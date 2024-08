Kamuxin ruma tulosraportti veti osakkeen syöksyyn

Kamuxin kannattavuus jäi toisella vuosineljänneksellä kauas odotuksista.

Kamuxin osake syöksyi suurella vaihdolla perjantaina tulosraportin julkistuksen jälkeen. Kuva: Koyfin.

Nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju Kamux julkisti perjantaina tulosraportin, joka sai sijoittajilta tylyn tuomion. Osake laski perjantaina lähes 17 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi Suomessa 2,2 prosenttia ja Saksassa yli 11 prosenttia, mutta Ruotsissa se laski lähes kahdeksan prosenttia.

Yhtiön liikevaihto pysyi lähes vertailukauden tasolla 253 miljoonassa eurossa. Laskua tuli 0,9 prosenttia. Sen sijaan kannattavuus sakkasi pahasti, kun oikaistu liikevaihto romahti yli 41 prosenttia vertailukaudesta 2,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto jäi 2,1 miljoonaan euroon.

Ruotsissa oikaistu liikevoitto painui -1,2 miljoonaa euroa pakkaselle.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 272 miljoonaa euroa ja liikevoitolle 5,9 miljoonaa euroa. Kummatkin toteutuneet luvut jäivät siis alle konsensusodotuksen, mutta liikevoitto jäi odotuksista roimasti.

Kamuxin oikaistun liikevoiton kehitys vuosineljänneksittäin. Toisella vuosineljänneksellä oikaistu liikevoitto on ollut laskusuunnassa viimeiset neljä vuotta. Kuva: Kamux Oyj.

Ruotsi on murheenkryyni edelleen

Kuten ensimmäiselläkin vuosineljänneksellä Kamux tekee tuloksensa Suomen markkinoilla. Ruotsin markkinoilla vaikeuksia on ollut molemmilla vuosineljänneksillä.

Autoketjun toimitusjohtaja Tapio Pajuharju myöntää, että toinen vuosineljännes oli haastava, vaikka käytettyjen autojen kysyntä jatkui pääosin suotuisana kaikissa Kamuxin toimintamaissa.

”Liikevaihdossamme ja kannattavuudessamme heijastuivat etenkin Kamux Ruotsin haasteet, sekä vaikeutunut ostomarkkina”, Pajuharju kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan Suomessa markkina kääntyi kesäkuussa laskuun, mutta Ruotsissa ja Saksassa markkinoiden vire säilyi positiivisena läpi vuosineljänneksen.

”Autojen hankintamarkkina vaikeutui koko jakson ajan kaikissa toimintamaissamme, emmekä onnistuneet hankkimaan riittävästi kysyntää vastaavia autoja. Kamuxilla myynnin hyvä vire jatkui Saksassa, missä kappalemääräinen myyntimme kasvoi lähes 20 prosenttia. Suomessa myytyjen autojen määrä jäi vertailukauden tasolle, ja Ruotsissa kappalemääräinen myynti laski voimakkaasti.”

Pajuharju kertoo syitä Ruotsin markkinoiden vaikeuksiin.

”Emme edenneet uusien myyjien perehdytyksessä toivomallamme nopeudella, ja vaikka aiemmin tunnistettuihin väärinkäytöksiin liittyvät korjaavat toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti, ne ovat vaatineet odotettua enemmän resursseja.”

Elokuun aikana Kamuxilla havaittiin, että korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen on vaatinut veronsa ja kaupallisen elpymisen nopeuttaminen vaatii vielä Kamux Ruotsin vetovastuun vaihtamista.

”Uskomme kuitenkin, että saamme Ruotsin tiimin iskuun loppuvuoden aikana ja että kaikki korjaavat toimenpiteet saadaan asteittain valmiiksi vuoden loppua kohden. Haasteemme Ruotsissa on kuitenkin osoittautunut aiemmin arvioitua suuremmaksi”, Pajuharju myöntää.

Suomessa autoketju ei aivan markkinan tahdissa pääosin myytävien henkilöautojen saatavuushaasteiden vuoksi.

”Olemme halunneet pitää kiinni kannattavuudesta, ja onnistuimmekin verrattain hyvin autokohtaisen katteen säilyttämisessä myös olennaisesti tiukentuneessa ostomarkkinassa”, Pajuharju kertoo.

Inflaation myötä kohonneet korjauskulut painoivat Kamuxin bruttokatetta kaikissa toimintamaissa.

Pajuharjun mukaan käytettyjen autojen hankintamarkkina tiukkeni kaikissa toimintamaissa. Uusien autojen kauppa on ollut alamaissa, ja käytettyjä autoja virtaa markkinoille niukasti. Samaan aikaan myös käytettyjen autojen kilpailukenttä on muuttunut, kun moni aiemmin uusien autojen kauppaan keskittynyt toimija on panostanut käytettyjen autojen kauppaan selvästi aiempaa vahvemmin.

”Ruotsissa tilannetta vaikeuttaa jälleen myös kruunun alhainen kurssi, mikä tekee maasta houkuttelevan ostomarkkinan monille euromaille”, Pajuharju toteaa.

Korjaavia toimenpiteitä tehty

Kamux on päivittänyt myymälöitään ja verkkopalveluaan uuden konseptimme mukaiseksi erityisesti Suomessa, mutta myös Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiö on tehnyt myös useita muutoksia myymäläverkostoon.

Lisäksi yhtiö on päättänyt nopeuttaa strategiassansa määriteltyjä toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

”Toisella vuosineljänneksellä aloittamiemme toimenpiteiden avulla tavoittelemme vuoden 2025 loppuun mennessä noin 5,0-7,0 miljoonan euron säästöjä vuositasolla. Toimenpiteet jakautuvat kahteen osioon: Ensimmäisessä osiossa standardoimme epäsuorat hankinnat, kuten huollot, pesut, korjaukset ja varaosat, sekä yhdistämme volyymejä. Toinen osio käsittää myymäläverkoston sekä omien prosessien ja organisaation tehostamisen”, Pajuharju kertoo.

Samanaikaisesti jatkamme panostuksia kasvuun, erityisesti verkkopalvelua ja myymäläverkostoa kehittämällä.

Kamux uskoo tuloskuntoonsa

Vaikeasta toisesta tuloskaudesta huolimatta Kamux arvioi vuoden 2024 oikaistun liikevoiton ylittävän vuoden 2023 oikaistun liikevoiton, joka oli 18 miljoonaa euroa.

Jo kolme Kamuxin avoinhenkilöä on poistunut rivistä lyhyen ajan sisällä.

Kamux tiedotti 13. elokuuta, että Andy Rietschel, Kamux Ruotsin toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen lopettaa Kamuxin palveluksessa. Ero astui voimaan välittömästi. Kamux Ruotsin toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti Kamuxin markkinointi- ja konseptijohtaja ja johtoryhmän jäsen Aino Hökeberg.

Marjo Nurmi, konsernin henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja kertoi 9. elokuuta päättäneensä siirtyä yrittäjäksi ja lopettaa Kamuxin palveluksessa.

Konsernin kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Vesa Uotila päätti 5. heinäkuuta lopettaa Kamuxin palveluksessa siirtyäkseen pääomasijoitusyhtiö Sponsor Capitalin osakkaaksi. Hän toimii yhtiön neuvonantajan roolissa vuoden 2024 loppuun saakka.