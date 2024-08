Aiforia nappasi tärkeän diagnostiikkasopimuksen kotikentältään

Aiforia on valittu toimittamaan rinta- ja eturauhassyövän teköälyratkaisut Fimlab Laboratorioille.

Fimlab Laboratoriot Oy on valinnut Aiforia Technologies Oyj:n toimittajaksi rinta- ja eturauhassyövän diagnostiikkaratkaisuihin. Fimlab on Suomen suurin terveydenhuollon laboratorioyritys, jonka pääomistajia ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Aiforia tiedotti aiemmin toukokuussa puitesopimuksen solmimisesta, jossa se valittiin yhdeksi tekoälyratkaisujen toimittajaksi Fimlabin laboratorioille patologian diagnostiikan tueksi. Kilpailutuksessa valittiin kolme parasta toimittajaa tekoälymalleille yhdeksään käyttökohteeseen sekä tekoälymallien kehitysalustalle. Aiforia on yksi valituista toimittajista kahdeksaan käyttökohteeseen sekä kehitysalustalle.

Rinta- ja eturauhassyövän tekoälyratkaisut, jotka kattavat kolme käyttökohdetta, ovat Aiforian ensimmäinen toteutunut tilaus kyseisen monivuotisen puitesopimuksen puitteissa. Tämän ensimmäisen tilauksen arvo Aiforialle on noin 300 tuhatta euroa ensimmäiselle vuodelle.

“Olemme innoissamme, että yhteistyö on saatu konkreettisesti käytiin. Fimlab on todellinen edelläkävijä Suomessa ottaessaan tekoälyratkaisut käyttöön patologian diagnostiikan tueksi. On hienoa olla osana tätä edistyksellistä askelta omalla kotikentällämme Suomessa”, kommentoi Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa patologian kuvien analysointi tekoälyn avulla. Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston.

Tekoälyyn perustuva kuva-analyysi säästää patologin aikaa automatisoimalla työläitä laskutehtäviä. Aiforian tekoälymallit tulkitsevat kudosnäytteistä muun muassa eturauhassyövän, rintasyövän ja keuhkosyövän merkkejä. Lisäksi mallit tunnistavat näytteistä myös solutason ominaisuuksia, joilla voi olla vaikutusta syövän ennusteeseen ja hoitoon. Patologi varmistaa löydökset ja antaa lausunnon potilasta hoitavalle lääkärille, joka päättää hoitotoimenpiteistä.

Patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta parantamalla yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon. Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön jo tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti.

Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä, patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia.

Tilikaudella 2023 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna se oli 1,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea Euroopan markkinalla Aiforian päästessä tulouttamaan osaa aiemmin solmituista isommista sopimuksista.

Liikevaihto koostui Aiforian ohjelmistoratkaisujen ja palveluiden myynnistä sekä kliinisen sektorin, että prekliinisen tutkimuksen asiakkaille. Liikevaihdosta yhdeksän prosenttia tuli Suomesta, 60 prosenttia Pohjois-Amerikasta ja loput yhteensä 31 prosenttia Euroopasta ja muualta maailmasta

Aiforia perustettiin vuonna 2013 ja se listautui joulukuussa 2021 Helsingin pörssin First North -listalle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimistot Cambridgessa, Massachusettsissa ja Rochesterissa, Minnesotassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa.