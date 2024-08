Chipotlen toimitusjohtaja siirtyi Starbucksiin – vanhan työnantajan osakekurssi rysähti, uuden raketoi

Chipotlen toimitusjohtajana toiminut Brian Niccol siirtyi Starbucksille. Sinänsä tavanomainen uutinen aiheutti melkoiset reaktiot niin uuden kuin vanhan työnantajan osakekurssiin.

Pörssiyhtiöiden osakekurssit ovat alttiita erilaisille uutisille ja tapahtumille. Joskus kursseja liikuttavat yleiset tapahtumat, joskus taas suoraan yhtiöön liittyvät uutiset. Joskus jopa yhden ainoan työntekijän vaihtuminen saattaa liikuttaa yhtiön osakekurssia – joskin yleensä tämäntapaiset tapaukset ovat hieman harvinaisempia.

Tiistaina Yhdysvaltain pörssissä kuitenkin tapahtui kummia. Kahvilaketju Starbucksin osake oli reippaassa 16 prosentin nousussa jo ennen markkinoiden aukeamista niin sanotussa pre-markkinassa. Samaan aikaan pre-markkinassa tacoihin ja burritoihin erikoistuneen pikaruokaketju Chipotle Mexican Grillin osake oli vajaan 10 prosentin laskussa.

Jossain määrin toistensa kilpailijoina toimivien yhtiöiden ympärillä ei ollut mitään merkittävää asiaa, joka olisi selittänyt rajut kurssiliikkeet. Ainoa kyseisiin yhtiöihin liittyvä uutinen oli se, että Chipotlen toimitusjohtaja Brian Niccol siirtyy Starbucksille.

Todennäköisesti markkinat siis reagoivat rajusti tähän toimitusjohtajan vaihtumiseen. Tämäntapaiset tilanteet, missä vanhan työnantajan osakekurssi niiaa ja uuden nousee, ovat suhteellisen harvinaisia. Vielä harvinaisempaa on se, miten rajusti osakekurssit reagoivat yhden henkilön työpaikanvaihdokseen.

Kuka on Brian Niccol?

Sattumalta juuri tänään viisikymppisiään juhliva Brian Niccol on tehnyt pitkän uran ruoka- ja ravintolabisneksessä. Amerikkalainen toimitusjohtaja on valmistunut Miamin yliopistosta vuonna 1996. Hänellä on lisäksi myös MBA-tutkinto Chicagon yliopistosta.

Ennen Chipotlea Niccol on kerryttänyt ansioluetteloaan toimimalla mm. Taco Bellin toimitusjohtajana sekä erilaisissa markkinointitehtävissä Yum! Brandsiin kuuluvissa Taco Bellissa ja Pizza Hutissa sekä kulutushyödykeyhtiö Procter & Gamblessa.

Brian Niccol on tunnettu lukuisista onnistumisista pikaravintola-alalla. Nämä onnistumiset ovat tuoneet Niccolille paljon mainetta ja kunniaa, joista suurimpana pääsy Bloombergin viidenkymmenen vaikutusvaltaisimman henkilön The Bloomberg 50 -listalle, sekä talouslehti Fortunen toimesta Businessperson of the Year -titteli. Molemmat tunnustukset tulivat vuonna 2019.

Taco Bellin palvelukseen Niccol siirtyi tilanteessa, jossa yhtiön myynti oli pahoissa vaikeuksissa meneillään olevan ryhmäkanteen vuoksi. Taco Belliä syytettiin vuonna 2011 siitä, ettei sen käyttämä naudanliha ollut kyllin laadukasta. Niccolin aikana Taco Bell onnistui voittamaan haasteensa ja yhtiön myynti palautui takaisin kasvu-uralle.

Kovat saavutukset Chipotlessa

Vuonna 2018 Niccol siirtyi Chipotle Mexican Grillin toimitusjohtajaksi. Tuolloin myös Chipotle oli ajautunut vaikeuksiin, minkä seurauksena yhtiön osakekurssi oli taantunut vuoden 2015 noin 15 dollarin huipuista noin kuuteen dollariin.

Chipotlen ongelmaksi olivat koituneet 2010-luvun alun epäonnistuneet laajentumiset, missä yhtiö osti monia eri alojen ravintoloita heikolla menestyksellä. Monet ostetuista brändeistä ajettiin alas juuri ennen Niccolin astumista toimitusjohtajaksi.

Tuolloinkin Niccolin työpaikkavaihdos tarttui uuden työnantajan osakekurssiin, sillä uuden toimitusjohtajan nimeäminen nosti heti Chipotlen osaketta 12 prosentilla. Niccol laittoi myös heti tuulemaan, sillä pian uuden toimitusjohtajan aikakaudella yhtiö siirsi pääkonttorinsa Denveristä Kalifornian Newport Beachiin, heikoiten myyviä ravintoloita suljettiin ja yhtiö kehitti mobiilitilauksia.

Vaikka Brian Niccol edusti Chipotlea ainoastaan noin 6,5 vuoden ajan, sinä aikana hän sai yhtiössä paljon aikaan. Chipotlen myynti kaksinkertaistui ja voitot jopa seitsemänkertaistuivat. Myös yhtiön osakekurssi on noussut tuona aikana merkittävästi. Kesäkuun 2024 kurssihuiput olivat jo 68,55 dollaria, mikä tarkoittaa sitä, että kurssi on noin kymmenkertaistunut siitä hetkestä, missä Niccol hyppäsi yhtiön ohjaksiin.

Seuraavaksi Starbucks nousuun?

Tiistaina pörssien auettua Starbucksin osake kävi parhaimmillaan lähes 25 prosentin nousussa – todennäköisesti ihan vain siksi, että Brian Niccol kiinnitettiin yhtiöön.

Rajusta kurssinoususta huolimatta Starbucksin osake maksaa tällä hetkellä suunnilleen saman verran, kuin kuluvan vuoden alussa tammikuussa. Vertailun vuoksi maailman 500 suurimman yhtiön S&P500-indeksi on tuottanut samassa ajassa noin 17 prosenttia.

Kuluva vuosi – ja osittain sitä edellisetkin, ovat siis olleet mollivoittoisia Starbucksille. Yhtiötä on kiusannut niin kahvin hinnan nouseminen, mutta myös myynnin sakkaaminen Yhdysvalloissa ja Kiinassa, jotka ovat molemmat Starbucksille merkittäviä markkina-alueita. Lisäksi harmaita hiuksia on tuonut Kiinassa kasvanut kilpailu, joka on ajanut kahvilat aggressiiviseen hintakilpailuun.

Myös toimitusjohtajan paikka on ollut Starbucksilla viime vuosina tuulinen. Pitkän uran Starbucksissa tehnyt Howard Schultz jätti toimitusjohtajan tehtävänsä vuonna 2017, ja hänet korvasi Kevin Johnson – joka kuitenkin jätti yhtiön maaliskuussa 2022.

Tämän jälkeen Schultz palasi jälleen väliaikaiseksitoimitusjohtajaksi, kunnes syksyllä 2022 ilmoitettiin Laxman Narasimhanin astuvan toimitusjohtajaksi huhtikuussa 2023. Nyt Narasimhan jättää yhtiön välittömästi, tehden tilaa Niccolille.

Kovat odotukset uudelle toimitusjohtajalle heijastuvat myös Brian Niccolin palkkaan. CNBC tietää nimittäin kertoa, että Niccol saa 10 miljoonaa dollaria käteisenä ja 75 miljoonaa dollaria osakepalkkiota siitä, että hän siirtyy Chipotlesta Starbucksiin. Lisäksi Niccolille maksetaan peruspalkkaa vuosittain 1,6 miljoonan dollarin edestä ja optiona on 7,2 miljoonan dollarin tulospalkkiot.