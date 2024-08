Miljardööri Larry Ellison: Epäonnistuminen on osa menestystä

Larry Ellison on nimi, joka herättää välittömästi ajatuksia menestyksestä ja innovaatioista.

Larry Ellison on yksi maailman rikkaimmista miehistä ja Oracle-yhtiön perustaja. Oracle kasvoi nopeasti ja siitä tuli yksi maailman johtavista teknologiafirmoista. Ellisonin visionäärinen ajattelu sekä kyky ennakoida markkinoiden tarpeita ovat auttaneet häntä pysymään kilpailun kärjessä vuosikymmenestä toiseen.

Hänen menestyksensä ei rajoitu pelkästään liiketoimintaan, vaan Ellison on myös tunnettu intohimostaan purjehdukseen ja lentämiseen. Hänen elämäntyyliinsä kuuluu jatkuva oppiminen ja uusien haasteiden hyväksyminen, mikä tekee hänestä ainutlaatuisen hahmon nykyaikaisessa bisnesmaailmassa.

Ellisonin nettoarvo on yli 163 miljardia dollaria, mutta hän ei kuitenkaan ollut miljonääri syntyessään. Kovan työn ja poikkeuksellisen edistyksellisen visionsa ansiosta Ellison nousi ryysyistä rikkauksiin ja alkoi vaikuttaa teknologian alalla jo ennen Bill Gatesia ja Steve Jobsia.

Matka menestykseen: Ellisonin tarina

Larry Ellison syntyi 17. elokuuta 1944 New Yorkissa, mutta lapsuutensa hän vietti Chicagossa, jossa hänen enonsa ja tätinsä kasvattivat hänet. Hän kasvoi vaatimattomissa oloissa ja koki monia haasteita nuoruudessaan, mutta tämä tausta ei kuitenkaan estänyt häntä unelmoimasta suurista asioista ja nykyään hän on yksi maailman rikkaimmista henkilöistä.

Ellison ei koskaan valmistunut yliopistosta, vaan hän jätti opintonsa kesken kokeillakseen omia siipiään. Hän päätti kokeilla onneaan teknologian parissa ja muutti Kaliforniaan vuonna 1966 sen jälkeen, kun hänen tätinsä kuoli. Kaliforniassa Ellison teki hanttihommia kahdeksan vuotta, ennen kuin hän aloitti työskentelemisen CIA:lle ja perusti menestyksekkään Oracle-yrityksensä.

Vuonna 1977 Larry perusti yhdessä kumppaniensa kanssa Oracle Corporationin. Alku oli haastavaa, mutta sitkeys ja innovatiivisuus alkoivat pikkuhiljaa tuottaa tuloksia.

Oracle nousi nopeasti markkinoiden kärkeen tietokantojen kehittäjänä. Ellisonin visionäärinen johtaminen auttoi yritystä voittamaan kilpailijat ja saavuttamaan valtavan kasvun.

Hänen matkansa menestykseen perustuukin jatkuvaan oppimiseen ja rohkeuteen ottaa riskejä. Tätä filosofiaa hän on noudattanut koko uransa ajan, mikä tekee hänen tarinastaan inspiroivan esimerkin kaikille yrittäjille ympäri maailmaa.

Ellisonin elämänfilosofia ja vinkit menestykseen

Larry Ellisonin elämänfilosofia perustuu siihen, että on tärkeää uskoa omiin kykyihin. Hän on aina painottanut, että menestys ei tule sattumalta, vaan se vaatii päättäväisyyttä ja intohimoa.

Ellison uskoo myös jatkuvaan oppimiseen. Hän rohkaisee ihmisiä laajentamaan tietämystään ja taitojaan joka hetki ja innovaatio on keskeinen osa hänen omaa ajattelumaailmaansa. Uuden kokeileminen voi johtaa yllättäviin mahdollisuuksiin ja hän onkin kova kokeilemaan uusia asioita purjehtimisesta lentämiseen ja kaikkea siltä väliltä.

Riskien ottaminen on toinen tärkeä tekijä Ellisonin filosofiassa. Hänen mukaansa suurimmat voitot saavutetaan usein suurilla riskeillä. Pelko epäonnistumisesta ei saa estää etenemistä.

“Suuria menestyjiä ohjaa, ei niinkään menestyksen tavoittelu, vaan epäonnistumisen pelko,” Ellison sanoo WomLead Magazinen mukaan.

Lopulta hän muistuttaa, että työhön tulisi suhtautua innostuksella, eikä vain pakollisena velvollisuutena. Oikealla asenteella voidaan ylittää esteitä ja luoda ainutlaatuista arvoa maailmassa.

”Kun aloitin Oraclen, halusin luoda ympäristön, jossa minun on mukava työskennellä. Se oli ensisijainen tavoitteeni. Toki halusin ansaita elantoni, mutta en todellakaan koskaan odottanut rikastuvani näin rikkaaksi,” Ellison sanoi haastattelussa.

Ellisonin tärkeimmät vinkit menestykseen

Ellisonin mukaan menestyksen saavuttaminen vaatii useita tärkeitä ominaisuuksia.

Ensimmäisenä tulee intohimo, joka vie sinua eteenpäin vaikeina hetkinä. Ilman sitä on helppo luovuttaa. Ellison perusti Oracle-yrityksen puhtaasta intohimosta teknologiaa ja sen kehitystä kohtaan, jonka lisäksi hän halusi luoda työympäristön, jossa työskentelystä hän piti.

Toinen keskeinen piirre on sitkeys. Menestys ei yleensä tule yhdessä yössä. Pitkäjänteisyys ja kyky nousta takaisin epäonnistumisista ovat välttämättömiä.

Luovuus on myös tärkeää. Uudet ideat ja lähestymistavat erottavat menestyjät muista. Kyky ajatella laatikon ulkopuolelta avaa uusia mahdollisuuksia. Ellison lopetti koulun kahdesti ja jätti yliopiston kesken, sillä hän ei uskonut sopivansa perinteiseen “laatikkoon” ja oli sitä mieltä, että haluaa mieluummin tehdä asioita omalla tavallaan.

“Kun teet innovaatioita, sinun on oltava valmis siihen, että ihmiset sanovat, että olet hullu,” kuuluu yksi hänen kuuluisimmista lausahduksistaan.

Ellison muistuttaa myös, että voittamisen halu on tärkeää. Ellison itse kertoo olevansa riippuvainen voittamisesta.

“Mitä enemmän voitat, sen enemmän haluat voittaa,” Ellison sanoo.

Ellison sai vaikutteita häikäilemättömältä Tšingis-khaanilta, joka halusi selviytyä voittajana muiden kustannuksella. Ellisonille rahallakaan ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä, että hän sijoittuu kilpailussa ensimmäiseksi.

“Ensimmäisenä oleminen on minulle tärkeämpää [kuin rahan ansaitseminen]. Minulla on niin paljon rahaa. Nykyään raha on vain tapa pitää kirjaa menestyksestä. En todellakaan tarvitse lisää rahaa,” Ellison lisää.

Epäonnistuminen ja epätäydellisyys ovat tärkeitä elementtejä matkalla menestykseen

Menestyksen polku ei ole koskaan suora. Virheet ovat osa matkaa, mutta niiden välttäminen voi säästää aikaa ja vaivaa. Myös Ellison itse painottaa sitä, että epäonnistuminen on osa menestystä.

“Olen kokenut kaikki menestyksen vaatimat vastoinkäymiset,” Ellison sanoi taannoin.

Larry Ellison on kokenut monia haasteita, ja hänellä on muutama neuvo virheiden minimoimiseksi.

Epäonnistuminen on Ellisonin mukaan tärkeää ja tarjoaa arvokkaita oppeja. Epäonnistumiset ja virheet ovat tie menestykseen, sillä virheistä voi oppia ja niistä voi parantaa. Hän mainitsee myös, ettei kannata jahdata täydellisyyttä, vaan sen sijaan on tärkeämpää olla aktiivinen ja toimia heti.

“Sinun tulee toimia, ja sinun tulee toimia nyt,” hän sanoo.