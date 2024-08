Ekonomisti: Valtion sijoitusyhtiö Solidium pitäisi lopettaa

Pääekonomisti Mikko Kiesiläinen ei näe perusteita valtion sijoitusyhtiön olemassaololle.

Kuva: Solidium.

Helsingin kaupungin pääekonomisti Mikko Kiesiläinen lyö pöytään kovaa kritiikkiä valtion sijoitusyhtiö Solidiumia kohtaan ajatuspaja Liberan blogissaan. Kiesiläinen epäilee, etteivät yhtiön toimintatavat ole asianmukaisella tasolla.

Kiesiläinen muistuttaa vuonna 2015 valtioneuvoston asettaman työryhmän tekemästä riippumattomasta analyysistä, jonka mukaan Solidiumin salkun kokonaistuotot ovat jääneet heikoiksi. Työryhmän loppuraportin mukaan Solidium ei ole riittävässä määrin onnistunut saavuttamaan sille annettuja tavoitteita sijoitussalkun arvon kokonaiskehityksen ja kohdeyritysten menestymisen osalta.

Kiesiläinen ei myöskään ymmärrä, miksi valtion tulisi ylipäätänsä käyttää verovaroja osakesijoittamiseen.

”Solidiumin olemassaololle on ylipäätään vaikea keksiä perusteita. Valtion ei tulisi ottaa osakemarkkinariskiä kansalaistensa puolesta”, Kiesiläinen toteaa.

Kiesiläisen mukaan Solidiumin omistamilla yhtiöillä ei ole huoltovarmuuden kannalta merkitystä, kuten esimerkiksi valtion puolustusyhtiö Patrialla voi perustellusti arvioida olevan. Patria on Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani.

Solidiumin olemassaoloa on puolusteltu muun muassa sillä, että se estää ulkomaisia yrityksiä ostamasta suomalaisia pörssiyhtiöitä. Kiesiläisen mukaan tämä ei ole erityisen järkevä tavoite.

”Jos ulkomainen ostaja on valmis maksamaan enemmän kuin kukaan muu markkinoilla, niin silloin yleensä kannattaa myydä. Mutta mikäli se katsotaan perustelluksi, siihenkin riittäisi holding-yhtiö ilman huomattavaa organisaatiota. Samaan aikaan Solidiumin pelkät henkilöstökulut ovat nielleet 36 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana.”

Luontevin ratkaisu olisi Kiesiläisen mukaan purkaa Solidium ja siirtää sen osakeomistukset suomalaisten yliopistojen pääomittamiseen.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka omistaa vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä yhtiöissä.

Yhtiö kertoo tehtäväkseen vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa. Yhtiö väittää toimivansa markkinaehtoisesti, eli sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten edellytysten täyttyessä.

Yhtiö uusi strategiansa vuonna 2023. Aikaisemmin Solidium on tarkastellut sijoituskohteikseen yhtiöitä, jotka ovat kansallisesti merkittäviä sijoitushetkellä. Uuden strategian myötä tarkasteluun tulee myös yhtiöitä, joissa Solidium näkee merkittävää potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa kansallisesti merkittäväksi yhtiöksi.

Solidiumin visio on, että omistusyhtiöt menestyvät verrokkiyhtiöitään paremmin. Solidium on omistajana tällä hetkellä 11 kotimaisessa pörssiyhtiössä, joissa kaikissa se on vähemmistöomistajana. Suurimmat omistukset ovat Sampo, Metso ja Stora Enso.

Solidiumin osakesijoitusten vuosituotto sen perustamisesta 11.12.2008 lähtien viime vuoden loppuun asti on ollut keskimäärin 9,1 prosenttia.