Yli 300 000 suomalaisella verorästejä – verottaja tarjoaa mahdollisuuden maksujärjestelyyn

Verorästeille eli erääntyneille maksamattomille veroille kertyy korkea, 11 prosentin korko.

Verohallinnon mukaan noin 323 000 henkilöllä on maksamatta elokuussa erääntyneitä veroja. Yhteensä veroja on rästissä yli 81 miljoonan euron edestä.

Kiinteistöveroa on maksamatta eniten, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Noin 1,9 miljoonalla kiinteistönomistajalla oli kiinteistöveron eräpäivä tiistaina 6. elokuuta, ja heistä noin 257 000 ei ole vielä maksanut veroa.

Myös jäännösveroa eli mätkyjä on jäänyt maksamatta merkittävä määrä.

Elokuussa rästissä on Verohallinnon mukaan yhteensä 31,2 miljoonaa euroa, jotka koskevat noin 66 000 asiakasta. Jäännösveroa erääntyi maksettavaksi 1. elokuuta noin 293 000 asiakkaalla, yhteensä 102 miljoonan euron edestä.

Jäännös- ja kiinteistöveron eräpäivät ovat eri ihmisillä eri aikaan. Suurimmalla osalla kiinteistönomistajista eräpäivät ovat joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Mätkyjen yleisimmät eräpäivät ovat elokuussa ja syyskuussa.

Maksutiedot löytyvät OmaVerosta

Verohallinto muistuttaa, että myöhässä maksavien tulisi tarkistaa maksutiedot OmaVerosta, jotta myös viivästyskorko tulee maksettua. Alkuperäistä tilisiirtoa ei kannata käyttää, jos maksaa myöhässä.

”Alkuperäisellä tilisiirrolla maksettu vero kyllä tulee kyllä perille, mutta viivästyskorko jää silloin maksamatta. Kun tiedot tarkistaa OmaVerosta, koko summa korkoineen tulee maksettua kerralla”, sanoo ylitarkastaja Irene Laine Verohallinnosta.

Veron voi maksaa myös suoraan OmaVeron kautta verkkomaksuna. Tarvittavat tiedot ja oikea summa ovat valmiina maksupohjassa, ja maksu veloitetaan tililtä samana päivänä. Suoritus näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa heti eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien. Viivästyskorko on 11 prosenttia.

Laine kehottaa tilaamaan veroista e-laskun omassa verkkopankissa jäännös- tai kiinteistöveron tulevia eräpäiviä ajatellen.

”E-lasku kannattaa tilata viimeistään kaksi viikkoa ennen veron eräpäivää. Silloin sen ehtii saada verkkopankkiin ennen veron eräpäivää. Kiinteistö- tai jäännösveron syyskuun tai myöhempien maksupäivien osalta ehtii vielä tehdä e-laskutilauksen” hän kertoo.

E-laskun voi tilata myös OmaVerossa, mutta se täytyy käydä vielä erikseen hyväksymässä omassa verkkopankissa. E-laskutilaus pitää hyväksyä 30 päivän kuluessa tilaamisesta.

”Tietojemme mukaan OmaVerossa tehdyistä e-laskutilauksista yli 100 000 e-laskutilausta on jäänyt hyväksymättä. Vaarana on, että asiakas kuvittelee e-laskutilauksen olevan voimassa, ja verot jäävät maksamatta. Nyt on siis hyvä aika tarkistaa OmaVeron Asiakastiedot-välilehdeltä tai omasta verkkopankista, onko e-laskutilaus voimassa”, Laine sanoo.

Vaikeassa rahatilanteessa Verohallinnon kanssa mahdollisuus sopia maksujärjestelystä

Jos veron maksaminen on oman taloustilanteen vuoksi vaikeaa, Verohallinnon kanssa voi sopia maksujärjestelystä.

Maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa, jos maksuvaikeudet ovat tilapäisiä, aikaisemmat maksujärjestelyt on hoidettu ja henkilöllä ei ole veroja ulosotossa.

Taloudellisissa vaikeuksissa oleva veronmaksaja voi saada maksujärjestelyssä verolle lisää maksuaikaa ja pienempiä maksueriä. Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon, jos henkilö noudattaa maksujärjestelyn ehtoja.

Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Myöhässä olevasta verosta tulee 1–3 maksukehotusta, ennen kuin vero menee ulosottoon. Maksukehotusten määrä riippuu muun muassa siitä, onko henkilöllä muita maksamattomia veroja. Jos verot ovat menossa ulosottoon, siitä on aina etukäteen ilmoitus maksukehotuksessa.

Maksujärjestelyä pitää veronmaksajan itse hakea. Henkilö voi hakea maksujärjestelyä, jos seuraavat ehdot toteutuvat. Maksuvaikeuksien tulee ovat tilapäisiä, aiemmin Verohallinnon kanssa tehdyt maksujärjestelyn verot on maksettu, veroja ei ole ulosotossa ja henkilö on antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Verohallinto voi hylätä maksujärjestelypyynnön. Maksujärjestelyn kesto on enintään kaksi vuotta ja pienin mahdollinen maksuerä 20 euroa.