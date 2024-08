”Autoalalla alkaa kova pudotuspeli”, varoittaa Wetterin toimitusjohtaja

Autoalan markkinatilanne on yhtä heikko kuin 1990-luvun lamassa, kertoo autokonserni Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula.

Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula.

Tammi-heinäkuussa Suomessa on rekisteröity noin 44 000 uutta henkilöautoa, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus. Lukema on noin 17 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa alempi. Autoala ennakoi, että tänä vuonna ensirekisteröidään vain noin 75 000 uutta autoa.

Viimeksi ensirekisteröinnit ovat pudonneet alle 80 000 henkilöauton rajan yli 30 vuotta sitten 1990-luvun laman alkuvuosina.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan uusien autojen kysynnän vähenemisen taustalla on korkea korkotaso, talouden taantuma ja kuluttajien matala luottamus talouden kehitykseen. Korkojen merkitys on autohankinnoissa suuri, sillä uusien autojen keskihinta on noin 48 000 euroa ja autoliikkeiden myymien käytettyjen autojen noin 22 000 euroa.

Blogissaan Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula kertoo, että alan murros on pakottanut monet toimijat valitsemaan liiketoiminnan lopettamisen ja myymisen väliltä.

”Maahantuojat järjestelevät jälleenmyyjäverkostojaan uusiksi ja keskittävät edustuksia suurimmille toimijoille”, Simula kertoo.

Simula ennustaa alalle kovaa pudotuspeliä. Autoalan konsolidaatiokehitys eli yritysten yhdistyminen tulee jatkumaan, koska autoalalla suuruus on vahvuus. Seurauksena saattaa olla raju autoliikkeiden alasajo.

”On arvioitu, että kolmesta viiteen vuoden kuluttua Suomessa on vain muutamia uusien henkilöautojen kauppaa harjoittavia yhtiöitä.”

Autoalan pudotuspeli on kuitenkin Wetterin kasvun keskeinen ajuri.

Wetterin jo toteuttamien yrityskauppojen ansiosta yhtiö on kasvanut valtakunnalliseksi autoalan toimijaksi. Yhtiö uskoo, että sen valtakunnallinen läsnäolo tekee siitä kiinnostavan kumppanin maahantuojille.

”Monimerkkiedustus on yhtiölle merkittävä orgaanista kasvua tukeva tekijä”, Simula kertoo.

Ensirekisteröintien laskun vuoksi muutamassa vuodessa suomalainen autokanta on päässyt ikääntymään ja nyt sen uudistumiselle on kova tarve.

”Liikenteen päästövähennystavoitteita ei nykyisellä autokannalla saavuteta, lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi teille tarvitaan tuoretta kalustoa. Automarkkinaan on kertynyt lähivuosina purkautuvaa, patoutunutta kysyntää ja vahvaa orgaanisen kasvun potentiaalia”, Simula toteaa.

Uusien autojen parantunut saatavuus tulee luultavasti lisäämään niiden kysyntää.

”Autoalalla odotetaan uusien autojen kysynnän vilkastuvan jo loppuvuoden aikana, ja orastavaa kasvua on nähty niin eurooppalaisessa kuin kotimaisessakin automarkkinassa. Autoala ennustaa ensi vuodelle noin 10 prosentin kasvua uusien autojen kaupassa”, Simula kertoo.