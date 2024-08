Analyysi: NoHo Partnersin kasvu tuli Euroopasta – Suominen johtoon

Ravintolayhtiö NoHo Partnersin uusi toimitusjohtaja nousee talon sisältä. Kasvu tuli keväällä kansainvälisestä liiketoiminnasta.

NoHo Partnersin väistyvä toimitusjohtaja Aku Vikström vasemmalla, hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Laine ja uusi syyskuussa aloittava toimitusjohtaja Jarno Suominen. Kuva: NoHo Q2/2024 -tallenne

NoHo Partnersin hyvin eteneviä kasvukonsepteja ovat hampurilaisketjut Friends & Brgrs Suomessa ja Holy Cow! Sveitsissä, Hook-siipiravintolat Suomessa ja uusimpana Triple Trading -pakkausmateriaalitoimittaja Tanskassa.

Triple Trading on pakkausmateraalitoimittaja, josta NoHo on ostanut 51 prosentin enemmistön ja jonka yhtiö raportoi Tanskan luvuissa. Yhtiö tekee tällä hetkellä 13,5 miljoonan euron vuosiliikevaihtoa palvellen sekä konsernin yksikköjä eri maissa että ulkopuolisia asiakkaita. Kirjoitimme yhtiöstä toukokuun CMD-analyysissa.

Tulosinfossa toimitusjohtaja Aku Vikström nosti esiin myös kotimaan ruokaravintolat, joissa käy kauppa viikonloppuisin. Sen sijaan yökerholiiketoiminnan, joka vastaa noin kolmannesta Viihderavintolat-liiketoiminta-alueen liikevaihdosta, kehitykseen yhtiö ei ollut tyytyväinen.

”Kannattavuutemme kestää heikossakin markkinassa. Markkina on tällä hetkellä Suomessa haastava, mutta meidän liiketoimintamalli ja sen sisältämät kilpailuedut ovat kestäviä. Ne on nyt testattu korkeassa inflaatiossa, korkojen nousun paineessa ja nyt myös heikon kysynnän maastossa”, Vikström taustoitti konsernin kehitystä.

Kilpailueduilla hän viittaa yhtiön laajaan liiketoimintaportfolioon, suuruuden ekonomiaan ja joustavaan liiketoimintamalliin. Liiketoimintamalli tarkoittaa muun muassa henkilökunnan optimointia siten, että tyhjäkäyntiä ei ole tai sitä on mahdollisimman vähän.

Toisella neljänneksellä Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta -segmentit etenivät kannattavuudessa tasatahtia. Kansainvälinen kasvu tuli sekä orgaanisesti että suurimmaksi osaksi Holy Cow!’n kautta, joka on konserniluvuissa syyskuusta 2023 alkaen. Kuva: NoHo Partners, puolivuosikatsaus Q2/2024

Suomen liiketoiminta menetti liikevaihdostaan viisi prosenttia huhti-kesäkuussa, mutta suhteellinen kannattavuus säilyi kohtuullisena. Keväällä 2023 liikevaihtoa ja kannattavuutta nosti Nokia Arenan ravintolamyynti jääkiekon MM-kisoissa. Kisojen vaikutus liikevaihtoon ylitti viisi miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihdosta tulee jo kolmannes Suomen ulkopuolelta ja tämä liiketoiminta oli vuoden alkupuoliskolla sekä kasvavaa että erittäin kannattavaa. Yhtiö on onnistunut todella hyvin erityisesti Sveitsin premiumhampurilaisketju Holy Cow! -hankinnassa, josta kirjoitimme helmikuussa.

Holy Cow! on osa BBS-alakonsernia, johon myös Suomen Friends & Brgrs kuuluu. NoHo omistaa BBS:stä 60 prosentin enemmistön. On ilmeistä, että tulevaisuudessa BBS:n kasvun jatkuessa NoHon osuus tulee pienenemään ja BBS:stä tulee osakkuusyhtiö. Tästä strategiasta kirjoitimme CMD-analyysissa.

Konsernin muiden kansainvälisten yksiköiden vähemmistöomistukseen siirtyminen ei ole toistaiseksi neuvottelujen alla. Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine kuitenkin totesi, että Norjassa ja Tanskassa voidaan erityyppisiä liiketoimintoja, kuten pelitoimintoja ja fast foodia, eriyttää ja ottaa niihin erilaisia partnereita. Toisaalta kansainvälisiä liiketoimintoja voidaan myös myydä sijoitustoiminnan tyyppisesti.

Ohjeistus ennallaan

Kokonaisuutena NoHo Partnersin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 200,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 18,5 prosenttia vuodessa. Liikevoitto laski lievästi noin miljoonalla eurolla toisella neljänneksellä mutta pysyi isossa kuvassa hyvällä tasolla.

Kasvu tuli pitkälti yritysostoista. Huhti-kesäkuussa kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17,6 miljoonalla eurolla, josta 11,7 miljoonaa selittyy Sveitsiin laajentumisella.

Konsernin osakekohtainen tulos laski 0,11 euroon osakkeelta (Q2/2023: 0,25). Alkuvuoden raportoitua tulosta painavat myytyihin Eezy-osakkeisiin liittyvät kirjaukset 1,2 miljoonalla eurolla.

Koko vuoden tulosohjeistuksensa yhtiö piti ennallaan:

”NoHo Partners arvioi saavuttavansa tilikaudella 2024 noin 430 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 9,5 prosentin liikevoittomarginaalin.”

NoHo Partnersin kehitys on vakaata. Kuva: NoHo Partners, ovk Q2/2024

Kotimaan kehitys kaksijakoista

NoHo Partnersin liikevaihdon jakautuminen 1-6/2024 vs. 1-6/2023. Kansainvälinen liiketoiminta kasvaa ja tuo jo kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Kuva: NoHo Partners, ovk-esitys Q2/2024

Kansainvälisesti yhtiö kasvoi alkuvuonna 2024 niin Norjassa, Tanskassa kuin Sveitsissä, joissa kaikissa liikevaihto on reilun 10 miljoonan euron tasolla per vuosineljännes. Sen sijaan kotimaassa Viihderavintolat-liiketoiminta-alueen kehitys oli epätyydyttävää ja liikevaihto laskussa.

”Viihderavintoloissa, erityisesti yöravintoloissa, nähdään, että kysyntä on tällä hetkellä heikkoa”, Vikström totesi.

Johdon mukaan kehitykseen on kaksi syytä. Markkina kärsii ostovoiman puutteesta ja toiseksi yhtiön yökerhoissa on korjausvelkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiö tulee tekemään viiteen yökerhoonsa eri paikkakunnilla 0,5-1,0 miljoonan euron remontit kahden vuoden aikajänteellä, mikäli se saa uusittua vuokrasopimukset järkevin ehdoin. Näin ollen kokonaisinvestointi on luokkaa 2-4 miljoonaa euroa.

Alalta on poistumassa toimijoita ja markkinassa on johdon mukaan uusjako käynnissä.

Tulosjulkistuksessa johto oli erityisen tyytyväinen kotimaan ruokaravintoloiden viikonlopun kysyntään, samoin fast foodiin eli Friends & Burgersiin sekä Hook-ravintoloihin. Viitaten kesäkuun analyysimme, kyseessä on siipiravintola-sporttibaari -tyyppinen konsepti, jolla on tällä hetkellä seitsemän omaa ja neljä franchise-ravintolaa. Tavoitteena on rakentaa kymmenien ravintoloiden verkosto.

”Iloisena asiana myös Hanko Asiassa on nähty käänne parempaan. Työ mitä siellä on tehty, alkaa pikku hiljaa näkymään konseptin uudistuksessa”, Vikström kertoi.

Suominen korostaa alan murroksia

NoHo Partnersin pitkäaikainen hallituksen puheen johtaja ja perustaja Timo Laine pohjusti tulosjulkistuksessa uuden toimitusjohtajan Jarno Suomisen valintaa. Suominen on ollut NoHon ja sen edeltäjän Restamaxin palveluksessa vuodesta 2005, vuodesta 2020 lähtien varatoimitusjohtajana.

Yhtiö etsi johtajakandidaatteja sekä talon ulkopuolelta että sisältä Aku Vikströmin siirtyessä Orkla Foods Europen toimitusjohtajaksi syyskuussa 2024.

”Jarnolla on kova operatiivinen osaaminen, mutta hän on myös tehnyt paljon yrityskauppoja ja yritysjärjestelyjä sekä Suomessa että kansainvälisesti”, Laine tiivisti.

Laine kertoi, että yhtiön johtoryhmä on tällä hetkellä hieman kapea ja yhtiö tulee tekemään rekrytointeja syksyn aikana kasvustrategiansa toteuttamiseksi ja julkistamaan uuden johtoryhmän.

Suominen paalutti omassa esityksessään toimialan keskeiset muutostrendit, jotka yhtiön pitää ottaa huomioon strategian toteuttamisessa:

”Markkina tulee kehittymään positiivisesti. Suomessa on paljon potentiaalia ja myös muilla markkinoilla on potentiaalia. Meillä on hieman alikehittynyt markkina verrattuna moneen muuhun markkinaan, missä me toimimme.”

Ravintolakulutus polarisoituu ja Suomisen mukaan yhtiön pitää olla selkeä siinä, mille osa-alueella se haluaa panostaa ja missä toimia. Yhtiö tulee olemaan jatkossakin yökerhotoiminnassa merkittävä toimija Suomessa, vaikka tällä hetkellä markkinassa nähdään haasteita.

”Kaupungistuminen on voimakasta ja liikepaikkojen valinta on erittäin tärkeässä roolissa. Nuoret kuluttajat ovat aktiivisempia kuin vanhemmat ja he käyttävä ravintolapalveluita aktiivisesti. Ravintolakulutus arkipäiväistyy”, Suominen taustoitti hyvin tuntemaansa alaa.

Hän muistutti, että ravintolat ottavat markkinaosuutta myös vähittäiskaupasta Woltin, Foodoran ja muiden toimijoiden avustuksella. Näin päästään osaksi kuluttajien kotiruokailua, jota kautta markkina kasvaa myös.

Taseessa hyvä kehitys – osinkoa kolmesti vuodessa

NoHo Partnersin taseen loppusumma oli kesäkuussa 568 miljoonaa euroa. Tästä omaa pääomaa oli 92,5 miljoonaa euroa, korollista rahoitusvelkaa 136 miljoonaa ja vuokrasopimuksiin liittyvää vierasta pääomaa (IFRS 16) 174 miljoonaa euroa. Oikaistu omavaraisuusaste oli 26,4 prosenttia (Q2/2023: 25,9).

Rahoitusvelasta BBS-konsernin erilliset velat olivat 16 miljoonaa.

Konsernin korolliset nettovelat laskivat ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta tammi-kesäkuun aikana 9,1 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste kasvoi 116 prosentista 122 prosenttiin ilman IFRS 16 -velkojen vaikutusta.

Korollisten nettovelkojen (ei-IFRS) suhde 12 kuukauden operatiiviseen käyttökatteeseen oli kesäkuussa 2,8. Yhtiö pyrkii laskemaan tätä lukua noin kahteen (2,0) vuoteen 2027 ulottuvalla strategiakaudella.

NoHo Partnersin rahoituskulut huhti-kesäkuussa olivat 5,4 miljoonaa euroa (Q2/2023: 5,5), mutta pankeille maksettavat kassavaikutteiset rahoituskulut tästä vain osa eli 2,4 miljoonaa euroa.

”Niidenkin osalta on positiivisia uutisia. Ne tulevat laskemaan loppuvuoteen mentäessä. Paitsi että absoluuttinen velan määrä laskee, ollaan nähty käänne myös koroissa”, Vikström muistutti.

NoHon rahavirta säilyi vahvana ollen 36,6 miljoonaa euroa vuoden alkupuoliskolla (H1/2023: 32,2) ennen rahoituseriä. Yhtiö maksaa kolmesti vuodessa osinkoa siten, että ensimmäinen erä maksettiin 16.5.2024, toinen erä maksetaan 15.8. ja kolmas 14.11. Yhteensä nämä tekevät 0,43 euroa osakkeelta, eli jopa 5,5 prosenttia nykyiseen kurssitasoon nähden. Euromääräisesti vuotuinen osinkosumma on 9,0 miljoonaa euroa.

Sekä uusi että vanha johto korostivat tulosjulkistuksessa kannattavuuden merkitystä ja osingon kasvun tärkeyttä yhtiön strategiassa. Suominen näkee hyvän kannattavuustason pitävän myös jatkossa, mutta muistutti, että paljon on vielä tehtävää.

Osinkokeskeinen strategia on nähdäkseni ymmärrettävä myös sijoituskiinnostuksen vuoksi yhtiöllä, jolla suurin osa liiketoiminnasta on perinteistä ravintolaliiketoimintaa. Kuten kesäkuussa kirjoitimme, kansainvälisen kasvun rahoitus on tarkoitus hoitaa tulevaisuudessa ensisijaisesti partnerimallilla.

