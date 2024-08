Nämä suomalaisyhtiöt saattavat julkistaa positiivisen tulosvaroituksen – ”Ilmassa on varovaista toiveikkuutta”

Suomalaisyhtiöiden tulosvaroitusriskit ovat juuri nyt kallellaan ennakoitua heikomman kehityksen suuntaan. Joukossa on silti poikkeuksia.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kuva: OP.

Helsingin pörssin toinen tuloskausi alkaa olla maalissa. Tuloskehitys on jatkunut keskimäärin mollivoittoisena.

Samalla kuitenkin pörssin arvostustaso saattaa olla sijoittajalle houkutteleva.

”Helsingin pörssi on tällä hetkellä todella edullinen suhteessa muihin pörsseihin ja sen omana historiaan”, toteaa OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kotimaisen pörssi-indeksin arvostustaso on Saaren mukaan noin 10 prosenttia alle pitkän aikavälin keskimääräisen tason.

Saaren mukaan muutamien pörssin ison painoarvon yhtiöiden – kuten Fortumin, Nesteen, Nokian ja Koneen – viimevuosien surkea pörssikehitys peittää alleen menestystarinoita.

”Indeksitaso antaa turhan lohduttoman kuvan todellisuudesta”, pääanalyytikko kertoo.

Yksi riski Helsingin pörssin tuloskehitykselle on se, mitä tapahtuu rapakon takana. Muutamat suhdanneindikaattorit, kuten käänteinen tuottokäyrä ja työttömyysasteen nopea nousu, ovat herättäneet epäilyn Yhdysvaltojen edessä olevasta taantumasta.

Jenkkipörssien kehitys heijastuu perinteisesti myös Suomeen. ”Jos USA alkaa piiputtaa, myös Helsingin pörssi tulee alas”, Saari toteaa.

Pääanalyytikon mukaan tilanne on erikoinen, koska taloussuhdanne on yhä sekaisin koronan jäljiltä.

”USA:n työttömyysaste on kyllä noussut, mutta se johtuu siitä, että työn tarjontaa on tullut lisää. Lisäksi yksikkötyökustannusten nousu on Yhdysvalloissa hyvin maltillista. Kuluttajaluottamusluvut ovat heikkoja, mutta kulutuksen laskua ja säästämisasteen nousua ei ole näkynyt.”

Saaren mukaan USA:n kasvu hidastuu, mutta vahvoja merkkejä taantumasta ei ole.

Helsingin pörssin positiivisilla tulosvaroittajilla vahva etumatka

OP:n seurannassa olevien suomalaisyhtiöiden yhteenlaskettu liikevoitto laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viisi prosenttia ja toisella neljänneksellä seitsemän prosenttia suhteessa vuodentakaisiin tasoihin.

Loppuvuosi saattaa kuitenkin näyttää valoisammalta.

”Kotimaisten yhtiöiden tulokset ovat alkuvuonna olleet paineessa. Ilmassa on kuitenkin varovaista toiveikkuutta, vaikka kysyntäympäristö on pysynyt monin paikoin vaisuna”, sanoo Antti Saari.

Saaren mukaan yhtiöiden tulosvaroitusriskit ovat totuttuun tapaan kallella ennakoitua heikomman kehityksen suuntaan, mutta toimintaympäristön muutokset heijastuvat kuitenkin eri tavoin eri sektoreilla.

Tämä toimintaympäristön monivivahteisuus avaa arviomme mukaan edellytyksiä myös positiivisille ohjeistusmuutoksille, lisää Saari.

”Positiivisilla tulosvaroittajilla ollut vahva alkuvuosi ja vahva etumatka annettuun ohjeistukseen.”

Toisin sanoen näiden yhtiöiden ohjeistukset ovat varovaisia siihen nähden, miten niiden toteumaluvut ovat alkuvuonna kehittyneet.

Jos olosuhteet säilyvät sellaisina kuin alkuvuonna, nämä yhtiöt pystyvät ylittämään ohjeistuksen. Niillä on siten hyvät mahdollisuudet nostaa ohjeistusta, Saari uskoo.

Mahdollisia positiivisia ja negatiivisia tulosvaroittajia

Saaren mukaan konepajat ovat pärjänneet alkuvuonna hyvin. Konepajoilla on paksut tilauskirjat ja hyvä hinnoitteluvoima. Sen sijaan muilla syklisten toimialojen kotimaisilla pörssiyhtiöillä kysyntätilanne ja hintataso on heikompi.

OP:n analyytikot listasivat yritykset, joilla he näkevät edellytyksiä positiiviseen tulosvaroitukseen tämän vuoden aikana.

Nämä yhtiöt ovat Cargotec, Elisa, HKFoods, Konecranes, Rapala, Raisio ja Sanoma.

”Esimerkiksi Cargotecin osalta pidämme todennäköisimpänä yhtiön merilastin ja kuormankäsittelyn toimijan MacGregorin ohjeistuksen nostoa, sillä loppuvuosi on tyypillisesti kausiluonteisesti vahva ja liiketoiminta on päässyt eroon ongelmallisista projekteistaan. Tämä on jo näkynyt voimakkaana tulosparannuksena tämän vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana”, sanoo Saari.

Raisio puolestaan ohjeistaa vertailukelpoisen liiketuloksen olevan viime vuoden tasolla tai kasvavan hieman.

”Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhtiön liiketulos kasvoi kuitenkin jo 18 prosenttia. Loppuvuodelle on odotettavissa enenevissä määrin kasvupanostuksia, jotka luovat kustannuspainetta, mutta samaan aikaan yhtiölle on arviomme mukaan luvassa helpotusta muun muassa raaka-ainekustannuksiin. Mikäli Raision myyntivolyymit jatkavat kasvun tiellä, pidämme ohjeistuksen positiivista tarkennusta loppuvuonna todennäköisenä”, sanoo Saari.

Merkittävimmät riskit negatiiviselle tulosvaroitukselle OP:n analyytikot puolestaan näkevät Anorassa, Cityconissa, Fiskarsissa, Kamuxissa, Lassila&Tikanojassa, Wetterissä, WithSecuressa ja YIT:ssä.

Saaren mukaan tulosohjeistusten laskuja on nähty tänä vuonna jo runsaasti, mutta moni ohjeistus nojaa edelleen loppuvuoden piristymisen varaan, mikä kasvattaa niiden toteutumiseen liittyvää riskiä.

”Osalla yhtiöistä on liian paljon kiinni kurottavaa vuoden alkupuoliskon jäljiltä”, Saari toteaa.