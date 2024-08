Raute on vahvassa tuloskunnossa – analyytikko: kasvulle on vielä tilaa

Raute kasvattaa tuloskuntoaan. Samalla osakkeen arvostustaso on houkutteleva, ja yhtiö saakin pankilta ostosuosituksen.

Raute tarjoaa koko tuotantoprosessin kattavia ratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n (Laminated Veneer Lumber) tuotantoon. Tällä hetkellä yli puolet maailman LVL:stä valmistetaan Rauten toimittamilla koneilla.

Yhtiö on alansa globaali markkinajohtaja. Jatkossa yhtiön tavoitteena on vauhdittaa kasvua laajentamalla tuotevalikoimaa uusiin puutuotesegmentteihin erityisesti digitaalisten ja analyyttisten ratkaisujen sekä uusien palvelukonseptien avulla.

Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta. Wood Processing on Rauten ydinteknologiatarjontaa viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon. Analyzers tarjoaa puuteollisuuden mittausteknologiaa. Services on täyden palvelun konsepti varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon, digitaalisiin palveluihin sekä koneiden ja laitteiden parannuksiin.

Puujalostusteollisuuden teknologiayhtiöltä osattiin odottaa vahvaa toisen vuosineljänneksen tulosraporttia sen jälkeen, kun yhtiö julkisti positiivisen tulosvaroituksen kesäkuussa.

Huhti-kesäkuussa kuitenkin uudet tilaukset jäivät 20 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin ne olivat 112 miljoonaa euroa. Tilauskanta pieneni edellisestä vuosineljänneksestä 36 miljoonaa euroa ja oli kauden lopussa 223 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta 57,1 miljoonaan euroon viime vuoden 29,3 miljoonasta eurosta. Taustalla olivat Wood Processing -liiketoiminnan projektitoimitusten hyvä kehitys ja Services-liiketoiminnan kysynnän kasvu.

Liikevaihdon kasvu oli Wood Processing -liiketoimintayksikössä 141,3 prosenttia ja Services-yksikössä 65,3 prosenttia, mutta Analyzers-yksikön liikevaihto laski 18,6 prosenttia.

Vertailukelpoinen käyttökate nousi 5,4 miljoonaan euroon viime vuoden 0,7 miljoonasta eurosta. Kannattavuuskasvua tuki toiminnan tehostuminen isompien volyymien ansiosta sekä tehokas kiinteiden kustannusten hallinta. Vertailukelpoinen käyttökate parani Wood Processing- ja Service-liiketoimintayksiköissä, mutta laski Analyzers-yksikössä.

Vertailukelpoinen käyttökate ylitti selvästi Rautea seuraavien Evlin ja Inderesin ennusteet.

Asiakkaat lykkäävät edelleen investointipäätöksiään

Toimitusjohtaja Mika Saariaho kertoo, että Rauten projektitoimitukset ja Services- liiketoimintayksikkö ovat edenneet hyvin, mikä on johtanut kaikkien aikojen korkeimpaan liikevaihdon toteutumiseen ja hyvään kannattavuuskehitykseen.

Rauten Analyzers-liiketoimintayksikkö nousi tappiollisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen voitolliseksi.

”Uskomme edelleen Analyzers-liiketoimintayksikön potentiaaliin, jota tukevat markkinoille tulevat uudet innovaatiot”, Saariaho toteaa.

Markkinoiden epävarmuus näkyy alhaisena uusien tilauksien määränä.

”Markkinaympäristö pysyi edelleen haastavana, sillä moni asiakkaamme oli yhä odottavalla kannalla sitovien investointipäätösten tekemisessä. Tämän takia uusien tilausten määrä oli melko vaatimaton, lukuun ottamatta Services-liiketoimintayksikköä, joka oli myönteinen poikkeus. Vahva tilauskantamme kuitenkin antaa hyvän puskurin toimintaympäristön epävarmuutta vastaan”, Saariaho kertoo.

Saariahon mukaan nykyisen tilauskannan kannattavuus on paranemassa, ja yhtiö pystyy hoitamaan menestyksekkäästi isoja projektitoimituksia.

”Digitalisaatio ja voimistuva kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden korostuminen luovat Rautelle laajasti ottaen uusia mahdollisuuksia insinööripuutuotesegmentissä”, hän toteaa.

Loppuasiakasmarkkinoiden epävarmuus insinööripuutuotteissa jatkui vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Joitakin heikkoja merkkejä hitaasti paranevasta markkinatunnelmasta on nähtävissä.

Yhtiön mukaan sekä lehti- että havuvanerin kysyntä on tasaantunut tai jopa jonkin verran parantunut kauden aikana. Lopputuotteiden hinnoitteluun kohdistuu kuitenkin edelleen paineita.

Vaikka inflaatio on tasaantunut, korkeat korot, talouden yleinen epävarmuus ja geopoliittinen epävakaus ovat vähentäneet kysyntää lopputuotteita perinteisesti käyttävillä toimialoilla, kuten rakennusteollisuudessa ja hyötyajoneuvojen valmistuksessa. EU:n toimet selvästi halvemman laittoman venäläisen koivuvanerin tuonnin lopettamiseksi Euroopan markkinoille ovat auttaneet eurooppalaisia koivuvanerin tuottajia.

Lopputuotteiden laimea kysyntä näkyy selvästi Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuudessa, joka suuntautuu lähinnä tuotannon tehostamiseen ennakoivan kunnossapidon avulla hyödyntäen Rauten asiantuntijapalveluita ja tehdasauditointeja.

Lisäksi Raute näkee asiakkaidensa keskuudessa kasvavaa kiinnostusta investoida valmistusteknologioihin, joilla voidaan saavuttaa korkeampi automaatioaste ja vähentää työvoiman tarvetta. Asiakkailla on myös yhä kiinnostusta strategisiin investointeihin, jotka kasvattavat tuotantokapasiteettia yli markkinasyklien.

Rauten ensimmäisen vuosipuoliskon kohokohta oli latvialaiselta AmberBirchiltä saatu 20 miljoonan euron arvoinen uuden viilutehtaan laitetilaus. Jos AmberBirchin tilaus jätetään huomiotta, Rauten uudet tilaukset muodostuivat pääosin palveluista ja modernisointiprojekteista.

Raute ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.

Raute odottaa vuoden 2024 liikevaihdon olevan 185-210 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan 13-17 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 145 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökate 9,3 miljoonaa euroa.

Kasvupotentiaalia löytyy

Evlin analyytikko Joonas Ilvonen kiinnittää pankin aamukatsauksessa huomiota siihen, että Rauten Wood Processing -liiketoiminta ylsi jo hyvään 7,4 prosentin käyttökatemarginaaliin. Siten segmentti paransi kannattavuuttaan viiden miljoonan euron edestä, mikä oli lähes kaksi miljoonaa euroa Evlin ennustetta enemmän.

Lisäksi Services suoriutui Evlin odotuksia paremmin. Analyzersin suoritus jäi Ilvosen mukaan vielä vähän pehmeäksi uusien tilausten puutteen takia.

”Uskomme segmentin kuitenkin parantavan ensi vuotta kohti sen tarjooman pysyessä keskeisenä osana Rauten palettia”, analyytikko ennustaa.

Evli arvioi Wood Processingin kannattavuuden paranevan vain maltillisesti ensi vuonna, ellei uusia tilauksia ala tulla piakkoin nykyistä tahtia nopeammin. Services on kasvanut kunnioitettavasti Venäjän markkinan puuttumisesta huolimatta, ja pankki odottaa segmentin kehittyvän tasaisesti ensi vuonna.

”Vielä on aikaista sanoa, pystyykö Raute kasvamaan myös ensi vuonna, mutta uudet asiakkaat uusilla tuotemarkkinoilla (esim. CLT) luovat mahdollisuuksia etenkin pitkällä aikavälillä”, Ilvonen arvioi.

Ilvosen mukaan Rauten ohjeistus antaa odottaa päättyneen neljänneksen jäävän vuoden parhaimmaksi kannattavuuden osalta, sillä Wood Processingin käyttökate ei enää välttämättä parane merkittävästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla suhteessa ensimmäiseen.

Evli ennustaa Rautelle ensi vuonna vajaan 17 miljoonan euron vertailukelpoista käyttökatetta, mikä tarkoittaa vain noin kahdeksan prosentin käyttökatemarginaalia, kun yhtiön pitkän aikavälin tavoite on 12 prosenttia.

Rauten osakkeen arvostustaso on alhainen, kun Evlin kuluvan vuoden ennusteilla EV/Ebit-kerroin on alle 7x ja P/E-kerroin 9x. Osakkeen arvostustaso on selvästi alle verrokkien keskimääräisen arvostustason.

Rautella on vielä paljon lisää mahdollisuuksia kasvaa pitkällä aikavälillä, Ilvonen uskoo. Evli toistaa Rauten 15 euron tavoitehinnan ja ostosuosituksen.