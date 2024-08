Voitollinen LapWall investoi isosti – analyysi

LapWall saavutti vaikeissa markkinaolosuhteissa tyydyttävän tuloksen ja tekee historiansa isointa investointia.

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen (vas.), henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Sanna Vappula ja talousjohtaja Tuomo Riihonen esittelivät LapWallin tulosta ja kehitystä Helsingissä 7.8.2024. Kuva: Henri Elo

Puuelementtivalmistaja LapWall etenee juuri ohjeistuksensa mukaista uraa, kun se julkisti tammi-kesäkuun 2024 tuloksen 7.8.2024. Yhtiö antoi kuluvan vuoden ohjeistuksensa huhtikuun lopulla, kun vuosi sitten vastaava ohjeistus annettiin vasta elokuussa.

Liikevaihdon arvioidaan olevan tänä vuonna 43-48 miljoonaa euroa ja liikevoiton ilman liikearvopoistoja (EBITA) 4,3-4,8 miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 15 prosenttia, kun se koko alkuvuonna kasvoi 12 prosenttia. Kevätkvartaalin liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (Q2/2023: 9,6) ja EBITA-tulos 1,1 miljoonaa euroa (0,8). Tämä vastaa vuositasolle muunnettuna juuri ohjeistuksen mukaista tasoa.

Yhtiön liiketoiminta käsittää vakioitujen LAPWALL LEKO® -elementtien toimittamisen rakennusyhtiöille ja rakennuttajille sisältäen suunnittelun, valmistuksen, varastoinnin, kuljetuksen ja asennuksen. Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen muistuttaa, että mainittu elementointijärjestelmä on lisännyt merkittävästi puuelementtien käyttöä isossa rakentamisessa.

Yhtiöllä on tuotantolaitokset Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä. Kirjoitimme Pälkäneen tehtaasta toukokuussa.

LapWallin avainluvut 1-6/2024. Tulos/osake kasvoi, oman pääoman tuotto on tasoltaan hyvä ja tase on nettovelaton. Henkilöstömäärän lasku johtuu ostetun Raahen liiketoiminnan (KW-Component) integroinnista Pyhännän tehtaaseen 2023. Pälkäneen ja Vetelin tehtaan tuotannon työntekijät ovat vuokratyövoimaa. Kuva: LapWall, puolivuosikatsaus 7.8.2024

LapWallin tulos on olosuhteisiin nähden vähintään tyydyttävällä tasolla. Toimitusjohtaja muistutti, että elementtien keskihinta laski alkuvuonna lähes 10 prosenttia johtuen kireästä kilpailusta. Kilpailua on kiristänyt asuntorakentajien siirtyminen urakointiin, jossa kauppaa otetaan erittäin tiukalla hinnalla.

LapWall huomioi omassa hinnoittelussaan paitsi markkinatilanteen myös kunkin hetken tilauskannan. Jos työkuormaa on runsaasti, hinnoista ei tarvitse tinkiä yhtä paljon kuin jos kapasiteetti on selvässä vajaakäytössä.

Pohjat asuntorakentamisessa katsottu?

Tuotantovolyymi kasvoi alkuvuonna jopa yli 20 prosenttia. Kasvun ja tuloksen muodostuksen perusta oli jälleen lämpimät kattoelementit. Pekkarinen summaa alkuvuoden taloudellista kehitystä:

”Huolimatta keskihinnan laskusta ja myyntikateprosentin laskusta kolmella prosenttiyksiköllä, volyymin kasvun myötä kuitenkin myyntikate-eurot hieman kasvoivat, vajaa 50 tuhatta euroa. Positiivista on se, että Pyhännän yksikössä liikevaihto kasvoi noin kolme prosenttia, eli pohjat olisi asuntorakentamisessa katsottu.”

Seinäelementeissä (Pyhäntä) myyntikatteen lasku oli 0,7 prosenttiyksikköä, kun kattoelementeissä (Pälkäne, Veteli) vastaava lasku oli vajaa neljä prosenttiyksikköä vuoden 2024 alkupuoliskolla. Kuten toukokuussa kirjoitimme, kattoelementtiliiketoiminta on kuitenkin yleisellä tasolla selviytynyt parin viime vuoden rakennusalan ahdingosta selvästi paremmin kuin seinäelementit, koska asiakaskunta kattoelementeissä on pääasiassa teollista, julkista ja liikerakentamista.

Paine myyntikatteessa johtuu siitä, että raaka-ainekustannusten suhteellinen osuus myyntihinnasta on hieman kasvanut tarkoittaen käytännössä puutavaraa ja eristeitä. Yhtiö kuitenkin hyötyy isoista ostoista vahvalla taseella. Kiinteitä kuluja karsittiin alkuvuonna 160 tuhatta euroa.

Yhä edelleen kehitys vaihteli hyvin paljon tuotealueittain. Tammi-kesäkuussa Pyhännän kattoelementtijärjestelmätuotteiden liikevaihto kaksinkertaistui, mutta seinäelementtien valmistus laski 13 prosenttia. Seinäelementeissä oli piristymistä toisella neljänneksellä suhteessa talvikuukausiin.

Lämpimien kattoelementtien (Pälkäne, Veteli) liikevaihto kasvoi viidenneksen ja valmistusvolyymi jopa 35 prosenttia vuoden alkupuoliskolla.

Tarjouskanta on hyvällä tasolla

LapWallin kesäkuun tilauskanta laski vuoden takaisesta vajaan kolmanneksen 15,8 miljoonaan euroon (6/2023: 23,0). Saadut tilaukset tammi-kesäkuussa olivat vastaavasti 19,9 miljoonaan euroa (26,7). Lasku molemmissa luvuissa johtuu siitä, että yhtiö sai keväällä 2023 rakennusyhtiö SRV:n toteuttaman ison Metsä Woodin Äänekosken kertopuutehtaan tilauksen, arvoltaan 6,5 miljoonaa euroa, joka on kokonaisuudessaan toimitettu asiakkaalle.

”Tämä tilauskanta edelleen on normaali eli pystytään toimimaan tällä tilauskannalla. Toki loppuvuoteen pitää pystyä kauppaa tekemään – heinäkuu huomioituna – työlukuna noin kahdeksan miljoonaa euroa vielä”, Pekkarinen laskee.

Yhtiö uskoo, että tilauskanta saadaan täytettyä, koska tarjouskanta on hyvä ollen 50 miljoonan euron tasolla (6/2023: 46).

Pidemmällä aikavälillä yhtiö on muuttanut seinäelementtien kohdemarkkinapainotusta.

”Meillä on tavoitteena se, että seinäelementtien kysynnästä asuntorakentamisesta tulisi neljäsosa tai kolmasosa, eli pyrimme laajentamaan seinäelementtien käyttöä kaikkeen muuhunkin rakentamiseen, liikerakentamiseen, teolliseen rakentamiseen, julkiseen rakentamiseen – ja sitä on koko ajan tehtykin”, Pekkarinen summaa.

Hän näkee positiivisina ajureina alan kannalta pienen korkotason laskun, ihmisten luottamuksen lievän kohentumisen omaan talouteen ja asuntokaupan piristymisen pääkaupunkiseudulla. Teollinen ja liikerakentaminen sekä kuntien rakennuttaminen ovat tyydyttävällä tasolla tällä hetkellä.

Kuvaaja ulottuu toukokuulle. Tuolloin viimeisen 12 kuukauden asuntoaloitukset kerrostaloissa olivat 18 000, omakotitaloissa 3 000 ja rivitaloissa 2 000 kappaletta, kun normaalina vuositasona on pidetty 35 000 uutta asuntoa vuodessa (VTT). Kuva: Rakennusteollisuus RT, Tilastokeskus

Tehdasinvestointi etenee suunnitellusti

LapWallin historian isoimman investoinnin suunnittelu yhtiön päätoimipaikalle Pohjois-Pohjanmaan Pyhännälle aloitettiin jo vuonna 2018. Investointipäätös tehtiin maaliskuussa 2024 ja rakennusprojekti etenee joutuisasti. Kastelli-asiakkuuden hankkiminen KW-Component -yritysoston myötä keväällä 2023 oli merkittävä askel siihen, että investointia on voitu viedä eteenpäin.

Asiakkuudet ovat tärkeitä siksi, koska investointi jopa kolminkertaistaa Pyhännän tuotantolaitoksen kapasiteetin nykyiseen verrattuna. Tehtaaseen tulee tehokkaat seinäelementtien kokoonpanolinja, kattoelementtijärjestelmätuotteiden kokoonpanolinja sekä osavalmistus määrämittaisesta puutavarasta.

Pekkarinen luettelee hyötyjä:

”Vaiheen kaksi jälkeen seinäelementtien kokoonpanolinjasta tulee 15 minuutin tahtiajalla elementti ulos. Samalla elementin fyysinen koko kasvaa ja pystytään vastaamaan varsinkin muuhun rakentamiseen. Kokoonpanokustannukset neliötä kohti tulevat alle puolittumaan ja kakkosvaiheen jälkeen tippumaan jopa kolmasosaan.”

Yhtiön mukaan investointi tulee myös pienentämään materiaalihävikkiä. Investoinnin kustannusarvio 19 miljoonaa euroa tullaan näillä näkymin alittamaan merkittävästi. Talousjohtaja Tuomo Riihonen kertoo, että lainanhoitokulut eivät juuri kasva, sillä vanhat lainat lyhennetään suunnitelman mukaan kokonaan vuoden 2025 aikana ja uuden lainan lyhennykset korkoineen, reilu miljoona euroa vuodessa, alkavat juosta vuoden 2026 alusta. Lainan suuruus on 7,5 miljoonaa euroa. Loppuosa rahoitetaan tulorahoituksella ja ELY-keskuksen investointiavustuksella.

Pyhännän tehdasinvestointi on edennyt aikataulullisesti suunnitelmien mukaan. Hallin rakentaminen alkaa syksyllä 2024. U:n muotoinen pääkokoonpanolinja tulee olemaan noin 300 metriä pitkä. Kuva: LapWall Oyj

Uusi elementtitehdas on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain syksystä 2025 alkaen ja täyskapasiteettiin on suunnitelman mukaan valmius marraskuussa 2025. Tehtaan prosessien, kuten tieto- ja materiaalivirtojen, simulointi ja suunnittelu ovat jo käynnissä ja laitetoimittajat valittu. Kustannuksista valtaosa on sovittu.

Yhteenveto

LapWallin puolivuosikatsaus oli melko yllätyksetön ja tämä näkyi myös osakekurssissa, joka säilyi suunnilleen ennallaan 3,2 euron tasolla tarkoittaen 46,5 miljoonan euron markkina-arvoa.

Pekkarinen korosti tulosjulkistuksessa alan muutostrendejä, joihin yhtiön strategia vastaa. Näitä ovat ilmastonmuutos, kosteudenhallinta ja kuivaketju sekä työvoiman saatavuus. Rakennustyömaille ei ole enää yhtä helppo saada työvoimaa asuntorakentamisen laskun myötä. Tämä tukee tehdasvalmistusta.

Yhtiö on toteuttanut systemaattisesti strategiaansa. Alan osaajista käydään kilpailua, mikä korostaa henkilöstötyytyväisyyden tärkeyttä.

Vuodelle 2025 Pekkarinen näkee kysyttäessä kasvua. Kattoelementeissä ei ole näkyvissä yksittäisiä isoja projekteja, mutta asuntorakentamiseen yhtiö ennakoi elpymistä ensi vuoden aikana.

Johto myös muistutti, että yhtiö haluaa jakaa osinkoa. Se on nähdäkseni hyvä strategia teollisessa liiketoiminnassa ja palvelee osakasuskollisuutta. Yhtiön kannattavuus ja terverakenteinen tase investoinnista huolimatta antaa osingonjakoon hyvät edellytykset myös jatkossa.

Uusi yritysostoneuvotteluja ei ole käynnissä, mutta yhtiö tavoittelee tiettyjä asiakkuuksia. Yhtiö tavoittelee vuoden 2026 loppuun mennessä noin 70 miljoonan euron liikevaihtoa ja 12-15 prosentin EBITA-marginaalia.

Keväällä maksettu 0,13 euron osinko teki yhteensä 1,9 miljoonaa euroa ja on nykykurssiin nähden hyvätasoinen 4,1 prosenttia. LapWall tekee tänä vuonna osakekohtaista tulosta arviolta 0,2 euroa osakkeelta, joten edellytykset osinkotason säilyttämiseen kuluvalta tilikaudelta ovat nähdäkseni olemassa.

—

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.