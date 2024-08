Harvia kasvaa vakuuttavasti, mutta onko osakkeessa enää nousuvaraa?

Harvia on erittäin kannattava yhtiö, joka kasvaa niin orgaanisesti kuin yrityskauppojenkin avulla.

Harvia julkisti torstaina vahvan toisen vuosineljänneksen tulosraportin.

Konsernin liikevaihto nousi huhti−kesäkuussa 20,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 43,2 miljoonaa. Kasvu oli lähes kokonaan orgaanista.

Kehitystä vauhditti erityisesti kasvu Pohjois-Amerikassa ja APAC & MEA -myyntialueella. Liikevaihto kasvoi kuitenkin kaikilla myyntialueilla toisella vuosineljänneksellä. Harvian liikevaihto kasvoi lähes kaikissa tuoteryhmissä, erityisesti lisätarvikkeissa ja kiuaskivissä sekä lämmityslaitteissa.

Oikaistu liikevoitto nousi 8,0 miljoonasta eurosta 9,4 miljoonaan euroon.

Kasvu oli odotettua vahvempaa niin liikevaihdon kuin oikaistun liikevoitonkin osalta. Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli hieman alle 40 miljoonaa euroa ja oikaistulle liikevoitolle 9,0 miljoonaa euroa.

Kuva: Harvia Oyj.

Vahvaa kysyntää Pohjois-Amerikassa

Harvian kasvu oli kuitenkin osittain kertaluontoista.

Yhtiön toimitusjohtaja Matias Järnefelt nimittäin kertoo, että yhtiön liikevaihtoon vaikutti positiivisesti myös se, että joitakin Suomesta lähteviä toimituksia siirtyi Suomen maaliskuisten lakkojen seurauksena ensimmäiseltä vuosineljännekseltä toiselle.

Järnefeltin mukaan markkinaolosuhteet jatkuivat edelleen toisella vuosineljänneksellä positiivisina Pohjois-Amerikassa ja APAC & MEA -alueella, joissa tietoisuus saunasta ja sen terveyshyödyistä on kasvanut edelleen. Kysyntä Pohjois-Amerikan markkinalla oli voimakasta kaikissa kanavissa ja tuoteryhmissä, ja myynti kasvoi erinomaisesti sekä saunojen että kiukaiden osalta.

Nopea kasvumme APAC & MEA -alueella perustuu toimitusjohtajan mukaan pitkäjänteiseen työhön, jota Harvia on tehnyt liiketoiminnan kasvattamiseksi alueen useilla strategisesti tärkeillä markkinoilla. Myös joidenkin merkittävien toimitusten ajoitus tuki alueen liikevaihdon kehitystä.

Manner-Euroopan markkinassa on ollut näkyvissä elpymisen merkkejä vuoden 2023 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Järnefeltin mukaan tämä vähittäinen paraneminen jatkui myös vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Pohjois-Euroopassa markkinaolosuhteiden vähittäinen positiivinen kehitys yhdessä myyntiaktiviteettien kanssa saivat alueen liikevaihdon kääntymään kasvuun kahden vuoden laskun jälkeen.

”Odotamme markkinan asteittaisen paranemisen jatkuvan Euroopassa, ja työskentelemme määrätietoisesti kasvaaksemme ja vahvistaaksemme asemaamme alueella. Vahvan kokonaismyynnin taustalla oli kaikkien tuoteryhmien kasvu varaosia ja palveluita lukuun ottamatta”, Järnefelt toteaa.

Järnefeltin mukaan saunamarkkinoiden pitkän aikavälin houkuttelevuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Saunamarkkina on kasvanut historiallisesti keskimäärin viisi prosenttia vuosittain.

Harvian johdon arvion mukaan yhtiön osuus saunamarkkinasta on kasvanut viime vuosina. Harvian osuus saunamarkkinasta vuonna 2023 oli arviolta noin viisi prosenttia. Yhtiön osuus kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta on arviolta yli 20 prosenttia. Yhtiön johto arvioi Harvian olevan globaalin saunamarkkinan suurin toimija.

Onko osake jo ylihintainen?

Harvia siis kasvaa kannattavasti, kun yhtiö on alkuvuonna kasvanut 11 prosenttia vertailukauteen nähden ja oikaistu liikevoittoprosentti on ollut 23 prosenttia. Harvian tavoitteena on keskimäärin 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti.

Lisäksi yhtiö saa tehot irti sitoutuneesta pääomastaan, sillä toisella vuosineljänneksellä yhtiön oikaistu sijoitetun pääoman tuotto oli huikean korkea, lähes 52 prosenttia. Myös omavaraisuusaste on hyvä, lähes 50 prosenttia.

Kannattava kasvu on kuitenkin nostanut Harvian osakekurssia. Vuodessa osake on kivunnut lähes 80 prosenttia.

Arvostuskertoimet ovat korkealla. Kuluvan vuoden analyytikoiden konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on 26x ja EV/Ebit-kerroin 19x. Tasepohjaisesti yhtiö hinnoitellaan 5,8-kertaa yli tasesubstanssin.

Analyytikoiden konsensusodotus yhtiön tuloskasvulle tuleville kahdelle vuodelle on keskimäärin 13 prosenttia. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on hieman alle 39 euroa, mikä alittaa tulosraportin kurssinousun jälkeisen yli 40 euron hinnan.

Harvia ei tavoilleen uskollisena anna tietoja lähiajan näkymistään, joten siltä osin sijoittajat joutuvat elämään jonkinlaisessa epätietoisuudessa.