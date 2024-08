Autokannan sähköistyminen hidastuu – tässä syyt

Sähköautojen voittokulku on ainakin toistaiseksi pysähtynyt Suomessa.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan heinäkuussa rekisteröitiin 5 195 uutta henkilöautoa, mikä on 18,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Alkuvuoden aikana on rekisteröity 44 355 uutta henkilöautoa, mikä jää 16,7 prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuun rekisteröintilukemaa alemmas.

Tammi-heinäkuun aikana ensirekisteröidyistä henkilöautoista hieman alle 27 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja noin 20 prosenttia ladattavia hybridejä. Bensiiniautojen osuus alkuvuoden ensirekisteröinneistä ollut noin 47 prosenttia ja dieselautojen noin kuusi prosenttia.

Täyssähköautojen osuus on noin viisi prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa.

Yksi selittävä tekijä sähköautojen suosion laskuun on se, että autokauppa on painottunut nyt enemmän käytettyjen autojen kauppaan, jossa sähkökäyttöisten autojen myynnin osuus on pienempi kuin uusien autojen kaupassa.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa kääntyi heinäkuussa autoliikkeissä ripeään kasvuun kahden verkkaisemman kuukauden jälkeen. Käytettyjä henkilöautoja myytiin autoliikkeistä noin 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Alkuvuoden aikana käytettyjä autoja on autoliikkeissä myyty 6,6 prosenttia viime vuotta enemmän.

Noin 57 prosenttia autoliikkeiden myymistä käytetyistä autoista on bensiinikäyttöisiä ja noin 29 prosenttia dieselkäyttöisiä. Täyssähköautojen osuus autoliikkeiden käytettynä myymistä autoista on kasvanut noin viiteen prosenttiin ja ladattavien hybridien yhdeksään prosenttiin, kun viime vuonna niiden osuudet olivat neljä ja seitsemän prosenttia.

Toinen autokannan sähköistymistä jarruttava tekijä on se, että valtio ei enää tarjoa sähköauton hankintaan hankintatukea. Tämä tuki oli aiemmin 2000 euroa.

Suurin syy saattaa kuitenkin löytyä heikosta taloustilanteesta ja kohonneista koroista. Uuden auton hankinnan hinta on noussut korkojen kohoamisen myötä, sanoo Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala Ylen haastattelussa.

Sähköautot ovat edelleen Suomessa selvästi bensa-käyttöisiä autoja kalliimpia. Lausalan mukaan keskimääräinen uusi sähköauto maksoi viime vuonna 56 000 euroa, kun bensa-autoilla hinta oli vain vähän yli 30 000 euroa. Hintaero aiheuttaa huomattavan eron auton rahoituskustannuksissa korkeiden korkojen aikana.

EU-alueella rekisteröitiin tammi-kesäkuussa vain noin 1,3 prosenttia enemmän sähköautoja kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Jos mukaan lasketaan myös EFTA-maat Norja, Iso-Britannia, Islanti ja Sveitsi, kasvua oli 1,9 prosenttia.

”Pohjoismaat ja Benelux-maat ovat edelleen ladattavien autojen rekisteröintiosuutta tarkasteltaessa Euroopan nopeimmin sähköistyviä maita. Vaikka Suomessa sähköautojen osuus on edelleen verrattain korkea, täyssähköautojen rekisteröinnit ovat vähentyneet noin 30 prosentilla viime vuoden alkupuolikkaaseen verrattuna”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Kallio ennustaa, että sähköistymisen kasvu kääntyy ripeämpään kasvuun uudelleen jo ensi vuonna.

Sähköautojen rekisteröinnit ovat kasvaneet suurista automarkkinoista Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Espanjassa ja Puolassa. Näistä maista Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Puolassa sähköautojen hankintaa tuetaan autojen hintaa alentavilla hankintakannusteilla. Pohjoismaista täyssähköautojen rekisteröinnit ovat tänä vuonna olleet kasvussa vain Tanskassa.

”Suomessa sähköautomarkkinaa kannattelee erityisesti täyssähköisten työsuhdeautojen verokannuste, joka jatkuu vuoden 2029 loppuun asti. Tänä vuonna rekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 40 prosenttia on ollut täyssähköautoja. Yritysautojen merkitys autokannan uudistamisessa korostuu erityisesti talouden taantumassa, kun kotitalouksien autohankinnat vähenevät”, kertoo Tero Lausala.