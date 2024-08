Qt Group on vahvassa kasvuvireessä

Qt Group skaalautuva liiketoiminta tietää kovaa kasvua jatkossakin, mikäli yhtiön ja analyytikoiden ennusteet pitävät kutinsa.

Qt Groupin osakekurssin kehitys viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Ohjelmistoyhtiö Qt Group on ollut viime aikojen harvoja valopilkkuja Helsingin pörssissä. Yhtiön osakekurssi on kivunnut vuodessa 67 prosenttia.

Qt Group tarjoaa mobiili- ja työpöytäsovelluksia sulautettuihin laitteisiin. Sulautetut järjestelmät ovat tietokonejärjestelmiä, jotka on integroitu osaksi laitetta tai järjestelmää tiettyä tehtävää varten. Ne ovat erikoistuneita tietokoneita, jotka on suunniteltu suorittamaan vain tiettyjä toimintoja, toisin kuin yleiskäyttöiset tietokoneet, kuten pöytäkoneet tai kannettavat tietokoneet.

Kasvu on kovaa. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuonna 181 miljoonaan euroon, kun edellisvuonna liikevaihto oli 155 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 47 miljoonaan euroon edellisvuoden 37 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus tämän vuoden liikevaihdolle on 219 miljoonaa euroa ja liikevoitolle 65 miljoonaa euroa.

Pettymyksiäkin yhtiö on kuitenkin joutunut sijoittajille tarjoilemaan. Viime vuonna haastava makrotaloudellinen toimintaympäristö näkyi erityisesti yhtiön Pohjois-Amerikan myynnissä ja konsultointipalveluiden kysynnässä.

Vuonna 2022 Qt Groupin osake sukelsi jyrkästi, kun yhtiön koviin kasvulupauksiin tuli kolhu. Yhtiö julkisti tulosvaroituksen.

Tuolloin epävarmuustekijät toimintaympäristössä, kuten energian hinnan nouseminen, korkea inflaatio ja talouskasvun hidastuminen lisäsivät varovaisuutta yhtiön asiakkaiden ostokäyttäytymisessä erityisesti Aasiassa. Etenkin merkittävämpiä hankkeita lykättiin tai toteutettiin ainoastaan osittain, mikä seurauksena varsinkin kehityslisenssien ja konsultoinnin liikevaihto jäi yhtiön tavoitteista.

Alkuvuosi sujunut mallikkaasti

Tällä hetkellä yhtiön tilanne näyttää valoisalta – ainakin jos on uskominen analyytikoiden ennusteita.

Analyytikot odottavat sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvavan myös vuosina 2025-2026.

Qt Groupin liikevoiton kehitys vuositasolla. Kuvassa toteuma vuosilta 2022-2023 ja konsensusennusteet vuosille 2024-2026. Kuva: Qt Group.

Qt Group näkee sulautettujen laitteiden markkinoilla edelleen suurta potentiaalia: graafisia käyttöliittymiä (GUI) lisätään miljardeihin arkisiin laitteisiin. Yhtiön asiakkaat toimivat yli 70 toimialalla, kuten autoteollisuuden, terveysteknologian, teollisuusautomaation ja kulutuselektroniikan laite- ja sovellusvalmistajina.

Qt Group tarjoaa myös laadunvarmistuksen ja testauksen palveluja. Koska ohjelmistojen määrä maailmassa kasvaa ja ohjelmistot monimutkaistuvat uusien ominaisuuksien ja toimintojen myötä, myös niiden toimintaa eri laitteilla ja alustoilla testaavien laadunvarmistustyökalujen kysyntä kasvaa.

Yleisesti arvioidaan, että jopa 30 prosenttia ohjelmistokehityksen kustannuksista syntyy ohjelmiston testauksesta ja laadunvarmistuksesta.

Alkuvuoden kasvuluvut ovat erinomaisia.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut tammi-kesäkuussa lähes 18 prosenttia vertailukaudesta ja toisella vuosineljänneksellä lähes 23 prosenttia vertailukaudesta. Liiketulos on kivunnut sekä koko alkuvuonna että toisella vuosineljänneksellä lähes 57 prosenttia.

Lisenssimyynti ja konsultointi kasvoivat huhti-kesäkuussa 26,2 prosenttia ja ylläpitotuotot laskivat 17,7 prosenttia.

Toteutunut toisen vuosineljänneksen 16,5 miljoonan euron liiketulos ylitti analyytikoiden 14 miljoonan euron odotukset.

Toimitusjohtaja Juha Varelius kertoi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että toinen vuosineljännes oli selkeästi vahvempi vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

”Kehittäjälisenssimyynti kasvoi erittäin vahvasti. Lisäksi kasvua vauhditti Pohjois-Amerikassa kesäkuussa solmittu merkittävä uusi lisenssikauppa. Maantieteellisesti liikevaihto kehittyi hyvin Aasiassa ja Amerikassa. Euroopassa liiketoiminta kärsi toimintaympäristön haasteista”, Varelius toteaa.

Yhtiön liiketoimintamallin skaalautuvuuden ansiosta sen kyky ylläpitää toimintansa kannattavuutta on erittäin hyvä, Varelius tähdentää.

Tärkeitä kumppanuuksia

Lisäksi vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana yhtiö julkaisi kaksi merkittävää kumppanuutta.

Huhtikuussa Qt Group aloitti yhteistyön Qualcomm Technologiesin kanssa tehden edistyneiden graafisten käyttöliittymien kehitystyötä ja ohjelmistojen laadunvarmistusta teollisuuden IoT-laitteissa.

”Qt:n monialustaisten kehitystyökalujen yhdistäminen Qualcommin teknologiaan tarjoaa IoT-laitevalmistajille mahdollisuuden merkittävästi nopeuttaa tuotteidensa saamista markkinoille”, Varelius kertoo.

Toisessa kumppanuudessa Qt Group liittyi kesäkuussa osaksi LG Electronicsin autoteollisuuden sisältöalustaa. Qt Group ja LG Electronics tuovat yhteistyössä Qt-ohjelmistokehitysympäristön LG:n webOS-pohjaiselle ajoneuvojen viihdejärjestelmien kehitysalustalle.

Vareliuksen mukaan yhteistyön tavoitteena on antaa autoteollisuuden kehittäjille ja suunnittelijoille mahdollisuus luoda entistä innovatiivisempia sisältö- ja suoratoistopalveluita autoihin.

Erinomaisesta kasvusta ja tärkeistä uusista kumppanuuksista huolimatta Qt arvioi, että toimintaympäristön haasteet jatkuvat edelleen etenkin Euroopassa.

”Näemme kuitenkin, että meillä on erinomaiset lähtökohdat lisätä kasvuamme vuoden 2024 jälkimmäisellä vuosipuolikkaalla ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna”, Varelius toteaa.

Yhtiö koko vuotta koskevan tulosohjeistuksemme muuttumattomana. Qt Group odottaa koko vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 20-30 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoittomarginaalin yhtiö odottaa olevan 25-35 prosenttia vuonna 2024, kun viime vuonna se oli 26 prosenttia.

Osakkeen kurssinousu on nostanut yhtiön arvostuskertoimia. Kuluvan vuoden konsensusennusteilla osakkeen P/E-kerroin on yli 45x ja EV/EBIT-kerroin 35x. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 81 euroa, mikä alittaa tämän hetken 92 euron kurssinoteerauksen.