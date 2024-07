Sähköautoihin panostava Volkswagen on vedenjakajalla

Volkswagenin osake ei ole hinnalla pilattu. Sijoittajan on kuitenkin selvitettävä, mikä on yhtiön kilpailuasema sähköautojen markkinoilla.

Volkswagenin sähköinen mallisto laajenee Suomessa. Myynti on nyt alkanut uusilla ID.7-malliperheen Pro Basic, Pro S Basic ja Elegance sekä GTX 4MOTION -varusteluversioilla.

Perinteiset eurooppalaiset autovalmistajat ovat tipahtaneet autoteknologian kehityksen kelkasta, kun amerikkalainen Tesla ja lukuisat kiinalaisvalmistajat vyöryvät automarkkinoille täyssähköautoillaan.

Saksalainen autoteollisuuden jättiläinen Volkswagen ei kuitenkaan ole heittämässä pyyhettä kehään. Yhtiö aikoo investoida jopa viisi miljardia dollaria yhdysvaltalaiseen sähköautovalmistaja Rivianiin tulevina vuosina.

Yhteistyön odotetaan nopeuttavan ohjelmistokehitystä. Yhteisyrityksen perustamisen jälkeen Volkswagenilla on suora pääsy Rivianin sähköautoteknologiaan, jota se voi hyödyntää omissa sähköautoissaan.

”Yhteistyömme kautta tuomme parhaat ratkaisut ajoneuvoihimme nopeammin ja edullisemmin”, Volkswagen-konsernin toimitusjohtaja Oliver Blume kertoo.

Blumen mukaan yhteistyö sopii saumattomasti Vokswagenin nykyiseen ohjelmistostrategiaan, tuotteisiin ja kumppanuuksiin.

”Vahvistamme teknologiaprofiiliamme ja kilpailukykyämme”, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Volkswagen-konserni aikoo aluksi investoida miljardi dollaria Rivianiin, ja suunnitteilla on lisäinvestointi, joka voi olla jopa neljä miljardia dollaria.

Yhtiö odottaa myynnin kasvua

Volkswagen-konserni yksi maailman johtavista autonvalmistajista ja Euroopan suurin autonvalmistaja. Vuonna 1937 perustetulla konsernilla on laaja valikoima tunnettuja tuotemerkkejä Volkswagenin lisäksi, kuten Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati ja Volkswagen hyötyajoneuvot.

Yhtiö on investoinut aktiivisesti sähköautoteknologiaan, autonomiseen ajamiseen ja digitalisaatioon. Konserni työllistää maailmanlaajuisesti noin 675 000 henkilöä ja myy ajoneuvoja yli 150 maassa.

Autojätin vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportti oli kaksijakoinen.

Liikevaihto oli 75,5 miljardia euroa, mikä oli hieman vähemmän kuin 76,2 miljardia euroa vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös liikevoitto laski 20 prosenttia vertailukaudesta 4,6 miljardiin euroon, ja liikevoittomarginaali jäi 6,1 prosenttiin alhaisempien myyntimäärien ja kasvaneiden kiinteiden kustannusten vuoksi.

Toisaalta yhtiö myi vuosineljänneksellä maailmanlaajuisesti 2,1 miljoonaa autoa, mikä on vain kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, ja yhtiö kasvatti myyntiään Etelä-Amerikassa 19 prosenttia.

Volkswagen on edelleen optimistinen vuoden taloudellisten tavoitteidensa suhteen ja odottaa myynnin kasvavan viisi prosenttia koko vuonna ja käyttökatteen olevan 7-7,5 prosenttia liikevaihdosta.

Volkswagen on autoteollisuuden jättiläinen

Volkswagenilla on useita kilpailuetuja, jotka saattavat auttaa sitä säilyttämään vahvan aseman autoteollisuuden kovassa kilpailussa.

Ensinnäkin yhtiöllä on vahva ja laaja valikoima vakiintuneita tuotemerkkejä, joiden ansiosta saksalaisyhtiö pystyy palvelemaan eri markkinasegmenttejä massakuluttajista luksusautojen ostajiin.

Volkswagen toimii maailmanlaajuisesti. Sillä on tuotantolaitoksia ja toimintoja eri puolilla maailmaa, ja tämä laaja verkosto tarjoaa sille tuotannon mittakaavaetuja ja antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin ja asiakkaiden vaatimuksiin eri alueilla.

Yhtiö on investoinut myös voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen.

Volkswagen kehittää aktiivisesti sähköajoneuvoja ja autonomista ajoteknologiaa. MEB-alusta (Modular Electric Drive Matrix) on Volkswagenin sähköautostrategian kulmakivi, joka tarjoaa joustavuutta ja kustannustehokkuutta sähköautojen tuotannossa.

Lisäksi Volkswagenin integroitu toimitusketju ja sisäiset tuotantovalmiudet kriittisten komponenttien – kuten moottoreiden, vaihteistojen ja akkujen osalta – antavat sille paremmat mahdollisuudet valvoa laatua ja kustannuksia. Vertikaalinen integraatio auttaa yhtiötä säilyttämään korkeat standardit ja parantamaan katteita.

Volkswagen on myös sitoutunut kestävään kehitykseen ja ympäristövaikutustensa vähentämiseen. Yhtiö pyrkii olemaan johtava kestävän liikkuvuuden ratkaisuissa, investoimalla uusiutuvaan energiaan ja hiilineutraaleihin tuotantoprosesseihin. Tämä parantaa yhtiön brändimielikuvaa ja vastaa kuluttajien kasvavaan kysyntään ympäristöystävällisistä tuotteista.

Volkswagenilla on vankka taloudellinen asema, jonka ansiosta se voi investoida uuteen teknologiaan, laajentaa maailmanlaajuista markkinaosuuttaan ja selviytyä talouden laskusuhdanteista. Taloudellinen vakaus on myös ratkaisevan tärkeää, jotta Volkswagen voi rahoittaa kunnianhimoista muutostaan kohti sähköistymistä ja digitalisaatiota.

Volkswagenin osakkeen kehitys viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Lisäksi yhtiö on solminut strategisia liittoutumia ja kumppanuuksia vahvistaakseen markkina-asemaansa ja teknologisia valmiuksiaan. Yhteistyö Fordin ja Rivianin kaltaisten yritysten kanssa esimerkiksi sähköautojen ja autonomisen ajamisen aloilla tarjoaa sille lisää asiantuntemusta ja resursseja.

Kaikesta tästä huolimatta, jokin on kuitenkin mennyt pieleen.

Volkswagenin osake on kuitenkin laskenut viidessä vuodessa lähes 30 prosenttia, kun samalla ajanjaksolla esimerkiksi Teslan osake on kivunnut peräti yli 1500 prosenttia.

Jotain saksalaisyhtiö on siis tehnyt väärin.

Volkswagen ei ole ketterä

Yksi riippakivi on ollut Dieselgate-nimellä tunnettu päästöhuijausskandaali, joka vahingoitti vakavasti Volkswagenin mainetta ja luotettavuutta. Se johti huomattaviin taloudellisiin seuraamuksiin, jatkuviin oikeudenkäyntikuluihin ja kuluttajien luottamuksen menettämiseen. Ne vaikuttavat edelleen tuotemerkin imagoon.

Volkswagenin laaja tuotantorakenne ja työvoima vaikuttavat osaltaan korkeisiin tuotantokustannuksiin. Yhtiön riippuvuus perinteisistä valmistusprosesseista ja sen hidas sopeutuminen kustannustehokkaampiin menetelmiin voi olla haitta ketterämpiin kilpailijoihin verrattuna.

Vaikka yhtiö on tehnyt merkittäviä investointeja sähköautoihin, sen siirtyminen on ollut hitaampaa kuin joidenkin kilpailijoiden. Volkswagenilla on haasteita sähköautotuotannon kasvattamisessa ja kilpailuedun luomisessa nopeasti kasvavilla sähköautomarkkinoilla.

Lisäksi autojätin suuri ja monimutkainen organisaatiorakenne voi johtaa tehottomuuteen ja päätöksentekoprosessien hidastumiseen. Tämä monimutkaisuus voi haitata yhtiön kykyä reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin ja toteuttaa uusia strategioita tehokkaasti.

Yhtiö toimii lukuisissa maissa, joilla kullakin on oma sääntely-ympäristönsä. Erilaisten päästönormien, turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten vaatimusten noudattaminen voi olla kallista ja monimutkaista, mikä voi johtaa toiminnan tehottomuuteen.

Huolimatta huomattavista tuotekehitysinvestoinneista Volkswagen on toisinaan jäljessä huipputeknologian käyttöönotossa verrattuna enemmän teknologiaan keskittyneisiin kilpailijoihin. Tämä voi vaikuttaa sen kilpailukykyyn esimerkiksi autonomisessa ajamisessa ja ohjelmistokehityksessä.

Vaikka yhtiöllä on vahvat tuotemerkit, sen massamarkkinoiden tarjooma kohtaa kovaa kilpailua sekä perinteisten autonvalmistajien että uusien tulokkaiden taholta.

Volkswagenin tunnettuus luotettavana, mutta vähemmän innovatiivisena vaihtoehtona voi olla haitta teknisesti perehtyneiden kuluttajien houkuttelemisessa.

Volkswagenin arvostustaso ei päätä huimaa

Sijoittajaa kiinnostaa luonnollisesti myös autojätin osakkeen hinnoittelu sekä analyytikoiden näkemys yhtiöstä.

Yhtiötä seuraavista analyytikoista 10 antaa osakkeelle ostosuosituksen, kahden suositus on lisää, kuuden suositus on pidä ja kolmen suositus on myy.

Volkswagenin osakkeen arvostus on jotain ihan muuta kuin esimerkiksi Teslan. Ensi vuoden konsensusennusteella laskettu Teslan P/E-kerroin on 79x, mutta Volkswagenin vain 3,3x. Saksalaisyhtiön arvostustaso on siten houkutteleva verrattuna toimialan verrokkiyrityksiin.

Arvostustaso on niin alhainen, etteivät markkinat juurikaan näe yhtiössä kasvunäkymiä.

Volkswagenin houkuttelevuutta sijoituksena lisää kuitenkin huikean kova osinkotuotto, joka on ensi vuoden konsensusennusteilla peräti 9,2 prosenttia. Suuri kysymysmerkki on kuitenkin yhtiön kyky säilyttää korkea osinkotuotto myös jatkossa. Se riippuu tietysti tuloskehityksestä ja yhtiön kyvystä siirtyä sähköautomarkkinoiden kilpailussa kärkipaikoille.

Viimeaikaisiin strategisiin kumppanuuksiin, kuten Rivianin kanssa solmittuihin kumppanuuksiin, ovat analyytikot suhtautuneet myönteisesti.

Analyytikot ovat silti huolissaan Volkswagenin kyvystä siirtyä tehokkaasti sähköajoneuvoihin. Siirtyminen on kriittinen pitkän aikavälin kasvun kannalta, mutta siihen liittyy huomattavia toteutusriskejä.

Kilpailutilanne autoteollisuudessa, erityisesti sähköautojen alalla, on edelleen haaste. Analyytikot ovat varovaisia sen suhteen, miten Volkswagen pystyy säilyttämään markkinaosuutensa sekä perinteisten autonvalmistajien että uusien tulokkaiden tuomassa kovassa kilpailussa.