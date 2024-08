Kaupan alan yhtiöt paineessa – analyysi

Kesko, Tokmanni ja Puuilo ovat kertoneet kiintoisia uutisia kesän aikana. Kaksi ensin mainittua ovat himmanneet myös näkymiä.

Hyrylän Tokmanni Tuusulassa elokuussa 2024. Lähistöltä löytyy myös Puuilo ja Lidl, mutta Keskon isompaa kauppapaikkaa saa hakea 3,5 kilometriä pohjoisempaa. Kaupan rakennetta alueella tulee muuttamaan rakenteilla oleva Prisma. Kuva: Henri Elo

Haluaisitko olla kauppias? Helpoiten se onnistuu ostamalla pörssistä kaupan alan yhtiön osakkeita – eli palan putiikista.

On mielenkiintoista katsoa, paljonko esimerkiksi 10 000 euron sijoituksella saisi liikevaihtoa mistäkin ketjusta.

Valitettava totuus on se, että sitä pienemmän myyntikakun tai myymälän nurkkauksen saat, mitä menestyvämpi kauppa on kyseessä. Katsotaan tätä lopuksi.

Katsotaan sitä ennen keskeisten kotimaassa toimivien vähittäiskaupan pörssiyhtiöiden – Kesko, Tokmanni, Puuilo – tilanne.

Kesko madalsi tuloshaarukan ylälaitaa

Suomen mittakaavassa kaupan alan jättiyhtiö Kesko julkaisi puolivuosituloksen 23.7.2024 ja täsmensi samalla koko vuoden tulosohjeistusta.

Yhtiö näkee toimintaympäristön haastavana.

”Yhtiö arvioi vuonna 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 620–680 miljoonaa euroa. Aiemmin vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin olevan 620–700 miljoonaa euroa.”

Kesko arvioi liikevaihdon ja liikevoiton pysyvän hyvällä tasolla, mutta tulosohjeen täsmennys johtuu osaltaan arvioidusta rakentamisen ja talotekniikan kaupan sekä autokaupan loppuvuoden kehityksessä.

Päivittäistavarakaupan liikevaihto ja liikevoitto laskivat toisella neljänneksellä vain lievästi. Rautakaupassa, teknisessä kaupassa ja autokaupassa vertailukelpoinen liikevaihto laski vähintään viisi prosenttia ja tulokset olivat selvässä laskussa lukuun ottamatta rautakauppaa, jonka tulos laski alle 10 prosenttia.

Rautakaupan raportoitu liikevaihto kasvoi 15,5 prosenttia yritysostojen johdosta. Kesko osti tanskalaisen Davidsenin vuosi sitten ja se on yhdistelty lukuihin helmikuusta 2024. Yhtiöllä on yhdeksän prosentin markkinaosuus Tanskan 5,7 miljardin euron rautakauppamarkkinasta.

Isoa valoa K-Rauta Suomi ja teknisen kaupan Onninen Suomi eivät näytä, koska myynti on pakkasella vuoden takaiseen nähden. Kuva: Kesko, Q2/2024-presentaatio

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhtiö kärsi aurinkoenergiatuotteiden laskevasta menekistä. Positiivista on, että Puolassa ja Baltiassa suhdanne on kääntynyt parempaan ja Onnisen myynti on kääntynyt siellä kasvuun.

Huhti-kesäkuussa kotimaan päivittäistavarakauppa, jossa yhtiö toimii K-ruokakauppojen ja foodservicen tukkukauppana, toi 52 prosenttia liikevaihdosta ja 62 prosenttia konsernin tuloksesta.

Positiivista kotimaan lähiajan kehityksessä on mietojen viinien vapautuminen ruokakauppaan kesäkuussa ja negatiivista arvonlisäverokannan nousu syyskuusta lukien.

Keskossa aloitti uusi toimitusjohtaja Jorma Rauhala talon sisältä helmikuussa. Toisella kvartaalilla konsernin johtoryhmässä tapahtui useita muutoksia ja strategiaa hienosäädettiin.

Tokmanni laajeni Ruotsiin ja Tanskaan

Samaan aikaan kun Kesko laajeni Tanskan rautakauppaan, Tokmanni teki viime vuonna Dollarstore-halpakauppaoston Ruotsista.

170 miljoonan euron kauppahinnalla yhtiö sai 130 myymälää Ruotsista, Örbrossa sijaitsevan keskusvaraston sekä kaksi myymälää Tanskasta.

”Yhdistymällä Tokmanni ja Dollarstore pystyvät tarjoamaan asiakkailleen paremman ja optimoidun tuotevalikoiman, halvemmat hinnat ja laajemman omien tuotemerkkien valikoiman.

Yhdessä Dollarstorella ja Tokmannilla tulee olemaan vahva asema Pohjoismaiden halpakauppamarkkinoilla. Yhtiöt hyötyvät hankinnan ja jakelun mittakaavaeduista.”, yhtiö totesi 7.7.2023.

Kotimaahan keskittyneelle Tokmannille yrityskauppa oli iso askel sekä taloudellisesti että kansainvälisen kasvustrategian kannalta. Yrityskauppa ei ole toistaiseksi vaikuttanut Tokmannin osinkoon. Yhtiö maksoi 0,38 euron osingon osakkeelta toukokuussa ja valtuutti hallituksen päättämään enintään samansuuruisesta osingonjaosta myöhemmin tänä vuonna. Vuosi sitten osinko oli juuri 0,38 + 0,38 euroa osakkeelta huhtikuussa ja marraskuussa.

Tokmanni tiedotti 10.7.2024 Dollarstoren tehneen sopimuksia kahdeksan uuden Big Dollar -myymälän avaamisesta Tanskaan 2024-2025. Näin konsernin jalansija myös Tanskassa kasvaisi selvästi, 13 myymälän laajuiseksi. Big Dollar -myymälöiden määrä Tanskassa on tällä hetkellä viisi, eli avauksia on tehty jo yrityskaupan jälkeen.

Tokmannin myymälät, henkilöstö ja liikevaihto tammi-maaliskuussa 2024. Kuva: Tokmanni, Q1/2024-presentaatio

Tokmanni tulee raportoimaan toisen kvartaalin tuloksen 16.8.2024, mutta antoi jo tulosvaroituksen 23.7.

”Tokmanni-konsernin toisen vuosineljänneksen myyntiin vaikutti myöhäinen kevätsesongin alku. Kuluttajien luottamuksen arvioidaan jatkuvan heikkona erityisesti Suomessa loppuvuonna, minkä lisäksi Suomen arvonlisäveroasteen nousu 1.9.2024 ja edellisvuotta korkeampien rahtikustannusten arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti toisen vuosipuoliskon tulokseen.”

Liikevaihto-ohjeistus laski vain prosentin verran, mutta tulosohjeen keskipiste laski selvästi, 10 prosenttia aiemmin ohjeistetusta. Uusi vertailukelpoisen liikevoiton haarukka kuluvalle vuodelle on 98-118 miljoonaa euroa, kun toteumaluku viime vuonna oli 99 miljoonaa.

Puuilo paransi tulostaan keväällä

Halpakauppaketju Puuilon tilikausi päättyy tammikuussa. Ensimmäisen kvartaalin helmi-huhtikuun 2024 liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 75,4 miljoonaan euroon ja liikevoitto vastaavasti yhdeksän prosenttia 7,6 miljoonaan euroon.

Liikevoittomarginaali pakitti lievästi 10,8:sta 10,1 prosenttiin. Koko vuoden 2023 luku oli 15,6 prosenttia, jota selittää kausiluonteisuus; kesän ja loppuvuoden myynti ja kannattavuus on tyypillisesti kaupan alalla parempaa kuin alkuvuoden.

Kesäkuussa julkaistussa raportissa koko vuoden ohjeistus pidettiin ennallaan eli maaliskuussa annetun mukaisena:

”Yhtiö ennustaa tilikauden 2024 liikevaihdon olevan 380–410 milj. euroa ja euromääräisen, oikaistun liikevoiton (oikaistu EBITA) olevan 60–70 milj. euroa.”

Puuilossa kauppa kävi erityisesti halvemman hintapisteen tavaroissa, mutta yli 200 euroa maksavien tavaroiden osuus myyntimixistä supistui. Uudet myymäläavaukset kevään aikana Nokialle, Ylöjärvelle ja toukokuun alussa Forssaan ovat entisiä Hurrikaanilta ostettuja myymälöitä.

Kesäkuun tietojen valossa Puuilon kevään ja alkukesän sesonki etenivät hyvin.

Jos peilataan historiaan, kirjoitimme Puuilosta analyysijutun elokuussa 2021. Tuolloin yhtiöllä oli 33 myymälää, edeltävän tilikauden liikevaihto 239 miljoonaa ja se tavoitteli 400 miljoonan euron liikevaihtoa tilikaudella 2025. EBITA-liikevoiton tavoite oli 17-19 prosenttia, jota se on myös tänään (strateginen tavoite yli 17 %).

Näyttää siltä, että liikevaihtotavoite saavutetaan vuotta aiemmin ja EBITA-marginaali oli viime vuonna hyvin lähellä tavoitteen mukaista. Myymäläavauksia yhtiö tekee tasaisen varmasti ja tällä hetkellä myymälöitä on 45. Yhtiö kykeni kasvattamaan helmi-huhtikuussa vertailukelpoisten (olemassa olevien) myymälöidenkin liikevaihtoa viitisen prosenttia.

Liikevaihdon muutokseen vaikuttavat yrityskaupat. Puuilon vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi alkuvuonna selvästi, kun Keskolla laski ja Tokmannilla oli nollan tuntumassa.

Summa summarum

Arvonlisäveron 1,5 prosenttiyksikön korotus iskee kaupan alan yhtiöihin syksyllä. Samalla yhtiöt valittavat kuluttajaluottamusta, taantumaa ja kohonnutta korkotasoa – jos ei muuten niin riskeinä.

Positiivisella puolella ovat palkankorotukset ja inflaation hidastuminen.

On ymmärrettävää, että korona-ajan jälkeen kuluttaja käyttää rahaansa moneen muuhunkin kuin kaupassa käyntiin tai remontointiin, muun muassa matkustamiseen ja tapahtumiin.

Entä minkä kokoisen kaupan saisit 10 000 euron osakesijoituksella? Keskosta saat kaupan, joka tekee liikevaihtoa vuodessa 18 000 euroa. Tokmanni tekee 10 000 euron markkina-arvoa vasten jopa 25 000 euroa liikevaihtoa mutta Puuilo vain 5 000 euroa.

Mistä erot johtuvat?

Puuilon kannattavuusmarginaali ja vertailukelpoinen kasvu ovat selvästi parempia kuin verrokeilla.

Kaikki mainitut kaupan alan yhtiöt ovat toistaiseksi hyviä osinkopapereita. Kesko ja Tokmanni – olettaen että Tokmanni maksaa syysosingon – ovat omassa luokassaan 6-7 prosentin vuotuisella osinkotuotolla. Puuilon osinko tekee nelisen prosenttia.

Kirjoittaja omistaa Keskon ja Puuilon osakkeita.