Ekonomisti: ”Korkomarkkinoilla on eletty villi kesä”

Asuntolainojen viitekorkona käytetty 12 kuukauden euribor on laskenut jyrkästi.

Markkinakorot ovat tulleet reippaasti alas viime viikkoina. Vielä kesäkuun alussa asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden euribor-korko kävi yli 3,7 prosenttia. Nyt tämä korko on painunut alle 3,2 prosenttiin.

Pitkän euribor-koron lasku on ilouutinen niille suomalaisille, joilla on paljon asuntolainaa ja korontarkistuspäivä lähiaikoina.

Korontarkistuspäivä on päivä, jolloin muuttuvakorkoisen lainan korko tarkistetaan ja mahdollisesti päivitetään uuden viitekoron mukaiseksi. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi asuntolainan tai muun lainan korko voi muuttua, jos viitekorko, johon laina on sidottu – kuten siis euribor, on muuttunut edellisen tarkistuksen jälkeen.

Korontarkistuspäivän tiheys voi vaihdella lainasopimuksen mukaan. Esimerkiksi euriboriin sidotun lainan korko voidaan tarkistaa kolmen kuukauden, kuuden kuukauden tai 12 kuukauden välein riippuen siitä, mikä Euribor-jakso on valittu.

Korontarkistuspäivänä lainan uusi korko määräytyy viitekoron mukaan, johon pankki lainasopimuksessa sovitun marginaalin.

Miksi korot laskevat?

Korkojen laskun taustalla on markkinoilla lisääntyneet huolet USA:n ajautumisesta taantumaan. Ne ovat laskeneet markkinoiden inflaatio-odotuksia ja lisänneet uskoa siihen, että USA:n keskuspankki laskee ohjauskorkoa seuraavassa syyskuun korkokokouksessaan.

Nämä odotukset heijastuvat myös Suomeen euribor-korkojen laskuna.

Lisäksi euribor-koroissa näkyy markkinoiden odotukset Euroopan keskuspankin (EKP) tulevista korkopäätöksistä. EKP säätelee lyhyen aikavälin korkoja ja likviditeettiä euroalueella. Kun EKP nostaa ohjauskorkoja, euribor-korot yleensä nousevat. Vastaavasti, kun EKP laskee ohjauskorkoja, euribor-korot voivat laskea.

Viime kädessä euribor-korot riippuvat inflaatio-odotuksista. Kun markkinoilla inflaatio ja siten myös inflaatio-odotukset laskevat, lisääntyy markkinoilla odotus keskuspankin rahapolitiikan kevennyksestä. Keskuspankki siis muuttaa ohjauskorkoja sen mukaan, mihin suuntaan se uskoo inflaation kehittyvän.

”Korkomarkkinoilla on eletty villi kesä, joten jonkin sortin tasaantuminen on odotettavissa…”, kuvailee korkoliikkeitä OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen viestipalvelu X:ssä.

"Korkomarkkinoilla on eletty villi kesä, joten jonkin sortin tasaantuminen on odotettavissa…", kuvailee korkoliikkeitä OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen viestipalvelu X:ssä.

12 kk euribor-korko nousi hieman, mutta pysyi yhä 3,2 %:n tason alapuolella ja lähellä kuluvan vuoden pohjalukemiaan.

Hännikäisen mukaan viime viikkojen aikana tiukasti EKP:n toimia ja lähinäkymiä heijastava kolmen kuukauden euribor-korko on liikehtinyt rauhallisesti, mutta enemmän EKP-odotusten ohjauksessa olevassa 12 kuukauden euriborissa on nähty tuntuvaa painumista.

Markkinat hinnoittelevat korkojen laskua jatkossakin

Vieläkö euribor-korot voivat laskea?

Hännikäisen mukaan se riippuu keskuspankista. Mikäli EKP pitää koronlaskut syksyn aikana maltillisina, korossa voidaan nähdä hienoinen hetkellinen toipuminen, hän arvioi.

Korkomarkkinat hinnoittelevat euribor-futuureissa 12 kuukauden euriborin painuvan seuraavan parin vuoden horisontilla noin 2,5 prosenttiin tuntumaan. Hännikäinen muistuttaa, että markkinahinnoittelu ei kuitenkaan ole tae tulevasta ja hinnoittelu on mennyt monesti pahasti pieleen.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich pitää mahdollisena, että 12 kuukauden euribor on jo laskenut liikaakin lyhyellä aikavälillä.

”Pienestä yläsuuntaisesta korjausliikkeestä huolimatta 12 kk:n euribor-korko on edelleen selvästi omaa ennusteuraamme matalammalla. EKP on enemmän huolissaan euroalueen inflaatiosta kuin Yhdysvaltojen työmarkkinoista, mikä puoltaa vain hidasta eurokorkojen laskuvauhtia”, hän totesi viime viikolla viestipalvelu X:ssä.