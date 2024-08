Romanian tehdas on Nokian Renkaiden kasvuajuri – yhtiö sai 100 miljoonan euron tuen suurinvestoinnille

Nokian Renkaat aloittaa ensi vuonna tuotannon Romanian suurtehtaallaan.

Nokian Renkaiden Romanian tehtaan ensimmäisen renkaan tuotanto. Kuva: Nokian Renkaat Oyj.

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti Romanian valtion lähes 100 miljoonan euron tukitoimenpiteen Nokian Renkaiden hyväksi. Tuki auttaa Nokian Renkaiden uuden hiilidioksidipäästöttömän rengastehtaan rakentamisessa Oradeaan, Romaniaan.

Nokian Renkaiden kokonaisinvestointi Romanian tehtaaseen on 650 miljoonaa euroa, joten 100 miljoonan euron tuki on merkittävä osuus kokonaisinvestoinnista.

Maailman ensimmäisen hiilidioksidipäästöttömän rengastehtaan rakentaminen alkoi toukokuussa 2023. Valmistuttuaan tehdas tuottaa noin kuusi miljoonaa rengasta vuodessa, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa.

Investointi alkaa tuottaa Nokian Renkaille kassavirtaa varsin pian, sillä ensimmäinen rengas valmistettiin kuluvan vuoden heinäkuussa ja kaupallinen tuotanto alkaa vuoden 2025 alussa.

Analyytikon mukaan tuki on merkittävä

Inderesin analyytikko Rauli Juva pitää päätöstä odotettuna, mutta sen vahvistuminen on luonnollisesti silti positiivista Nokian Renkaiden kannalta.

Kyseessä on merkittävä tuki tärkeälle Nokian Renkaiden suurinvestoinnille.

Nokian Renkaat on nimittäin rakentamassa Romaniaan tehdasta, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan noin kuusi miljoonaa rengasta.

Juvan mukaan nyt varmistunut tuki auttaa myös rengasyhtiön tasetilanteeseen.

”Nokian Renkaiden investoidessa merkittävästi uuteen tehtaaseen ja toisaalta tulostason ollessa matala, sen tase on tällä hetkellä kohtuullisen vivutettu. Tuen maksuaikataulu ei ole tiedossamme, mutta se tapahtunee viimeistään tehtaan valmistuessa ensi vuoden alussa”, Juva toteaa.

Inderes on ennusteissaan huomioinut pääosan tuesta vähennyksenä investoinneista jaettuna eri vuosille, joten sen maksaminen voi tuoda pientä ajoitusmuutosta kassavirtaennusteisiin.

Toisen vuosineljänneksen lopun nettovelka yhtiöllä oli 600 miljoonaa euroa, joten siihenkin nähden noin 100 miljoonan euron tuki on oleellinen, Juva toteaa.

Romanian tehdas tuo useita hyötyjä

Nokian Renkaat aloitti tehtaan rakentamisen Romaniaan keväällä 2023. Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio on kertonut investoinnin olevan tärkeä strateginen päätös, joka mahdollistaa yhtiön kasvun. Se tuo Nokian Renkaille tarvittavaa lisäkapasiteettia ja on tärkeä tasapainoisen tuotantoverkoston kannalta. Tehtaan kapasiteetti on Moision mukaan mahdollista kasvattaa tulevaisuudessa.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan tuotantovolyyminsa yli 15 miljoonaan oman brändin renkaaseen vuoteen 2027 mennessä. Liikevoiton tavoite on 15 prosenttia, mikä tarkoittaa 300 miljoonan euron liikevoittotavoitetta.

Rengasyhtiön panokset ovat siis kovat.

Uusi tehdas Romaniassa tuo yhtiölle useita merkittäviä hyötyjä.

Tuotantokapasiteetin kasvun lisäksi uusi tehdas mahdollistaa kasvun erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla. Keski-Eurooppa on Nokian Renkaille merkittävä kasvumarkkina.

Tehdas sijaitsee strategisesti hyvällä paikalla lähellä asiakkaita, mikä parantaa logistiikkaa ja lyhentää toimitusajat. Tämä puolestaan parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä. Tehdas on myös suunniteltu erittäin tehokkaaksi, mikä auttaa alentamaan tuotantokustannuksia. Tämä parantaa yhtiön kannattavuutta.

Tehdas on osa yhtiön strategiaa vähentää riippuvuutta Venäjästä, mistä yhtiö vetäytyi vuonna 2022. Romanian tehdas tukee myös yhtiön tavoitetta olla maailman johtava talvirenkaiden valmistaja. Uusi tehdas mahdollistaa yhtiön kasvun myös talvirenkaiden segmentissä.

Nokian Renkaat odottaa selvää tulosparannusta

Rengasvalmistajan liikevaihto oli huhti–kesäkuussa 325 miljoonaa euroa, mikä vastasi suurin piirtein analyytikoiden 323 miljoonan euron konsensusennustetta. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto nousi 11,2 prosenttia viime vuodesta erityisesti Keski-Euroopan kasvun vauhdittamana.

Tuloskehitys sen sijaan jäi odotuksista. Yhtiön segmentit yhteensä -liiketulos eli oikaistu liiketulos nousi 20 miljoonaan euroon viime vuoden 15 miljoonasta eurosta, mutta konsensusennusteen mukainen odotus oli 24 miljoonaa euroa.

Yhtiö piti ohjeistuksensa ennallaan. Nokian Renkaat odottaa edelleen, että sen liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla sekä segmentit yhteensä -liiketulos kasvavat merkittävästi edellisvuodesta.

Inderes antaa Nokian Renkaille ostosuosituksen 10 euron tavoitehinnalla. Tällä hetkellä kurssinoteeraus on hieman yli kahdeksan euroa.