Peliyhtiö Remedy tuo hittipelinsä elokuviin ja televisioon

Remedy on allekirjoittanut yhteistyösopimuksesta, joka koskee Control 2:sta sekä Controlin ja Alan Waken tuomista elokuviin ja televisioon.

Remedy on tehnyt strategisen yhteistyösopimuksen amerikkalaisen videopelijulkaisija Annapurnan kanssa.

Annapurna on Megan Ellisonin vuonna 2011 perustama viihdeyhtiö, joka luo ja tuottaa alkuperäisiä tarinoita elokuviin, interaktiiviseen viihteeseen, televisioon ja teatteriin.

Annapurna tulee johtamaan Control ja Alan Wake -pelibrändien laajentumista uusiin viihdemuotoihin, mahdollistaen Remedylle keskittymisen Control 2:n ja muiden tulevien pelien kehitykseen.

Annapurna rahoittaa 50 prosenttia tulevan Control 2 -videopelin kehitysbudjetista ja saa oikeudet laajentaa palkittuja Control ja Alan Wake -pelibrändejä elokuviin ja televisioon. Investoitujen määrien suhteessa tapahtuvan alkuperäisten investointien takaisinmaksun jälkeen Remedy saa suuremman osuuden pelimyynnistä. Vastavuoroisesti Annapurna saa suuremman osuuden audiovisuaalisista tuotannoista.

Pelin, elokuvan ja television yhdistäminen on nykyaikaa

Osana sopimusta Annapurna hankkii option Controlin ja Alan Waken televisio- ja elokuvaoikeuksiin, ja valittuihin audiovisuaalisiin lisensointioikeuksiin sekä niihin liittyviin oheistuotteisiin. Remedy säilyttää Controlin ja Alan Waken kaikki immateriaalioikeudet.

”Tulevaisuuden tarinankerronta vaatii pelin, elokuvan ja television saumatonta yhdistämistä ja tämä kumppanuus antaa meille mahdollisuuden tutkia uusia tapoja herättää tarinat eloon,” sanoi Megan Ellison, Annapurnan perustaja ja toimitusjohtaja.

”Hyödyntämällä Remedyn innovatiivisia tarinoita ja mukaansatempaavia maailmoja voimme venyttää tarinoiden kerronnan ja kokemisen rajoja eri medioissa.”

Remedy Entertainmentin toimitusjohtaja Tero Virtala kertoo, että strateginen kumppanuus Annapurnan ja Remedyn välillä on Remedylle tärkeä rajapyykki ja innostava mahdollisuus.

”Tiedämme Annapurnan jakavan intohimomme IP:ihimme ja luomiimme universumeihin. Palkittujen elokuvien, kuten Zero Dark Thirty, ja pelien, kuten Stray, ansiosta Annapurnan elokuvien, television ja videopelien asiantuntemus tekee heistä meille ihanteellisen kumppanin. Tämä sopimus varmistaa, että voimme kehittää Control 2:n parhaaksi mahdolliseksi peliksi, siirtyä valittujen pelien osalta itsejulkaisuun ja laajentaa pelibrändejämme muihin medioihin”, Virtala toteaa.

Analyytikko näkee sopimuksen myönteisenä

Inderesin analyytikko Atte Riikola kertoo, että Inderes oli odottanut Remedyn rahoittavan Control 2:n kokonaan itse ja keräävän tätä varten rahoitusta. Nyt sovittu yhteistyösopimus on Riikolan mukaan riskittömämpi vaihtoehto.

”Nyt tehty sopimus on riskien näkökulmasta tasapainoisempi, ja olettamamme tarve lisärahoitukselle poistuu. Samalla tehty sopimus tarjoaa hyvän rojaltipotentiaalin päälle myös riskittömän mahdollisuuden löytää uusia yleisöjä elokuvien ja tv-sarjojen kautta”

Kokonaisuutena Inderes sopimuksen hyvänä ratkaisuna Remedyn kannalta.

Riikolan mukaan Annapurna vaikuttaa laadukkaalta elokuvien ja tv-sarjojen tuottajalta, joten tästä näkökulmasta Remedyn pelibrändit vaikuttaisivat olevan hyvissä käsissä.

Remedy Entertainment on suomalainen videopeliyhtiö, joka tunnetaan erityisesti tarinavetoisista ja elokuvamaisista peleistään. Yhtiö perustettiin vuonna 1995. Yhtiö on tullut tunnetuksi useista suosituista peleistä, kuten Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, ja Control.

Remedyn liiketoiminta edelleen tappiollista

Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita käytetään useissa yhtiön peleissä.

Yhtiön pelit ovat saaneet kiitosta niiden vahvasta tarinankerronnasta, tyylikkäästä visuaalisesta toteutuksesta ja ainutlaatuisesta pelimekaniikasta. Remedy on myös tunnettu yhteistyöstään suurten pelijulkaisijoiden, kuten Rockstar Gamesin ja Microsoftin, kanssa.

Remedyn pelit ovat usein sekoitus toiminta- ja seikkailupelejä, joissa on syvällinen juoni ja dynaamiset hahmot. Yritys on myös kehittänyt omia pelimoottoreitaan, kuten Northlight-pelimoottorin, joka on käytössä useissa heidän viimeisimmissä peleissään.

Remedyn toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 16 prosenttia vertailukaudesta 10,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli kuitenkin pakkasella -3,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -4,8 miljoonaa euroa.

Myös koko alkuvuosi tammi-kesäkuussa on ollut liikevoitoltaan -5,3 miljoonaa euroa tappiollinen.

Remedy arvioi kuitenkin yhtiön liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton parantuvan.

Yhtiöllä on kaksi omaa vakiintunutta pelibrändiä, Control ja Alan Wake, jotka linkittyvät Remedy Connected Universen kautta. Näiden pelibrändien kasvattaminen ja laajentaminen tulee olemaan keskeinen osa Remedyn tulevaisuutta. Lisäksi yhtiö työskentelee partneripelibrändi Max Paynen parissa, joka on alunperin Remedyn luoma.