Lehto yrittää uudistua – sudenkuoppia on useita

Syviin vaikeuksiin ajautuneessa Lehto Groupissa on kuluvan vuoden aikana sattunut ja tapahtunut.

Helmikuun alussa kaupankäynti kriisiyhtiö Lehto Groupin osakkeilla keskeytettiin Helsingin pörssissä, ja Lehto Groupin tytäryhtiöt Lehto Asunnot Oy, Lehto Tilat Oy ja Lehto Korjausrakentaminen Oy asetettiin konkurssiin.

Yhtiössä aloitettiin yrityssaneerausmenettely, ja maaliskuussa Lehto tiedotti emoyhtiön oman pääoman painumisesta negatiiviseksi.

Toukokuun lopussa Lehto tiedotti suuntaavan liiketoimintansa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin.

Kesäkuussa Lehdon saneerausohjelmaehdotus jätettiin Oulun käräjäoikeuteen.

Lehdolla ei enää ole rakentamisliiketoimintaa. Yhtiö omistaa edelleen rakennusteollisuuden komponentteja valmistavan tehdasyhtiön Lehto Components Oy:n, jolla on oma tehdaskiinteistö Oulaisissa ja vuokrattu tehdastila Hartolassa. Lehto on käymässä neuvotteluita tehtaiden ja tehdastoimintojen myymisestä.

Tehdasyhtiön lisäksi konserniin kuuluu pieniä kokonaan tai osittain omistettuja hanke-, kiinteistö- tai muita yhtiöitä, joilla ei ole merkittävää operatiivista toimintaa.

Konsernin henkilöstö on merkittävästi pienentynyt katsauskauden aikana. Kesäkuun lopussa konsernissa oli 99 työntekijää, joista 88 oli täysiaikaisesti lomautettuna ja osa työskenteli määräaikaisena tai irtisanomisajalla. Lomautetut henkilöt ovat Lehto Componentsin työntekijöitä.

Yhtiön tämänhetkisen toiminnan painopiste on uuden liiketoiminnan käynnistämisessä, tehdastoimintojen myynnissä ja saneerausohjelman edellytysten varmentamisessa. Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen yhtiöllä on edellytykset hankkia uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta ja toteuttaa muut saneerausohjelman toimenpiteet.

Mitä Lehto Groupin uusi liiketoiminta voisi olla?

Lehto on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toteuttanut rakennuksiin erilaisia sähkö- ja lämpöenergiaratkaisuja, ja todennut uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon kasvun ja kiinteistöjen omien energiantuotantoratkaisujen kasvun luoneen kiinteistöille tarpeita ja mahdollisuuksia energian tehokkaampaan käyttöön.

Lehto pyrkii kehittämään ja toteuttamaan ratkaisuja, joilla saavutetaan energiasäästöjä ja parannetaan kiinteistöjen oman energian tuotannon ja energian käytön tasapainoa. Ratkaisut muodostuvat maalämmityksen, aurinkoenergian ja akkujen käytön yhdistämisestä.

Yhtiö arvioi, että energian tehokkaampi käyttö kasvattaa kiinteistöjen arvoa ja mahdollistaa kiinteistönomistajille uusia rahoitusratkaisuja.

Toinen uusi liiketoiminta olisi sähkövarastot. Sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman voimakas kasvu aiheuttaa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä epätasapainoa, mikä luo tarvetta sähkön väliaikaiseen varastointiin.

Energiavarastot mahdollistavat sähkön lataamisen ja purkamisen nopeasti ja ne toimivat erinomaisesti sähkön lyhytaikaisina varastoina. Kun sähkön tuotanto on suurta, sähkövarastoihin ladataan energiaa ja tuotannon ollessa alhaista niistä otetaan energiaa.

Lehdon mukaan jo nykyisin sähköverkkoihin on liitettynä säätöreservejä, joiden avulla varaudutaan sähkön taajuuden, tuotannon ja kulutuksen muutoksiin. Reservien tarve on kuitenkin voimakkaasti kasvamassa uusiutuvien energialähteiden kasvun seurauksena.

Lehto suunnittelee toteuttavansa sähkövarastokokonaisuuksia palvelemaan edellä mainittuja sähkömarkkinoiden tarpeita. Lehdon kokemus kiinteistöjen hankekehityksestä, rakennushankkeiden toteuttamisesta, niihin liittyvästä suunnittelusta, tuotannosta, hankinnasta ja viranomaislupien käsittelystä sekä vakiintuneet yhteistyökumppanuudet luovat hyvän pohjan hankkeiden toteutukselle.

Reservimarkkinoilla Lehdon tavoitteena on palvella sähköverkkoyhtiöitä, sähkön tuottajia ja sähkön jälleenmyyjiä.

Lehdon tavoitteena on toteuttaa ensimmäiset kiinteistöihin asennettavat akkuratkaisut vuoden 2024 puolella. Pilottikohteet on jo määritelty ja niihin liittyvä suunnittelu on käynnistetty. Sähkövarastot tulisivat olemaan joko itse omistettuja tai vuokrattuja.

Uusi liiketoimintamalli edellyttää monien tekijöiden osumista kohdalleen

Konsernin tämänhetkinen maksuvalmius on heikko. Katsauskauden päättyessä rahavarat olivat 0,7 miljoonaa euroa ja ostovelkojen maksamisessa on viiveitä. Konsernilla ei ole säännöllistä tulovirtaa ja kassatulot muodostuvat pienten omaisuuserien myynneistä.

Konsernille aiheutuu vielä kassamenoja päätetyistä yhtiölle tarpeettomista palvelu- ja muista sopimuksista. Yhtiö arvioi, että maksuvalmius paranee vuoden toisen puoliskon aikana oman pääoman ehtoisten sijoitusten ja tehdastoimintojen myynnin seurauksena.

Yhtiön ja yrityssaneerauksen selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelma johtaisi yhtiön velkojien kannalta parempaan lopputulokseen kuin konkurssi. Saneerausohjelman tavoitteena on muun muassa mahdollistaa energiarakentamisliiketoiminnan aloittaminen.

Energiarakentamisliiketoiminnan käynnistäminen tulee edellyttämään muun muassa Lehdon saneerausohjelman vahvistamista, uusia kumppanuuksia ja avainhenkilöitä sekä rahoituksen järjestymistä. Liiketoiminnan alkuvaiheen rahoitus koostuu Lehdon nykyisistä kassavaroista, emoyhtiön ja tehdastoimintojen omaisuuden myynti- ja vuokratuotoista sekä uudesta oman ja vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta, josta Lehto käy parhaillaan neuvotteluita.

Lisäksi Lehto on käymässä keskusteluita vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa mallista, jossa nykyinen 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina muunnettaisiin omaksi pääomaksi.

Edessä vielä useita sudenkuoppia

Yhtiön liiketoiminta on epäjatkuvuustilanteessa, kun yhtiö on luopunut rakennusliiketoiminnasta ja käy neuvotteluita tehtaidensa myymisestä sekä on käynnistämässä uutta liiketoimintaa.

Tässä tilanteessa Lehto ei luonnollisesti halua antaa arviota yhtiön taloudellisesta kehityksestä.

Riskejä yhtiön uudistumisessa on useita.

Ensinnäkin on mahdollista, että saneerausohjelmaa ei vahvisteta tai sen vahvistaminen viivästyy merkittävästi. Jos saneerausohjelmaa ei vahvisteta, niin yhtiöllä ei ole edellytyksiä jatkaa liiketoimintaa, koska saneerausohjelman vahvistaminen on edellytys uuden tarvittavan rahoituksen saamiselle.

Liiketoiminnan käynnistäminen edellyttää muun muassa teknistä arviointia ja suunnittelua, hankintakanavien rakentamista, sopivien energiahankekohteiden löytämistä, hankkeiden operatiivista toteuttamista, rahoituksen saamista sekä yhteistyötahojen löytämistä ja yhteistyömallien rakentamista. Epäonnistuminen näiden toteutuksessa voi johtaa viiveisiin liiketoiminnan käynnistymisessä ja maksuvalmiuden edelleen heikkenemiseen.

On mahdollista, että yhtiö ei pysty järjestämään uuden liiketoiminnan tarvitsemaa rahoitusta.

Lisäksi on mahdollista, että yhtiö ei saa tehdastoimintojaan myytyä tai se ei saa tehdastiloja ja -kalustoa vuokratuksi. Tällaisessa tilanteessa yhtiölle jäisi tehtaiden ylläpitoon liittyviä kulurasitteita eikä yhtiö mahdollisesti pystyisi selviytymään maksuistaan.