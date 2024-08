Revenio panostaa tekoälyyn

Tuore yritysosto vahvistaa Revenion kykyä kehittää tekoälypohjaisia silmien seulontaratkaisuja.

Silmänmittauslaitteiden valistaja Revenio on onnistunut palauttamaan sijoittajien luottamuksen myynnin sakattua viime vuonna. Yhtiön osake on kivunnut vuodessa jo yli 40 prosenttia.

Yhtiön tuorein yritysjärjestelyuutinen ei kuitenkaan näytä markkinoita hetkauttavan. Osake on tiistaina loivassa laskussa, vaikka Revenio ilmoitti tehokkaan tekoälypohjaisen ratkaisun toteuttaneen yrityksen ostosta.

Revenion tytäryhtiö Icare Finland ja hollantilainen Thirona ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä Thirona Retina -ohjelmistoyhtiö siirtyy Icaren omistukseen.

Icare teki 1,9 miljoonan euron vähemmistösijoituksen Thirona Retinaan vuonna 2023. Tuolloin solmitun sopimuksen mukaisesti, tiettyjen ehtojen täytyttyä, Icare on ostanut Thirona Retinan lopun osakekannan noin 4,8 miljoonalla eurolla. Myyjänä toimii Thirona.

Revenio kertoo tiedotteessaan, että yritysosto edistää sen nykyistä kasvustrategiaa, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on parantaa silmädiagnostiikan laatua innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen avulla. iCaren ohjelmistoratkaisut ovat yhä tärkeämmässä roolissa silmien hoitopolkujen tehostamisessa, erityisesti verkkokalvon seulonnassa.

Tarve innovatiiviselle silmähoidolle kasvaa. Silmäsairauksien esiintyvyys lisääntyy maailmanlaajuisesti väestön ikääntymisen ja kroonisten sairauksien yleistymisen myötä, samalla kun silmähoidon ammattilaisten määrä pysyy ennallaan ja terveydenhuollon kustannuspaineet kasvavat.

Thirona Retinan johtava tuote RetCAD seuloo tekoälyn avulla silmänpohjankuvista silmäsairauksia, kuten diabeettista retinopatiaa, silmänpohjan rappeumaa ja glaukoomaa. Tekoälyn avulla voidaan käsitellä suuria tietomääriä nopeasti ja tarkasti.

Revenion mukaan RetCAD:n erinomainen kliininen suorituskyky on toistuvasti todennettu riippumattomissa kliinisissä tutkimuksissa. RetCAD on jo tällä hetkellä osa iCare ILLUME -ratkaisua, joka on saanut erittäin hyvän vastaanoton asiakkailta kaikkialla Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. iCare ILLUME -ratkaisu sekä nopeuttaa seulontaprosessia, että tehostaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja lisää näkökykyä mahdollisesti säästävien seulontatutkimuksien saavutettavuutta.

Tämä on Revenion mukaan kriittistä, sillä suurimmalla osalla 540 miljoonasta maailmanlaajuisesti diabetesta sairastavasta ihmisestä ei mahdollisuutta suositeltuun seulontaan näkökyvyn ylläpitämiseksi.

”iCare ILLUME -seulontaratkaisumme auttaa havaitsemaan yleistyviä silmäsairauksia ja niiden vaikeusasteita. Nyt toteuttamamme yritysosto vahvistaa omaa kyvykkyyttämme kehittää tekoälypohjaisia silmien seulontaratkaisujamme edelleen. Tekoälyn integroituessa yhä tiiviimmin osaksi kaikkia ohjelmistoratkaisuja, meillä on Thirona Retinan myötä aiempaa vahvemmat valmiudet kehittää myös muita silmien hoidon tekoälypohjaisia ratkaisuja kliinisen päätöksenteon tueksi”, toteaa Revenio-konsernin toimitusjohtaja Jouni Toijala.

Toijalan mukaan Thirona Retina tulee myymään RetCAD™-tekoälyratkaisuamme jatkossakin myös muille alan toimijoille.

”Jatkamme myös aiempaa yhteistyötämme muiden tekoälytoimijoiden kanssa. Haluamme mahdollistaa kaikille asiakkaillemme kokonaisvaltaisen tekoälypohjaisen silmien terveyden ratkaisun”, Toijala toteaa.

Vuonna 2021 toteutetun Oculo-yritysoston myötä Revenio sai käyttöönsä Toijalan mukaan huipputason ohjelmistoalustan ja osaavan tiimin. Oculon pilvipohjaisen ohjelmistoalustan ja tiimin avulla yhtiö kehitti kokonaisvaltaisen silmänpohjan seulontaratkaisun, joka sisältää iCare DRSplus ‑silmänpohjan kuvantamislaitteen, iCare ILLUME ‑ohjelmistoalustan ja RetCAD -tekoälyn.

Aiempien vuosien kasvukomeetta Revenio on saamassa jälleen kasvuvaihteen päälle.

Yhtiön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 14,2 prosenttia vertailukaudesta 25,4 miljoonaan euroon. Liiketulos nousi lähes samassa suhteessa, 12,6 prosenttia 5,3 miljoonaan euroon.

Yhtiön näkyvyys eteenpäin on toimitusjohtajan mukaan edelleen kuitenkin varsin rajallinen. Yhtiö toistaa koko vuotta koskevan ohjeistuksensa. Revenio odottaa valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan 5-10 prosenttia edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Reveniolla on meneillään useita kasvua tukevia hankkeita, jotka tukevat sen liikevaihdon kasvua vuosina 2025-2026. Lisäksi edessä ovat vielä helpot vertailuluvut. Myös makrotalouden elpyminen antaa tukea Revenion myynnille.