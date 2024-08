Pirkanmaan Robit ja Tamtron hakevat kasvua maailmalta

Tampereen seudulle on kuin varkain ilmestynyt kaksi kasvuhakuista teollista pörssiyhtiötä alueen perinteitä kunnioittaen: Robit ja Tamtron.

Robitin poraustuotteita käytetään useilla teollisuudenaloilla. Kuva: Robitgroup.com

Porausalan Robit on perustettu 1985 ja se listautui Helsingin pörssin First Northiin keväällä 2015 ja päälistalle keväällä 2017. Yhtiön kotipaikka on Lempäälä.

Vastaavasti tamperelainen punnitusratkaisuja toimittava Tamtron on perustettu 1972 ja se on viime vuosina kasvanut yritysostoilla uuteen kokoluokkaan. Yhtiö järjesti listautumisannin loppuvuonna 2022 ja keräsi markkinoilta pääomaa noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiö listautui First Northiin.

Katsotaan ensin Robitin tilanne.

Robit paransi alkuvuonna

Arvopaperi-lehti kirjoitti maaliskuussa 2024 Robitista otsikolla Robit on nyt ostopaperi, jos uskoo käänteen viimein tulevan.

Toimittaja Antti Mustonen viittasi analyysiyhtiö Inderesin osta-suositukseen ja kirjoitti:

”Toimintaansa tehostanut Robit on otollisessa asemassa kannattavuuden parantamisen kannalta, jos kaivosteollisuuden kysyntä pitää ja rakennusteollisuuden kysyntä alkaa taas vetää.”

Tausta on se, että liikevaihto ja liikevoittomarginaali olivat laskeneet selvästi vuonna 2023.

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy porakaluston kulutusosia, kuten porakruunuja, globaalisti seuraaville toimialoille:

kaivosteollisuus,

rakentaminen,

geotekniikka,

kaivonporaus.

Yhtiö toteutti aktiivisesti alan yritysostoja erityisesti vuosina 2016-2017 sekä Australiasta, Iso-Britanniasta että Yhdysvalloista, joten sen liikevaihto kasvoi.

Kuriositeettina todettakoon, että tällä hetkellä (5.8.2024) Inderesin suositus Robitille on ”lisää” ja Tamtronille ”vähennä”.

Vuonna 2023 Robitin liikevaihto laski jopa 17 prosenttia 93 miljoonaan euroon, pääsyinä markkinakysynnän heikkeneminen rakennusteollisuudessa, kaivosteollisuuden asiakkaiden korkeat varastotasot sekä Venäjän liiketoiminnan lopettaminen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä uudet tilaukset laskivat kuitenkin enää maltillisesti kolmisen prosenttia.

Koko vuoden liiketulos laski 3,1 miljoonasta 0,1 miljoonaan euroon. Tase säilyi terveenä ja rahavarat hyvällä tasolla.

Kun hypätään tähän vuoteen, saadut tilaukset kasvoivat kakkoskvartaalilla 14 prosenttia. Vuoden 2024 alkupuoliskon liikevaihto kohosi 2,4 prosenttia 47,4 miljoonaan euroon. Liikevoitto ponkaisi -1,3 miljoonasta 1,7 miljoonaan euroon.

Yhtiö arvioi perjantaina 2.8.2024 julkaisemassaan puolivuosikatsauksessa markkinanäkymiä:

”Robit arvioi globaalin kaivosteollisuuden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Rakennusteollisuuden kysynnän arvioidaan pysyvän tyydyttävällä tasolla loppuvuoden 2024. Rakennusteollisuuden kysynnän vahvistuminen on edennyt yhtiön aikaisempaa arviota hitaammin eikä yhtiö odota merkittävää muutosta kysyntätilanteessa vuoden 2024 aikana.”

Yhtiö piti ohjeistuksensa ennallaan, eli se arvioi liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan vuodesta 2023.

Robitin osakemäärä on 21,18 miljoonaa kappaletta ja osakekurssi 1,51 euroa. Tämä tekee markkina-arvoksi 32 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat kesäkuussa 16,4 miljoonaa, joten velaton arvo on noin 48 miljoonaa euroa.

Yhtiön henkilöstömäärä on 230 ja toimitusjohtajana toimii Arto Halonen.

Tamtronin listautumisen jälkeen joulukuusta 2022 lukien sen osake on tuottanut -6,6 prosenttia, Robitin -36,1 prosenttia ja OMX Helsinki -yleisindeksi -9,9 prosenttia. Kuva: Koyfin

Tamtron harppasi uuteen kokoluokkaan

Tamtron on liikevaihdoltaan kokoluokkaa pienempi kuin Robit, mutta sekin on tehnyt aktiivisesti yritysostoja ja sen suhteellinen kasvu on ollut viime vuosina Robitia kovempaa. Tamtron tarjoaa älykkäitä punnitusratkaisuja maansiirto-, kierrätys-, energia-, metsä-, prosessi- ja valmistavaan teollisuuteen sekä logistiikkaan ja satamiin. Vaakojen asennuskanta on noin 30 000.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tampereella, mutta sillä on tytäryhtiöt kahdeksassa maassa Euroopassa. Kun liikevaihto 2021 oli 29,4 miljoonaa euroa, niin viime vuonna se oli jo 54,9 miljoonaa euroa. Isoin selittäjä on Tamtronin historian merkittävin yrityskauppa, kun se osti keväällä 2023 Lahti Precisionin yhdeksän miljoonan euron velattomalla hinnalla.

Ostetun yrityksen liikevaihto oli 17 miljoonaa ja käyttökate 1,8 miljoonaa euroa. Tamtron järjesti tätä varten pääomistajilleen suunnatun annin, suuruudeltaan 4,5 miljoonaa euroa merkintähinnan ollessa 5,32 euroa osakkeelta.

”Nyt toteutetun yrityskaupan myötä Tamtron pystyy tarjoamaan asiakkailleen globaalisti entistäkin laajemman punnitus- ja annosteluteknologioiden valikoiman, kehittyneet SaaS-ratkaisut sekä elinkaaripalvelut asiakkaiden menestyksen varmistamiseksi”, Tamtron Groupin toimitusjohtaja Mikko Keskinen totesi tiedotteessa.

Tamtronin liiketulos oli viime vuonna 2,5 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 5,9 miljoonaa eli 10,7 prosenttia liikevaihdosta. Maaliskuussa 2024 julkaistu ohjeistus kuluvalle vuodelle on:

”Tamtron arvioi liikevaihdon olevan noin 54-60 miljoonaa euroa tilikaudella 2024 ja käyttökatteen pysyvän vakaana 10-13 prosenttia liikevaihdosta.

Toteumaan tulee vaikuttamaan erityisesti suuremmat järjestelmätoimitukset, joiden toteutumiseen ja tuloutumisen ajankohtaan liittyy tässä kohtaa vuotta vielä epävarmuutta.”

Tamtron julkistaa puolivuosikatsauksen 15.8.2024.

Tamtronin tuotevalikoima on todella kattava. Kuva: Tamtrongroup.com

Yhtiön osakemäärä on 7,29 miljoonaa kappaletta ja osakekurssin ollessa 5,3 euroa markkina-arvoksi muodostuu 38,6 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat vuodenvaihteessa 10,5 miljoonaa euroa, joten velattomaksi arvoksi muodostuu 49 miljoonaa euroa.

Tamtronin tase on terve ja yhtiön henkilöstömäärä on 270.

Tamtron arvostetaan pienemmästä liikevaihdostaan huolimatta pörssissä Robitia korkeammalle. Syitä tähän voi hakea Tamtronin paremmasta kannattavuudesta ja satsaamisesta digitaalisiin palveluihin. Myös yhtiökohtaiset kasvunäkymät vaikuttavat arvostukseen.

Molemmilla yhtiöillä velaton arvo jää liikevaihdon alapuolelle, eli kuplaosakkeista ei voida puhua.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.