Veronpalautusten maksut alkavat – verottaja varoittaa huijausyrityksistä

Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan heinäkuun alussa. Verottaja varoittaa veronpalautuksiin liittyvistä huijausyrityksistä.

Veronpalautuksille ei ole enää yhtä yhteistä maksupäivää. Veronpalautuksen maksupäivä riippuu siitä, milloin oma verotus päättyy. Verotus päättyy eri asiakkailla eri aikaan. Päättymispäivä näkyy verotuspäätöksestä ja OmaVerosta.

Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa elokuussa tai syyskuussa. Veronpalautukset maksetaan viimeistään joulukuussa.

Verohallinto aloittaa vuoden 2023 veronpalautusten maksamisen kuluvan viikon keskiviikkona 3. heinäkuuta. Palautukset maksetaan päivän aikana, joten jos rahat eivät heti aamulla näy tilillä, kannattaa palautuksen saajan tarkistaa tilanne myöhemmin.

Verotuksen

päättymiskuukausi Veronpalautuksen

maksupäivä tilille Toukokuu 3.7.2024 Kesäkuu 5.8.2024 Heinäkuu 3.9.2024 Elokuu 3.10.2024 Syyskuu 4.11.2024 Lokakuu 3.12.2024

Keskiviikkona veronpalautuksia saavat toiminimiyrittäjät, maataloudenharjoittajat ja heidän puolisonsa. Heillä veroilmoittamisen määräpäivä oli 2.4. Palautuksia maksetaan noin 210 000 asiakkaalle, yhteensä noin 226 miljoonan euron verran.

Veronpalautuksia maksetaan tästä edespäin joka kuukausi vuoden loppuun asti. Valtaosa suomalaisista saa palautukset joko elo- tai syyskuussa.

Kun asiakkaan verotus on valmistunut, Verohallinto lähettää asiakkaalle verotuspäätöksen, josta selviää mahdollisen veronpalautuksen tai jäännösverojen eli mätkyjen määrä. Verotuspäätös ilmestyy OmaVeroon.

Veronpalautuksiin vaadittava tilinumero kannattaa varmistaa

Verotuspäätöksestä tulee asiakkaalle lisäksi heräte sähköpostiin tai Suomi.fi-sovellukseen, jos hän on ottanut käyttöönsä sähköisen viranomaisasioinnin eli Suomi.fi-viestit. Sähköpostiviestissä ei turvallisuussyistä ole linkkiä OmaVeroon, eli avatakseen päätöksen asiakkaan pitää kirjautua erikseen OmaVeroon.

Jos Suomi.fi-viestejä ei ole ottanut käyttöön, verotuspäätös tulee myös paperikirjeenä kotiin.

Verohallinnolta puuttuu tällä hetkellä yli 48 000:n veronpalautuksia saavan tilinumero. Tämä koskee erityisesti nuoria, jotka saavat veronpalautuksia ensimmäistä kertaa.

Myös muiden kannattaa tarkistaa, että tilinumero on oikein. Tilinumeron tarkistaminen, lisääminen ja muokkaaminen onnistuvat OmaVerossa.

Huijausyritykset lisääntyvät veronpalautusaikana

Veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua.

Verohallinto varoittaa, että sen nimissä on liikkunut erilaisia verotuspäätöksiin ja veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä, jotka voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteistä huijausyrityksille on, että niissä pyydetään asiakasta antamaan pankki- tai henkilötietoja, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Juha Villman.

”Vaikka osa huijausviesteistä on hyvin aidon näköisiä, niissä olevia linkkejä ei pidä klikata. Verohallinnon lähettämissä viesteissä ei koskaan ole linkkejä, eikä Verohallinto ikinä pyydä asiakkaalta pankkitietoja viestillä”, Villman muistuttaa.

Verohallinto suosittaa, että OmaVeroon kannattaa mennä kirjoittamalla palvelun osoite www.vero.fi/omavero suoraan selaimen osoitekenttään. OmaVeroon ei siis kannata mennä hakukoneen ehdottaman linkin kautta, sillä huijarit ovat tehneet aidon näköisiä sivustoja, jotka ilmestyvät hakukoneen tuloksiin.

Näin huijausviesteihin kannattaa reagoida

Verohallinto antaa ohjeet siitä, miten veronmaksajan kannattaa toimia huijausviestin saatuaan.

Huijausviesti kannattaa tuhota välittömästi eikä siinä olevia linkkejä pidä avata. Jos huijausviestin uhri erehtyy kuitenkin antamaan luottokorttitietonsa, tulee kortti sulkea välittömästi soittamalla uhrin omaan pankkiin tai ottamalla yhteys kortin myöntäjään.

Jos uhri erehtyy antamaan verkkopankkitunnuksen, on syytä ottaa yhteyttä pankkin ilmoittamaan palvelunumeroon tunnusten sulkemiseksi.

Jos uhri erehtyy maksamaan epäilyttävän maksun, on välittömästi syytä olla yhteydessä omaan pankkiin.

Jos uhri erehtyy antamaan sekä luottokorttitietonsa tai verkkopankkitunnuksensa, on henkilö voinut joutua petoksen uhriksi. Kun henkilö on ensin ollut yhteydessä pankkiinsa, on sen jälkeen syytä tehdä rikosilmoitus poliisille. Myös petoksen yritykset kannattaa ilmoittaa.