Osinkoaristokraatit ovat osinkosijoittajan helmiä – niihin voi sijoittaa kulupihin rahaston kautta

Osinkoaristokraatit ovat laatuyhtiöitä. Niihin sijoittaminen tuo useita etuja.

Osinkoaristokraatti viittaa pörssiyhtiöön, joka on maksanut ja kasvattanut osinkoaan vähintään 25 peräkkäisen vuoden ajan. Tämä käsite liittyy erityisesti yrityksiin, jotka ovat jatkuvasti ja luotettavasti jakaneet osinkoa osakkeenomistajilleen pitkän aikavälin aikana, ja samalla kasvattaneet osinkoa vuosittain.

Suomessa varsinkin sijoituskirjailija Jukka Oksaharju on toistuvasti kertonut suosivansa yhtiöitä, jotka pystyvät kasvattamaan osinkojaan vuodesta toiseen. Osinkosijoittajan ei siis kannata etsiä yhtiöitä, jotka yksittäisenä vuotena tarjoavat korkean osinkotuoton, vaan yhtiöitä, jotka kykenevät kasvattamaan osinkojaan.

Osinkoaristokraatteja pidetään usein vakaina ja taloudellisesti terveinä yrityksinä, jotka kykenevät tuottamaan jatkuvasti kassavirtaa ja palkitsemaan sijoittajiaan osingoilla riippumatta taloudellisista suhdanteista.

Osingon jatkuva ja pitkäaikainen kasvattaminen on merkki siitä, että yritys on selviytynyt useista talouden sykleistä ja pystynyt silti kasvattamaan osinkoaan.

Osinkoaristokraatit ovat usein suuria ja vakiintuneita yhtiöitä, jotka toimivat vakailla toimialoilla, kuten kulutustavarat, terveydenhuolto ja teollisuus. Niiden liiketoiminta on yleensä hyvin hajautettua ja niillä on vahva kilpailuasema.

Osinkoaristokraatit tarjoavat sijoittajille säännöllisen ja kasvavan tulonlähteen, mikä voi olla erityisen houkuttelevaa pitkän aikavälin sijoittajille.

Tuottoa vähäisemmällä riskillä

Vaikka osinkoaristokraatitkaan eivät tietenkään ole riskittömiä sijoituksia, niiden pitkän aikavälin vakaus ja kyky tuottaa osinkoa tekevät niistä yleensä vähemmän riskialttiita osakesijoituksia.

Kasvava osinko ei tietenkään tarkoita vielä korkeata osakkeen kokonaistuottoa. Useat nykypäivän menestysyhtiöstä eivät maksa osinkoa. Niistä esimerkkejä ovat Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Netflix ja Tesla. Kyseiset yhtiöt allokoivat ylimääräiset varansa kasvuun ja luovat sitä kautta omistaja-arvoa tulevaisuudessa.

Kasvava osinko indikoi kuitenkin yhtiön liiketoimintamallin toimivuutta ja defensiivisyyttä yli ajan. Se myös vaatii pitkällä aikavälillä taakseen vahvistuvaa kassavirtaa ja tuloskasvua. Näin ollen kasvava osinko on linjassa sijoittajien tämän päivän preferenssien kanssa, sillä nykyään arvostetaan yhtiöiden kasvulukuja enemmän kuin matalaa arvostusta.

Useat tunnetut ja vakiintuneet yritykset ovat saavuttaneet osinkoaristokraatin statuksen, koska ne ovat maksaneet ja kasvattaneet osinkoaan vähintään 25 vuoden ajan.

Tässä on muutamia esimerkkejä tunnetuista osinkoaristokraateista.

1. Coca-Cola Company

Coca-Cola on kenties tunnetuin osinkoaristokraatti. Yhtiö on maksanut osinkoa yli 50 vuoden ajan ja kasvattaa sitä jatkuvasti. Yritys on yksi maailman tunnetuimmista juomayhtiöistä ja sen liiketoiminta on vakaata ja globaalia.

2. Johnson & Johnson

Lääkejätti Johnson & Johnson on maksanut kasvavaa osinkoa yli 50 vuoden ajan. Yritys on globaali johtaja terveydenhuollon alalla, ja sen liiketoiminta on hyvin hajautettua, kattaen lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja kuluttajatuotteet.

3. Procter & Gamble

Kulutustavarayhtiö Procter & Gamble on maksanut kasvavaa osinkoa yli 60 vuoden ajan. Yritys tunnetaan monista kuluttajabrändeistään, kuten Pampers, Tide, Gillette ja Crest.

4. 3M Company

Teollisuusyhtiö 3M on maksanut kasvavaa osinkoa yli 60 vuoden ajan. Yritys valmistaa laajan valikoiman teollisuus-, kuluttaja- ja terveystuotteita, ja sen innovatiivinen tuotekehitys on tunnettu ympäri maailman

5. PepsiCo

Coca-Colan kilpailija PepsiCo on maksanut ja kasvattanut osinkoaan yli 40 vuoden ajan. Yrityksen tuotemerkkeihin kuuluvat muun muassa Pepsi, Lay’s, Quaker ja Gatorade.

6. Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive on maksanut kasvavaa osinkoa yli 50 vuoden ajan. Yritys on maailmanlaajuinen johtaja suuhygienia- ja puhdistustuotteissa, ja se on tunnettu brändeistään kuten Colgate ja Palmolive.

7. McDonald’s Corporation

McDonald’s on maksanut ja kasvattanut osinkoaan yli 40 vuoden ajan. Yritys on yksi maailman suurimmista pikaruokaketjuista, ja sillä on laaja ja vakaa globaali asiakaskunta.

8. Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil on maksanut kasvavaa osinkoa yli 30 vuoden ajan. Yritys on yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä, ja sen toiminta kattaa laajan skaalan öljyn ja kaasun etsinnästä tuotantoon ja jalostukseen.

9. Chevron Corporation (CVX)

Chevron on maksanut kasvavaa osinkoa yli 30 vuoden ajan. Se on yksi maailman suurimmista integroiduista öljy- ja kaasuyhtiöistä, jolla on laaja globaali läsnäolo.

10. Target Corporation (TGT)

Target on maksanut ja kasvattanut osinkoaan yli 50 vuoden ajan. Yritys on suuri yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju, joka tunnetaan laadukkaista tuotteistaan ja kilpailukykyisistä hinnoistaan.

Osinkoaristokraatteihin indeksisijoittamalla

Sijoittaminen osinkoaristokraatteihin onnistuu myös kustannustehokkaan pörssinoteeratun indeksirahaston eli ETF:n avulla.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF on pörssinoteerattu indeksirahasto, joka pyrkii seuraamaan S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksiä. S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksi seuraa S&P Composite 1500 -indeksin osakkeita, jotka ovat kasvattaneet osinkojaan joka vuosi vähintään 20 peräkkäisen vuoden ajan.

ETF jäljittelee taustalla olevan indeksin kehitystä täyden replikoinnin kautta eli ostamalla kaikki indeksin osakkeet. ETF:n osingot jaetaan sijoittajille neljännesvuosittain.

Rahaston tuotot ovat olleet kiitettäviä. Rahasto lanseerattiin vuoden 2011 lokakuussa ja sen jälkeen se on tuottanut yhteensä lähes 380 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden aikana tuotto on ollut 54 prosenttia.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF on viime vuosina lyönyt USA:n S&P 500 -indeksin.

Rahaston hallinnointikulut ovat jopa ETF-rahastoksi alhaiset, sillä sen kokonaiskulusuhde on 0,35 prosenttia vuodessa. SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF on ainoa ETF, joka seuraa S&P High Yield Dividend Aristocrats -indeksiä.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF on erittäin suuri ETF, jonka hallinnoitavat varat ovat yli kolme miljardia euroa. ETF lanseerattiin 14. lokakuuta 2011, ja sen kotipaikka on Irlanti. Siihen on mahdollista sijoittaa myös Suomesta.

Rahaston osinkotuotto on tällä hetkellä 2,1 prosenttia.