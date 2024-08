Howard Marks uskoo markkinasyklien ymmärtämisen voimaan

Sijoituslegenda Howard Marksin viesti voi vaikuttaa ristiriitaiselta – hän ei usko markkina-ajoittamiseen, mutta uskoo markkinasyklien hyödyntämiseen.

Howard Marks on yhdysvaltalainen sijoittaja ja Oaktree Capital Management -yhtiön perustaja. Hän on tunnettu erityisesti arvosijoittamiseen, markkinasykleihin ja riskienhallintaan liittyvistä sijoitusnäkemyksistään.

Vuonna 2022 Marks oli 2,2 miljardin dollarin nettovarallisuudellaan Forbesin miljardöörien listalla sijalla 1365.

Hän syntyi 23. huhtikuuta 1946 ja on tullut tunnetuksi paitsi menestyvän sijoitusyrityksensä johdossa, myös sijoitusmaailmaan liittyvistä kirjoituksistaan ja näkemyksistään.

Marks opiskeli taloustiedettä Wharton Schoolissa, joka on osa Pennsylvanian yliopistoa, ja suoritti MBA-tutkinnon Chicagon yliopistossa.

Ennen sijoitusyhtiö Oaktree Capitalin perustamista vuonna 1995 Marks työskenteli Citicorpissa ja myöhemmin TCW Groupissa, jossa hän hoiti velkainstrumentteihin liittyviä sijoituksia.

Marks perusti Oaktree Capital Managementin yhdessä kollegoidensa kanssa, ja siitä tuli yksi maailman suurimmista ja menestyneimmistä sijoitusyhtiöistä, joka keskittyy erityisesti erikoistuneisiin velkainstrumentteihin ja vaihtoehtoisiin sijoitusstrategioihin.

Yhtiö tunnetaan varovaisesta ja kurinalaisesta lähestymistavastaan sijoittamiseen, erityisesti arvosijoittamisen ja markkinasyklien ymmärtämisen näkökulmasta.

Marks on tunnettu muistioistaan, joissa hän jakaa ajatuksiaan markkinoiden tilasta, sijoittamisen periaatteista ja riskeistä. Näitä muistioita pidetään laajalti arvostettuina sijoittajayhteisössä.

Marks on kirjoittanut kaksi merkittävää kirjaa. The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor -kirjassa hän jakaa oivalluksiaan sijoittamisesta, arvosijoittamisesta ja riskienhallinnasta. Mastering the Market Cycle: Getting the Odds on Your Side käsittelee puolestaan markkinasyklejä ja niiden vaikutusta sijoituspäätöksiin.

Marks tunnetaan varovaisesta sijoitusfilosofiastaan, jossa korostetaan arvosijoittamista, riskienhallintaa ja syvällistä markkinaymmärrystä. Hän uskoo, että sijoittajien tulisi keskittyä pitkäjänteiseen arvonluontiin pikavoittojen sijaan ja että riskienhallinta on keskeistä menestyvässä sijoittamisessa.

Hän toivoo saavansa keskimääräisen tuoton nousumarkkinoiden aikana ja minimoivansa tappiot karhumarkkinoiden aikana, koska hän uskoo, että tappiot aiheuttavat enemmän haittaa kuin mitä tahansa hyötyä sijoittajat saavat voitoista.

Howard Marksille sijoittamisen perimmäinen tavoite on pitkän aikavälin ylituotto. Marksin mukaan menestyksekkääseen sijoitusuraan tarvitaan vain muutama erittäin suuri voittajasijoitus.

Hyvän tuoton taika on löytää ne muutamat huipputuottoisat sijoituskohteet ja – mikä vielä tärkeämpää – pitää niistä kiinni.

Mitä Howard Marks opettaa markkinasykleistä?

Howard Marks on käsitellyt laajasti markkinasyklien käsitettä kirjoituksissaan. Hän uskoo, että markkinasyklien ymmärtäminen on keskeistä menestyksekkäässä sijoittamisessa.

Marks korostaa, että markkinasyklit ovat väistämättömiä ja toistuvia. Rahoitusmarkkinat, taloudet ja sijoittajien psykologia kaikki liikkuvat sykleissä, mikä tarkoittaa, että nousukaudet seuraavat aina laskusuhdanteita ja päinvastoin.

Mikään markkinatila – olipa kyseessä nousukausi tai laskusuhdanne – ei kestä ikuisesti. Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja siirtyvät yhdestä syklin vaiheesta toiseen.

Ymmärtämällä, missä kohtaa markkinasykliä ollaan, sijoittajat voivat tehdä harkitumpia päätöksiä siitä, milloin olla aggressiivinen ja milloin varovainen.

Marks väittää, että vaikka syklin käännekohtien tarkka ennustaminen on vaikeaa, syklin laajempi ymmärtäminen mahdollistaa muutosten ennakoinnin ja niihin valmistautumisen, sen sijaan että vain reagoitaisiin niihin.

Hän korostaa sijoittajien psykologian voimakasta vaikutusta markkinasykleihin. Nousukauden aikana sijoittajat muuttuvat liian optimistisiksi, mikä nostaa hintoja kestämättömälle tasolle. Vastaavasti laskukauden aikana pessimismi voi painaa hinnat alle niiden todellisen arvon.

Hän käyttää usein heilurivertausta, joka heiluu äärimmäisestä optimismista (ahneus) äärimmäiseen pessimismiin (pelko). Menestyvät sijoittajat tunnistavat nämä heilumiset ja asemoivat itsensä sen mukaisesti.

Marks jakaa markkinasyklit neljään päävaiheeseen ja niiden välitiloihin.

Vaihe1: Toipuminen pohjalta.

Vaihe 2: Siirtyminen pohjasta keskitason kohdalle.

Vaihe 3: Liikkuminen kohti ylärajaa.

Vaihe 4: Syklin huippu.

Vaihe 5: Korjaus keskitasolle.

Vaihe 7: Ylikorjaus.

There are four main stages of a cycle:



Stage 1: Recovery from lows.

Stage 2: Transition from low to mid points.

Stage 3: Swinging towards the upper end.

Stage 4: Peak of the cycle.

Stage 5: Correction to the mid-point.

Stage 7: Overcorrection.



Then, it all repeats. pic.twitter.com/A7hDYzhp8H — Oguz O. | 𝕏 Capitalist 💸 (@thexcapitalist) August 20, 2024

Nousukaudella osakkeiden ja muiden sijoituskohteiden hinnat usein nousevat liian korkealle liiallisen optimismin vuoksi. Laskukaudella hinnat usein laskevat liian alas liiallisen pessimismiin vuoksi. Näiden ääripäiden tunnistaminen mahdollistaa ostamisen alhaisilla hinnoilla ja myymisen korkeilla hinnoilla.

Marks erottaa toisistaan sykliset, lyhyen aikavälin trendit ja sekulaariset, pidemmän aikavälin kehitystrendit. Tämän erottelun ymmärtäminen auttaa sijoittajia säilyttämään ymmärryksen markkinoiden korkean hintaheilunnan aikana ja välttämään ylireagoinnin lyhyen aikavälin muutoksiin.

Kun markkinat ovat syklin huipulla, Marks suosittelee varovaisuutta, riskialttiuden vähentämistä ja mahdollisesti voittojen kotiuttamista. Vastaavasti, kun markkinat ovat alhaisella tasolla, ne voivat tarjota oston mahdollisuuksia. Sijoittajien tulisi olla valmiita hyödyntämään aliarvostettuja omaisuuseriä tällaisina aikoina.

Syklejä ohjaavat Marksin mukaan sekä talouden perusfundamentit että psykologiset tekijät. Perustekijöitä ovat esimerkiksi korot ja yritysten tuloskehitys, psykologisia tekijöitä ovat puolestaan sijoittajien mielialat ja käyttäytyminen.

Marksille laumakäyttäytyminen on mörkö. Hän suosittelee usein vastavirtaan menemistä, jossa sijoittajat tekevät päinvastoin kuin mitä enemmistö sijoittajista tekee. Kun muut ovat liian optimistisia, on aika olla varovainen; kun muut ovat peloissaan, on aika olla opportunistinen.

Keskeinen opetus on hallita riskejä tavalla, joka on linjassa syklin vaiheen kanssa. Tämä tarkoittaa, että on oltava aggressiivisempi, kun riskit ovat matalia, ja varovaisempi, kun riskit ovat korkeita.

Marks tunnustaa, että sijoittamisessa on aina epävarmuutta. Hän uskoo, että sijoittajan on hyväksyttävä epävarmuus ja että on tärkeää tehdä päätöksiä saatavilla olevan tiedon perusteella.

Marks korostaa lisäksi niin sanottua ”toisen tason ajattelun” tärkeyttä syklien ymmärtämisessä. Tämä tarkoittaa pintaa syvemmälle katsomista ja sen pohtimista, mitä yleinen konsensus saattaa jättää huomiotta nykyisen syklin vaiheessa. Kyse on siitä, että ajattelee eri tavalla kuin enemmistö saadakseen etulyöntiaseman.

Velan rooli suhdannevaihteluissa

Howard Marks uskoo velan näyttelevän merkittävää roolia suhdanteissa ja markkinasykleissä – sekä nousu- että laskusuhdanteissa.

Velka vahvistaa taloudellista kasvua nousukauden aikana. Kun korot ovat matalia ja lainaa on helposti saatavilla, yritykset ja kuluttajat rohkaistuvat lainaamaan enemmän. Tämä lainanotto edistää kulutusta ja investointeja, mikä johtaa talouskasvuun.

Optimismi kasvaa talouden kasvaessa, ja yritykset sekä kotitaloudet ottavat usein liiallista velkaa uskoessaan, että hyviä aikoja jatkuu. Tämä vipu voi suurentaa sijoitustuottoja nousukauden aikana ja edelleen ruokkia sykliä.

Kun talous alkaa hidastua, velka johtaa taloudelliseen supistumiseen. Kun velkaantumisasteet nousevat, takaisinmaksutaakka kasvaa. Jos taloudellinen kasvu hidastuu tai korot nousevat, lainanottajilla voi olla vaikeuksia hoitaa velkaansa.

Jos lainanantajat kokevat korkeamman riskin lisääntyneen velkaantumisen tai talouden hidastumisen vuoksi, he saattavat kiristää luottoehtoja, mikä vaikeuttaa lainan saamista. Luoton saatavuuden väheneminen voi hidastaa kulutusta ja investointeja.

Talouden taantuman aikana yritykset ja kuluttajat voivat joutua vähentämään velkaa, mikä usein johtaa kulutuksen, investointien ja työllistämisen vähenemiseen. Se puolestaan syventää taloudellista taantumaa entisestään.

Velka vaikuttaa Marksin mukaan myös syklin käännekohtiin. Liiallinen velka on yleinen tekijä luomassa nousu- ja laskusuhdanteita. Liiallinen lainanotto, joka ruokkia nousukautta, voi johtaa kestämättömiin oloihin, mikä lopulta aiheuttaa jyrkän taantuman, kun velkaa ei enää pystytä hoitamaan.

Velan purkautuminen voi johtaa vakaviin taantumiin, kuten vuoden 2008 finanssikriisiin.

Howard Marks viittaa myös pitkän aikavälin velkasykleihin, joissa velan kasaantuminen monien vuosikymmenten aikana voi johtaa merkittäviin taloudellisiin käännekohtiin. Nämä syklit ovat harvinaisempia, mutta voivat vaikuttaa voimakkaasti, mikä johtaa pitkään taloudelliseen pysähdykseen tai hitaaseen kasvuun.

Vaikeissa taantumissa, jotka johtuvat korkeista velkaantumisasteista, perinteiset toimenpiteet, kuten korkojen leikkaaminen, eivät välttämättä riitä stimuloimaan elpymistä. Tällöin varallisuuden uudelleenjakaminen ja radikaalimmat toimenpiteet voivat olla tarpeen taloudellisen tasapainon palauttamiseksi ja elpymisen vauhdittamiseksi.

Ajoittamisen mahdottomuus

Marks on usein jakanut näkemyksiään markkinoiden ajoittamisesta, painottaen varovaisuutta tarkkuuden sijaan.

Markkinoiden ajoittaminen eli ostamisen ja myymisen oikean ajankohdan ennustaminen on lähes mahdotonta. Marksin mukaan markkinoita ohjaavat lukemattomat muuttujat, joista monet ovat ennalta arvaamattomia – siksi markkinoiden ajoittaminen tarkasti on haastavaa ja riskialtista.

Vaikka ajoittaminen on Marksin mukaan mahdotonta, hän uskoo sijoittajan voivan hyötyä markkinasykleistä.

Ajoittaminen on siis mahdotonta, mutta syklien hyödyntäminen on mahdollista. Eikö tässä ole ristiriita?

Vaikka markkinoiden ajoittaminen täydellisesti on epärealistista, on silti hyödyllistä olla yleisesti aikaisin liikkeellä, Howard Marks ajattelee. Hänen mukaansa parempi olla aikaisin trendissä kuin jäädä siitä kokonaan paitsi, vaikka se tarkoittaisi jonkin verran lyhytaikaista hintaheiluntaa.

Sijoittaja voi siis nähdä markkinasyklin, vaikkei tietäisikään syklin tarkkaa vaihetta. Johtopäätös on se, että on siis tärkeämpää ymmärtää markkinasyklejä kuin keskittyä tarkkaan ajoittamiseen.

Marks uskoo, että sijoittajien tulisi keskittyä varmistamaan, että heidän salkkunsa kestää laskusuhdanteita, sen sijaan että yrittäisivät ennustaa, milloin nämä laskut tapahtuvat.

Marks kannattaa myös arvosijoittamista. Sijoittajan kannattaa ostaa osakkeita tai muita sijoituskohteita, kun se on aliarvostettua suhteessa niiden todelliseen arvoon.

Marks korostaa kärsivällisyyden merkitystä. Pitkällä aikavälillä arvon aliarvostus korjaantuu. Hän uskoo, että hyvät sijoitukset vaativat aikaa ja että sijoittajan on oltava valmis odottamaan tuottoja.

Sijoittajan on tärkeämpää ymmärtää, mitä ostaa, kuin spekuloida, milloin on paras aika ostaa tai myydä.

Yksi Marksin avainviesteistä on tämä: ”Et voi ennustaa, voit valmistautua”. Vaikka markkinamuutosten tarkka ennustaminen on mahdotonta, sijoittajat voivat asemoida itsensä valmistautumaan erilaisiin lopputuloksiin ylläpitämällä kurinalaista ja varovaista lähestymistapaa.