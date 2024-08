Investors House huipputulokseen – sijoitusprofiili selkiytyi

Investors House julkaisi poikkeuksellisen kovan tuloksen alkuvuodelta 2024. Samalla yhtiön sijoitusprofiili selkiytyi.

Toimitusjohtaja Petri Roininen esitteli tyytyväisenä Investors Housen vahvaa tulosta yhtiön pääkonttorissa Pasilan Triplassa 14.8.2024. Kuva: Henri Elo

Kiinteistösijoitus- ja palveluyhtiö Investors House (IH) teki erittäin hyvän ja samalla ennätyksellisen kvartaalituloksen huhti-kesäkuussa 2024.

Tulosparannuksen pääsyy oli tämä: yhtiö ilmoitti 25.6.2024 myyneensä 1/3 osuuden Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:stä (JKK) Ovaro Kiinteistösijoitukselle viiden miljoonan euron kauppahinnalla. Lisäksi JKK maksaa Investors Houselle takaisin saamansa kolmen miljoonan euron luoton.

”Kauppahinnasta yksi miljoona maksetaan 2024 loppuun mennessä, kaksi miljoonaa 2025 loppuun mennessä ja viimeiset kaksi miljoonaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Maksamattomalle kauppahinnalle maksetaan viiden prosentin korko. Lisäksi mainittu kolmen miljoonan laina korkoineen maksetaan 2024 loppuun mennessä”, yhtiö totesi kesäkuun tiedotteessa.

Samalla Investors House antoi positiivisen tulosvaroituksen.

Tulosjulkistuksessa keskiviikkona toimitusjohtaja Petri Roininen kuvasi, että JKK:n myynnissä kapitalisoitiin neljän vuoden tehty kehitystyö ja seuraavan kymmenen vuoden tulosodotukset.

Investors Housen kvartaalitulos Q2/2024 oli historiallisen hyvä. Siihen ja koko alkuvuoteen vaikutti Jyväskylän Kukkulan Kehityksen myynnistä tuloutunut 4,7 miljoonan euron tuotto. Kuva: Investors House, puolivuosikatsaus 14.8.2024



Mainittu kauppa oli lähipiirikauppa, mutta tarkoittaa myös sitä, että Investors Housen sekä ostajana toimineen Ovaro Kiinteistösijoituksen profiilit sijoituskohteina eroavat entistä enemmän toisistaan. Tämä on nähdäkseni sijoittajan kannalta selkeyttävä asia.

Samalla kun Investors Housen tuotot perustuvat ennakoitavaan vuokraus- ja palvelutoiminnan tuottoon, Ovaro on jatkossa enemmän kiinteistökehittäjä. Investors Housen tuoreimman kvartaalin liikevaihto 3,1 miljoonaa euroa kuvaa nykytilaa, sillä Apitare Oy on yhdistelty IH:n lukuihin koko kvartaalin ajalta, 31.3.2024 lukien.

”Paitsi että kassavirran ennustettavuus sekä tuottojen että kulujen osalta paranee, niin myös yhtiön sijoitusprofiili terävöityy”, Roininen havainnollisti.

Investors Housen tuotoista tuli huhti-kesäkuussa 62 prosenttia vuokratuotoista ja 38 prosenttia palveluista. Alkuvuotta 2024 värittivät merkittävät transaktiot, joissa omistus Apitaressa nousi 2/3:aan ja JKK:ssa laski 1/3:sta nollaan. Kuva: Investors House, webcast-esitys 14.8.2024

Tuottojen ennustettavuuteen vaikuttaa paitsi Apitaren luonne pitkäaikaisena vuokranantajana Keski-Suomen hyvinvointialueelle vuoteen 2041 ulottuvalla pääomavuokrasopimuksella myös se, että IH:n julkiset vuokralaiset ja ARA-toimijat muodostavat kokonaisuutena yli 2/3 vuokratuotoista.

Kun yhtiön liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 3,1 miljoonaa euroa, 62 prosentin vuokratuottojen osuus tarkoittaa noin 1,9 miljoonaa euroa. Vuosi sitten vuokratuotot olivat alle puolet tästä. Toisin sanoen Apitaren vaikutus konsernin jatkuviin tuottoihin on merkittävä.

Investors House totesi Apitaren kaupan julkistaessaan 28.3.2024, että Apitaren vuositason vuokratuottoon perustuva nettotuotto on 3,6 miljoonaa euroa.

Päivitetyt strategiset tavoitteet

Investors House julkaisi kesäkuussa keskipitkän aikavälin strategiset tavoitteet vuosille 2024-2027.

Keskeisenä tavoitteena on edelleen sellainen kannattavuus, joka mahdollistaa osakekohtaisen osingon kasvattamisen. Yhtiö on kasvattanut osinkoaan yhtäjaksoisesti vuodesta 2015.

Uutena tavoitteena on 10 prosentin oman pääoman tuottotavoite yli ajan. Se on kiinteistösijoittajalle haastava, mutta perustuu johdon mukaan paitsi laadukkaaseen liiketoimintaan myös aktiivisuuteen eli transaktioihin ja kiinteistöjen kehittämiseen. Niissä yhtiö on onnistunut viime vuosina varsin hyvin.

Investors Housen päivitetyt strategiset tavoitteet vuosille 2024-2027. Kuva: Investors House, webcast-esitys 14.8.2024

Johto muistutti tiedotustilaisuudessa, että yhtiö haluaa pysyä luovana sen suhteen, mihin se haluaa investoida. Yhtiö ei halua lyödä lukkoon esimerkiksi sitä, mihin kiinteistötyyppeihin se keskittyy.

Kohteita voivat olla mitkä tahansa kiinteistöt, alan palveluliiketoiminta tai esimerkiksi hankekehitys, eli koko kiinteistöalan arvoketju. Tärkeintä on pitää kiinni pääoman tuottotavoitteesta. Toiminta-alueena on koko Suomi. Yhtiö näkee saavansa tiettyä kilpailuetua siitä, että se tuntee kotimaan kiinteistö-, vuokraus- ja rahoitusmarkkinat.

Alalla ei näkyvissä selkeää valoa

Petri Roininen oli tulosjulkistuksessa mieluummin varovainen kuin rohkea alan käänteen suhteen. Tätä kuvaavat myös yhtiön transaktiot, joissa tuottojen ennustettavuus paranee Apitaren kautta ja kulujen ennustettavuus JKK:n myynnin myötä.

Yhtiöllä ei ole putkessa merkittäviä investointeja tai yrityskauppoja, mutta lähivuosina niitä on jälleen odotettavissa. Apitare on kasvattanut yhtiön kokoa merkittävästi, kuten jo toukokuussa kirjoitimme.

Johto toteaa kysyttäessä, että yhtiön investointikapasiteetti on pienempi kuin se oli jokin aika sitten. Omavaraisuusaste ylittää kovenanttitason (45 %) lievästi ollen 46,4 prosenttia, kun se maaliskuussa ennen JKK-myyntiä kävi hieman tavoitteen alapuolella.

Toimialasta Roininen toteaa:

”Ei tämä nyt hetkessä mihinkään korjaa tästä. Jos ajatellaan asuntorakentamista, ei lähde tänä syksynä juuri mitään kohteita liikkeelle. Jos jotain lähtee, ne lähtevät liikkeelle ensi keväänä. Jos ne ensi keväänä alkavat, ne valmistuvat vuoden 2026 lopussa, yli kahden vuoden kuluttua.”

Roininen muistuttaa, että tulevat kohteet on todennäköisesti tehty hieman matalammilla tonttihinnoilla ja rakentamisen kustannuksilla kuin nykytarjonta. Siksi nyt on hyvä aika hänen mukaansa käynnistää hankkeita, jos vain pystyisi ja uskaltaisi.

Yhtiön liikennevalomallissa juuri hankekehitys on merkitty vihreällä, muut kiinteistösektorin osa-alueet keltaisella värillä.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilaston mukaan heinäkuussa 2024 nähtiin lievää piristymistä vanhojen asuntojen kaupassa verrattuna vuoden takaiseen. Kuva: KVKL

Yhteenveto

Investors House etenee vahvasti ja vakaasti varmistaen tuottojen ja kulujen ennustettavuutta.

Kiinteistösektorilla on aina läsnä riskinsä, mutta defensiivisenä ja selvästi aiempaa kokoluokkaa isompana toimijana yhtiö pyrkii hallitsemaan niitä.

Konsernilla oli kesäkuussa 99 prosentin vuokrausaste, noin 40 miljoonaa euroa korollista velkaa ja kvartaalittaiset rahoituskulut ovat nyt Apitare-hankinnan jälkeen luokkaa 0,5 miljoonaa. Oma pääoma vähemmistön osuus mukaan lukien oli 45,7 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 98,6 miljoonaa euroa, eli lähes kaksinkertainen vuodentakaiseen nähden.

Positiivista on, että myös palveluliiketoiminta paransi tulostaan toisella neljänneksellä. Tähän vaikutti eniten yksittäinen 0,35 miljoonan euron neuvonantopalkkio konsernin ulkopuolisesta järjestelystä.

Likvidit rahavarat kesäkuussa olivat 5,0 miljoonaa euroa. JKK-kauppa tuloutuu kassaan asteittain 2024-2026. Kevään osinko teki 0,33 euroa osakkeelta, eli yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

On vaikea nähdä, ettei yhtiö pystyisi kasvattamaan osinkoaan nykyisen kaltaisessa taloudellisessa toimintaympäristössä myös kuluvalta tilikaudelta. Alkuvuoden tulos oli erittäin vahva ja yhtiö on todella valikoiva investoinneissaan.

Yhtiö halusi tehdä alkuvuonna ison lisäsijoituksen hyvin tuntemaansa ja osin omistamaansa defensiiviseen kohteeseen Apitareen, mikä vähentää riskisyyttä ja tukee nähdäkseni osingonjaon kasvutavoitetta.

Investors Housen osakekurssi oli keskiviikkona illansuussa 3,5 prosentin nousussa 5,4 eurossa tarkoittaen viimeksi maksetulla osingolla erittäin hyvätasoista 6,1 prosentin osinkotuottoa.

—

Kirjoittaja omistaa Investors Housen osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.