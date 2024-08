Nightingale Healthin osake raketoi – tässäkö syyt?

Terveysteknologiayritys Nightingale Health on kirinyt pörssissä näyttävästi elokuun aikana.

Nightingale Healthin osakekurssi viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Nightingale Health on Helsingin pörssin viime aikojen harvoja kurssiraketteja. Kun heinäkuun lopussa yhtiön osakekurssi noteerattiin alle 2,3 euron hintaan, on osake kivunnut nyt jo 3,4 euroon.

Osake on siis noussut elokuussa jo lähes 50 prosenttia. Vuodessa osake on noussut yli 320 prosenttia.

Nightingale Healthin tavoitteena on edistää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Yhtiön kehittämä verianalyysiteknologia mittaa laajan joukon veren merkkiaineita yhdestä verinäytteestä ja tunnistaa yksilöllisiä sairastumisriskejä hyödyntäen terveystietovarantoja.

Nightingale Healthin verianalyysi on kattavampi kuin perinteisesti tehtävät verikokeet, sillä se tuottaa veren merkkiainetulosten lisäksi samasta verinäytteestä samalla mittauksella myös riskiarvion usealle krooniselle sairaudelle. Siten se mahdollistaa ennaltaehkäisevien ja kestävämpien terveydenhuoltojärjestelmien rakentamisen.

Nightingale Healthin teknologia on jo maanlaajuisessa terveydenhuollon käytössä Suomessa, kattaen noin 30 prosenttia suomalaisesta työvoimasta.

Yhtiö hakee kasvua myös ulkomailta. Se on saanut jalansijaa nyt Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Singaporen terveysmarkkinoilta.

Nightingalen liiketoiminta on vasta varhaisessa vaiheessa. Tuloksentekokyvyn suhteen yhtiö on sijoittajalle vielä kirjoittamaton lehti – toteutuneista vaatimattomista tunnusluvuista on vaikea päätellä yhtiön tuottopotentiaalia. Sijoittaja joutuu arvioimaan epävarmoista lähtökohdista esimerkiksi yhtiön strategiaa, tuotetta, markkinapotentiaalia ja kilpailutilannetta.

Viimeisimmällä puolivuotisjaksolla vuoden 2023 heinä-joulukuussa yhtiön liikevaihto oli vain 1,7 miljoonaa euroa ja liiketappio 9,3 miljoonaa euroa. Kassassa on kuitenkin pelimerkkejä, sillä yhtiön rahavarat olivat joulukuun lopussa lähes 73 miljoonaa euroa.

Uusia yhteistyöavauksia

Huolimatta vaatimattomista tunnusluvuista, osakkeen arvoa ovat saattaneet kirittää yhtiön julkistamat useat positiiviset uutiset elokuussa.

Nightingale Health sekä yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon kehittyneen molekyylilääketieteen tutkimuksen ja terveysinnovaatioiden edelläkävijä Phenome Health julkistivat elokuun alussa yhteistyön, joka tulee sisältämään tieteellistä tutkimusyhteistyötä, kansanterveysohjelmia sekä muita terveydenhuollon hankkeita.

Phenome Healthin kumppaneina on jo useita Yhdysvaltojen johtavia organisaatioita, kuten Buck Institute for Research on Aging, Guardian Research Network, Posit Science sekä Google. Niiden kautta ekosysteemissä yhdistyy useiden alojen johtavien asiantuntijoiden osaaminen hyödynnettäväksi terveydenhuollon muutoksen läpiviemiseen, Nightingale Health kertoi tiedotteessaan.

Phenome Healthin tavoitteena on kerätä miljoona osallistujaa 11 vuoden aikana terveysanalyyseihin, joista osallistujat voivat saada hyödyllistä terveyttä edistävää tietoa itselleen hankkeen aikana. Lisäksi yhtiöt tulevat selvittämään mahdollisuuksia tarjoa Nightingalen Healthin metabolomiikka-analyysejä isoille terveydenhuollon organisaatioille Yhdysvalloissa.

Viranomaishyväksynnät Singaporesta ja Iso-Britanniasta

Tällä viikolla Nightingale kertoi saaneensa toisen viranomaishyväksynnän Singaporen Health Science Authoritylta (HSA), joka säätelee lääkinnällisiä laitteita ja muita terveydenhuollon tuotteita.

Yhtiö on loppuvuodesta 2023 alkaen tehnyt yhteistyötä Singaporen johtavan diagnostiikkapalvelujen tarjoajan Innoquest Diagnosticsin kanssa tuodakseen Nightingalen teknologian saataville Kaakkois-Aasian alueelle.

Suomalaisyhtiön mukaan nyt saatu viranomaishyväksyntä on tärkeä askel kohti Nightingale Healthin verianalyysipalveluiden kaupallista lanseeraamista alueella.

Samoin tällä viikolla Nightingale ilmoitti, että sen verianalyysiteknologia on UKCA-merkitty Iso-Britannian lääkinnällisiä laitteita koskevien vaatimusten mukaisesti.

UKCA-merkintä osoittaa lääkinnällisiä laitteita koskevien vaatimusten täyttämisen. Se on tärkeä askel Nightingalen verianalyysiteknologian tuomisessa terveydenhuollon käyttöön Isossa-Britanniassa.

Yhtiön tavoitteena on tuoda veriananalyysiteknologiansa laajemmin saataville koko terveysalan käyttöön Isossa-Britanniassa.

Yhteistyö Terveystalon kanssa

Yhtiö pyrkii päivitetyn strategiansa mukaan jatkossa liiketoimintoihin yritysasiakkaiden ja julkisen sektorin kanssa. Yhtiö näkee niissä parhaat mahdollisuudet hyödyntää omia kilpailuetujaan ja luoda arvoa asiakkaille.

Osana päivitettyä strategiaa Nightingale Health ei jatka liiketoimintoja, joissa yhtiöllä on asiakassuhde kuluttajan kanssa.

Nightingale Health on laajentanut yhteistyötään Suomen suurimman terveyspalveluyrityksen Terveystalon kanssa kattamaan Terveystalon työterveyspalvelut. Elokuussa 2023 solmitun sopimuksen myötä Nightingale Healthin verianalyysiteknologia otetaan osaksi Terveystalon työterveydessä säännöllisesti tehtäviä terveystarkastuksia. Uudistus astui voimaan Terveystalon työterveysasiakkaille ympäri Suomen vuoden 2024 alussa.

Nightingale Health on solminut yhteistyösopimuksen myös Singaporen johtavan diagnostiikkapalveluntarjoajan Innoquest Diagnosticsin kanssa. Innoquest Diagnostics on osa Pathology Asia -konsernia ja se tulee tarjoamaan Nightingale Healthin verianalyysiteknologiaan pohjautuvaa analyysipalvelua terveydenhuollon toimijoille Singaporessa, minkä lisäksi Pathology Asia -konsernin yhtiöt voivat tarjota sitä muissa Kaakkois-Aasian maissa.

Nightingale Health saavutti jo kuluvan vuoden huhtikuun lopussa yhden tilikaudella 2023–2024 liiketoimintatavoitteistaan solmimalla lääketieteellisen tutkimuksen sopimuksia kokonaisarvoltaan yli 3,2 miljoonaa euroa. Tilikausi päättyy kesäkuun lopussa. Sopimusten liikevaihdon tuloutumisen aikataulu riippuu verinäytteiden toimitus- ja analysointiaikatauluista.