Orion ylitti tulosodotukset – syynä hittituote Nubeqa

Orion julkisti huhti-kesäkuun tulosraportin, josta ei heikkoja kohtia löydy suurennuslasillakaan.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme.

Lääkeyhtiö julkisti toisella vuosineljänneksellä joka saralla vahvan tulosraportin. Yhtiön liikevaihto nousi 13,4 prosenttia huhti-kesäkuussa 328 miljoonaan euroon edellisvuoden 290 miljoonasta eurosta. Kasvua ajoivat Nubeqa sekä eläinlääkkeitä myyvä Animal Health -tulosyksikkö.

Nubeqa on lääkejätti Bayerin ja Orionin yhdessä kehittämä eturauhassyöpälääke. Se on tarkoitettu etäpesäkkeettömän, hormonaalisille hoidoille vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Orion keksi Nubeqan vaikuttavan aineen, darolutamidin rakenteen vuonna 2008. Yhteistyö Bayerin kanssa alkoi vuonna 2014, jolloin valmisteen tutkiminen jatkui faasi III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksessa. Yhteensä lääkkeen kehitys on kestänyt noin 13 vuotta. Tuotteen kaupallistamisesta maailmanlaajuisessa mittakaavassa vastaa Bayer.

Orionin liikevaihdon kehitys vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuvio osoittaa Nubeqan suuren merkityksen liikevaihdon kasvussa. Kuva: Orion Oyj.

Liikevoitto nousi viime vuoden 46,5 miljoonasta eurosta lähes 66 miljoonaan euroon. Liikevoiton kasvu johtuu liikevaihdon ja etenkin Nubeqa-rojaltien kasvusta. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 11,9 miljoonaa euroa. Kulujen kasvu johtui pääosin suunnitelluista tutkimus- ja kehityskulujen lisäyksestä.

Liikevoitto ylitti selvästi analyytikoiden 59 miljoonan euron konsensusennusteen.

Orionin liikevoiton kehitys vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuva: Orion Oyj.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme kertoo, että Nubeqa jatkoi hyvässä vedossa ja oli Orionin sekä Innovative Medicines -tulosyksikön selkeä kasvuajuri.

”Orionin kirjaama Nubeqa-myynti eli tablettitoimitukset Bayerille ja rojaltit kasvoivat odotuksiamme nopeammin, mikä on osoitus tuotteen ja kumppanimme Bayerin vahvasta suorituksesta markkinalla”, Hurme toteaa osavuosikatsauksessa.

Vuoden 2024 ensimmäinen puolisko oli vahva Orionin Animal Health -tulosyksiköllemme. Hurmeen mukaan kehitys selittyy kuitenkin heikolla vertailukaudella, jolloin pehmeä markkinatilanne ja kumppaneiden varastotasojen optimointi aiheuttivat haasteita.

Orionin liikevoitto kasvoi liikevaihtoa nopeammin, vaikka liiketoiminnan kulutkin suunnitelmallisesti ja ennakoidusti kasvoivat. Kaikkien liiketoimintayksiköiden hyvä kehitys myötävaikutti liikevoiton kasvuun, mutta vahvin vaikutus oli toimitusjohtajan mukaan Nubeqa-rojalteilla.

Orion nostaa lähiajan näkymiään.

Yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan nyt noin 1 440–1 480 miljoonaa euroa. Liikevoiton yhtiö ennustaa olevan 350–380 miljoonaa euroa.

Aiempi helmikuussa liikevaihtoennuste oli ollut 1 340–1 410 miljoonaa euroa ja liikevoittoennuste 280–310 miljoonaa euroa.

Päivitetyissä näkymissään Orion olettaa, että Nubeqa-lääkkeen liikevaihto, ja siten myös

Innovative Medicines -tulosyksikön liikevaihto, kasvaa selvästi vuonna 2024. Myönteiset näkemykset perustuvat yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Voimakkaasti kasvavan tuotteen myynnin ja rojaltien tarkkaa tasoa koko vuoden osalta on kuitenkin vaikea arvioida.

Lisäksi Orion olettaa Nubeqaan liittyvän 70 miljoonan euron etappimaksun odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Tulosyksikön liikevaihtoa kasvattaa myös taseesta vuoden kolmannella neljänneksellä vapautettava 60 miljoonan euron erä.

Bruttokatteen yhtiö odottaa arvioidaan kasvavan selvästi etenkin kasvavien Nubeqa-rojaltien, taseesta vuoden kolmannella neljänneksellä vapautettava 60 miljoonan euron erän sekä ennakoidun, Nubeqan myyntiin liittyvän 70 miljoonan euron etappimaksun ansiosta.