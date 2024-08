Osakkeiden kurssisyöksy jatkuu – vaarana laajempi myyntiaalto

Osakemarkkinat ovat Japanissa vapaapudotuksessa.

Osakemarkkinat ovat kääntyneet nopeasti jyrkkään sukellukseen. Varsinkin Japanissa on nähty historiallisen raju kurssilasku kahden päivän aikana. Japanin Nikkei-indeksi laski perjantaina 5,8 prosenttia, mutta lasku kiihtyi maanantaina 12,4 prosenttiin.

Yhdysvalloissa teknologiapainotteinen Nasdaq laski perjantaina 2,4 prosenttia ja maanantaina Nasdaqin futuurit ovat lähes neljän prosentin laskussa.

Viime viikkoina julkaistut USA:n makrotalouden luvut indikoivat heikentyvää työmarkkinaa sekä teollisuuden ja palvelusektorin aktiviteetin laskua.

Yhdysvaltojen työttömyyskorvaushakemusten määrä kasvoi 14 000:lla kausitasoitettuun 249 000 hakemukseen viikolla, joka päättyi 27. heinäkuuta.

Japanin Nikkei 225 -osakeindeksin kehitys 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Lukema on korkein taso sitten viime vuoden elokuun. Reutersin haastattelemat ekonomistit olivat ennustaneet viimeisimmälle viikolle 236 000 hakemusta, joten hakemusten määrä ylitti konsensusodotuksen.

Geopoliittisella rintamalla markkinat seuraavat edelleen Lähi-idän kehitystä odottaen Iranin ja sen liittolaisten vastausta Israeliin Hamasin johtajan Ismail Haniyehin salamurhan jälkeen. The Wall Street Journalin mukaan Iran on uhannut kostaa, vaikka se tarkoittaisi sotaa.

Carry trade -sijoitusstrategia ajoi seinään

Lisäksi Japanin keskuspankin rahapolitiikalla on saattanut olla vaikutusta osakemarkkinoiden heikkoon kehitykseen viime viikkoina. Japanin keskuspankki on alkanut kiristämään rahapolitiikkaa, koska nousevan auringon maan inflaatio on ollut yli kaksi vuotta korkeampi kuin kahden prosentin tavoite.

Nouseva korkotaso on huono uutinen carry trade -sijoitusstrategialle. Carry trade on sijoitusstrategia, jossa otetaan lainaa matalamman korkotason valuutassa ja sijoitetaan se korkeamman tuoton kohteeseen. Japani on ollut suosittu strategian rahoituksen lähde, koska korkotaso on ollut pitkään lähellä nollaa.

Jeni on vahvistunut tuntuvasti suhteessa dollariin viimeisen noin kuukauden aikana. Vielä 10. heinäkuuta yksi dollari oli noin 162 jeniä, mutta 2. elokuuta päätöskurssi oli enää 147 jeniä. Ensisijainen riski on, että jeni jatkaisi vahvistumistaan, mikä pakottaisi sijoittajia sulkemaan carry trade -positioita.

Capital.comin rahoitusmarkkina-analyytikko Kyle Rodda arvioi Reutersille, että jenin arvon nopea muutos painaa Japanin osakkeita alaspäin, mutta se myös purkaa merkittävää carry trade -sijoitusstrategiaa, jossa sijoittajat ovat lainanneet jeneissä ostaakseen erityisesti Yhdysvaltain teknologiayhtiöiden osakkeita.

”Näemme massiivista velan purkamista, kun sijoittajat myyvät omaisuutta kattaakseen tappioitaan”, hän toteaa.

Roddan mukaan liikkeen nopeus on yllättänyt monet sijoittajat – ja nyt havaitaan jo paljon paniikkimyyntiä.

Saxo Marketsin markkinastrategi Charu Chanana puolestaan arvioi, että Yhdysvaltain talousdata on nyt avainasemassa. Mitä enemmän Yhdysvaltain pehmeän laskun oletusta kyseenalaistetaan, sitä suurempia sijoittajien vetäytymisiä tullaan näkemään osake- ja carry-strategioista.

Chananan mukaan markkinat ovat menneet liian pitkälle odottaessaan Fedin koronlaskuja, ja neljä koronlaskua tälle vuodelle vaikuttaa liioitellulta.

Riskit laajemmasta osakkeiden myyntiaallosta kasvavat

Finanssitalo deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green puolestaan varoittaa, että USA:n keskuspankki on rahapolitiikassaan myöhässä.

”Fed kohtaa kritiikkiä korkojen käsittelystä. Aluksi se oli hidas nostamaan korkoja torjuakseen inflaatiota, ja nyt, kun talouskasvu hidastuu, pelätään, että se toimii liian hitaasti niiden leikkaamisessa. Tämä on luonut epävarmuutta, tehden markkinoista hermostuneita ja lisäten taantuman pelkoa”, Green toteaa deVeren sijoittajakirjeessä.

Myös Greenen mukaan jenin nousu aiheuttaa ongelmia suositulle Carry trade -strategialle.

”Mutta jenin vahvistuessa näiden kauppojen ylläpitämisen kustannukset ovat nousseet pilviin, mikä johtaa Yhdysvaltain osakkeiden nopeaan myyntiin, kun sijoittajat ryntäävät maksamaan takaisin jenimääräisiä velkojaan.”

Greenen mukaan tämä muutos korostaa Yhdysvaltain markkinoiden haavoittuvuutta. Yhdysvaltain osakekurssien lasku jenin vahvistuessa on selvä merkki siitä, kuinka yhteen kytkeytyneitä globaalit taloudet ovat.

”Selvästi Japanin taloudellinen epävarmuus ei ole vain paikallinen asia – sillä on maailmanlaajuisia vaikutuksia. Vahvempi jeni tekee japanilaisille yrityksille kalliimmaksi lainata, mikä uhkaa niiden kykyä investoida ja kasvaa”, Green toteaa.

Hänen mukaansa tämä japanilaisten liiketoimintojen hidastuminen voi vähentää kysyntää Yhdysvaltain viennille ja investoinneille, vaikuttaen suoraan amerikkalaisiin yrityksiin, joilla on yhteyksiä Japaniin.

Osakemarkkinoiden laskusuuntaus ei välttämättä ole vielä ole ohi, Green uskoo.

”Japanin osakemarkkinat tuntevat paineen, ja suuret indeksit kuten Topix ja Nikkei voivat kohdata jopa 20 prosentin laskun viimeaikaisista huipuistaan.”

Jeni vahvistui voimakkaasti maanantaina olettamusten vuoksi, että Japanin keskuspankki jatkaa korkojen nostamista. Greenen mukaan Japanin keskuspankki on vaikeassa tilanteessa, koska sen täytyy nostaa korkoja hallitakseen inflaatiota, mikä voi ajaa maailman kolmanneksi suurimman talouden taantumaan.

Australialaisen pankkijätti ANZ:n Aasian tutkimusjohtaja Khoon Goh arvelee The Economic Times -lehden haastattelussa, että jenin carry trade -kauppojen purkaminen on mahdollisesti laukaissut uusia osakekauppojen stop-loss-toimeksiantoja ja ehkä jopa margin call -tilanteita. Ne kiihdyttävät osakkeiden laskua.

Margin call tarkoittaa tilannetta, jossa välittäjä vaatii sijoittajaa lisäämään vakuuksia tai maksamaan osan lainasta, koska sijoituksen arvo on laskenut alle vaaditun tason. Tämä tapahtuu, kun sijoittaja on ostanut arvopapereita velkarahalla, ja arvopapereiden arvo laskee niin paljon, että vakuudet eivät enää riitä kattamaan lainaa. Jos sijoittaja ei pysty vastaamaan margin calliin, välittäjä voi pakottaa myymään osan tai kaikki sijoitukset tappioiden kattamiseksi.

Globaalissa taloudessa ennalta-arvaamattomia keskinäisriippuvuuksia

Jenin nousu on varoitusmerkki nykyisen globaalin talouden monimutkaisista keskinäisriippuvuuksista, Green muistuttaa.

”Kun Yhdysvaltain markkinat reagoivat jenin arvon muutoksiin, se korostaa kotimaisen talouspolitiikan ja kansainvälisten rahoitusvaikutteiden herkkää tasapainoa. Japanin nykyinen kriisi, jonka syynä ovat valuutanvaihtelut ja nousevat korot, voi laukaista laajemman myyntiaallon globaaleilla markkinoilla.”

Tämä skenaario korostaa kansainvälisen talousjärjestelmän haavoittuvuutta, jossa yhden merkittävän talouden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä aaltoiluvaikutuksia maailmanlaajuisesti.

Kun Japani kamppailee taloudellisten haasteidensa kanssa, vaikutus Yhdysvaltain ja globaalien markkinoiden tilanteeseen voi olla syvä, muokaten talouspolitiikkoja ja markkinastrategioita tulevaisuudessa, Green epäilee.

”Vaikka kaikki katseet tuntuvat olevan Fedissä, sijoittajien tulisi myös kiinnittää tarkkaa huomiota siihen, mitä Tyynenmeren toisella puolella tapahtuu”, Green neuvoo.