Jättipankki näkee tässä biolääkeyhtiössä valtavan tuottomahdollisuuden – riskit kuitenkin suuret

COMPASS Pathaway -yhtiöllä on vahvat kasvunäkymät. Varhaisen vaiheen yhtiönä se tekee kuitenkin vielä rankasti tappiota.

COMPASS Pathawayn toimitusjohtaja Kabir Nath.

Jättiyhtiö Morgan Stanley näkee merkittävää nousupotentiaalia brittiläisen COMPASS Pathways -yhtiön osakkeissa.

Vuonna 2020 teknologiapainotteiseen Nasdaqiin listautunut COMPASS Pathways on biolääketieteen yritys, joka keskittyy kehittämään uusia hoitomuotoja mielenterveyshäiriöihin, erityisesti masennukseen. Yritys on tullut tunnetuksi erityisesti tutkimuksestaan psilosybiiniin, joka on hallusinogeeninen yhdiste ja psykedeeleihin lukeutuva aine.

Yhtiö on kehittänyt erityisesti psilosybiinipohjaista hoitoa, joka tunnetaan nimellä COMP360. Tämä yhdiste on kehitetty käytettäväksi yhdessä psykoterapian kanssa hoitona hoitoresistenttiin masennukseen. Kyseessä on masennus, joka ei ole vastannut perinteisiin hoitomuotoihin, kuten lääkitykseen ja tavanomaiseen terapiaan.

Yhtiön tavoitteena on tarjota uusia terapeuttisia vaihtoehtoja niille potilaille, jotka ovat kärsineet vaikeista mielenterveyden häiriöistä, ja joille nykyiset hoidot eivät ole olleet tehokkaita.

Mielenterveyshäiriöt, erityisesti masennus, ovat kasvava kansanterveydellinen haaste maailmanlaajuisesti. Uudet ja tehokkaat hoitomuodot, kuten psilosybiini, voivat tarjota merkittäviä parannuksia hoitoon, mikä luo valtavia markkinamahdollisuuksia COMPASS Pathwaysille.

COMPASS Pathaway tutkii hoitojensa tehokkuutta

Psilosybiini ja muut psykedeeliset aineet ovat saaneet lisää hyväksyntää tieteellisissä piireissä ja lainsäätäjien keskuudessa. Tämä muutos voi mahdollistaa laajemman käyttöönoton tulevaisuudessa, mikä voi kiihdyttää yhtiön kasvua.

COMPASS on solminut kumppanuuksia ja saanut merkittäviä rahoittajia, jotka tukevat sen tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä kaupallisia tavoitteita. Lisäksi psilosybiinin mahdollisuudet masennuksen hoidossa ovat herättäneet laajaa kiinnostusta sekä tieteellisissä piireissä että sijoittajien keskuudessa.

Yhtiön tutkimukset ovat kuitenkin edelleen kliinisen kehityksen vaiheessa. Yhtiön hoitojen tehokkuutta ja turvallisuutta tutkitaan vielä perusteellisesti ennen laajempaa hyväksyntää ja kaupallista käyttöä.

Videolla COMPASS Pathawayn toimitusjohtaja Kabir Nath kertoo yhtiön strategian kolmesta peruspilarista.

COMPASSin hoitoprosessiin kuuluu aluksi sarja istuntoja, joissa potilas ja terapeutti rakentavat keskinäistä luottamusta, minkä jälkeen seuraa valvotun lääkkeen annosteluistuntoja, joissa potilas saa psilosybiiniä. Näiden istuntojen aikana potilasta seurataan tarkasti, ja istunnon jälkeiset keskustelut terapeutin kanssa auttavat käsittelemään kokemusta.

Yhtiö tutkii COMP360-hoitoa kahdessa vaiheen 3 kliinisessä tutkimuksessa. Yhdessä yhtiön tutkimuksessa arvioidaan 255 osallistujalla kerta-annoksen monoterapian vaikutuksia, ja lopullisia tietoja odotetaan vuoden 2024 neljänteen neljännekseen tai vuoden 2025 alkuun mennessä.

Myöhäisen vaiheen tutkimuksen lisäksi yhtiön COMP360-hoitoa on tutkittu myös avoimessa vaiheen 2 tutkimuksessa hoitoresistentin masennuksen hoidossa. Tutkimukseen osallistui 22 potilasta, ja siinä keskityttiin turvallisuuteen ja siedettävyyteen, ja positiiviset tulokset julkistettiin tämän vuoden toisella neljänneksellä. Näiden tulosten perusteella yhtiö arvioi nyt parasta lähestymistapaa hoitonsa edistämiseksi.

Analyytikko näkee valtavan nousupotentiaalin osakkeessa

Morgan Stanleyn analyytikko Vikram Purohit näkee COMPASSin tarjoavan vakuuttavan riski-tuotto-mahdollisuuden.

Hänen mukaansa palaute COMP360:n tiedoista ja käyttöpotentiaalista on positiivista ja kaupallinen mahdollisuus on hyvin määritelty.

Osake ei Purohitin mukaan hinnoittele yhtiön kasvupotentiaalia riittävästi.

”COMP360:n tuotettujen tietojen ja kehitysvaiheen perusteella COMPASS vaikuttaa merkittävästi aliarvostetulta, ja mielestämme riski/tuottosuhde on kääntynyt positiiviseksi, kun otetaan huomioon vuosina 2024/2025 tapahtuvat datakatalyytit, joiden uskomme voivan johtaa osakkeiden merkittävään arvonnousuun”, analyytikko toteaa.

Kovan tuottomahdollisuuden varjopuolena tulevat isot riskit.

Psilosybiini on kuitenkin edelleen säädelty aine monissa maissa, ja sen laillinen käyttö on rajoitettua. Yhtiön menestys riippuu siten pitkälti siitä, miten sääntelyviranomaiset suhtautuvat psilosybiiniin ja muihin psykedeelisiin aineisiin tulevaisuudessa. Jos sääntelymuutokset eivät etene odotetusti, se voi merkittävästi hidastaa COMPASS Pathwaysin kasvua.

Lisäksi lääkkeiden kehitys on aina epävarmaa. Tutkimukset voivat paljastaa odottamattomia ongelmia, kuten haittavaikutuksia, jotka voivat estää lääkkeen markkinoille pääsyn.

Yhtiön toiminta on myös vielä tappiollista. Nettotappio kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli 73,3 miljoonaa dollaria, kun vuotta aiemmin tappio oli 52,5 miljoonaa dollaria.

Joka tapauksessa Purohit antaa COMPASSin osakkeille ostosuosituksen 23 dollarin tavoitehinnalla. Koska osake hinnoitellaan tällä hetkellä noin 7,2 dollarin hintaan, olisi osakkeessa Purohitin tavoitehinnalla peräti 220 prosentin nousupotentiaali.

Yhtiötä seuraa seitsemän analyytikkoa, jotka kaikki antavat yhtiölle ostosuosituksen. Analyytikkoja ja yrityksiä reittaavan TipRanks-sivuston mukaan analyytikot odottavat osakkeen nousevan keskimäärin 40 dollariin seuraavan 12 kuukauden aikana, mikä tarkoittaisi peräti yli 460 prosentin nousupotentiaalia.