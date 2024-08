Ruotsin markkina on Talenomin riski ja mahdollisuus – analyysitalolta ostosuositus

Inderes antaa tilitoimistopalveluja tarjoavan Talenomin osakkeille nyt ostosuosituksen.

Talenomin kuluvan vuoden strategisia painopistealueita ovat toiminnan tehostaminen, yhtiön alustan käyttöönotto Ruotsissa ja orgaanisen kasvun kiihdyttäminen.

Talenomin kohdemarkkinat ovat laajentuneet keskisuurten pk-yritysten lisäksi pk-sektorin pienasiakkaisiin. Samalla yhtiö on ottanut strategiseksi tavoitteikseen viedä osaamistaan uusille markkinoille Eurooppaan sekä kasvaa yrityskaupoin.

Viime vuosina yhtiön painopiste on ollut erityisesti automaation kehittämisessä. Talenomin tavoitteena on nostaa kirjanpidon ja palkanlaskennan automaatioaste 100 prosenttiin.

Yhtiö onkin tänä vuonna kasvuvaihteella.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa yhtiön liikevaihto nousi 8,8 prosenttia vertailukaudesta 34 miljoonaan euroon ja liikevoitto 11,5 prosenttia 3,9 miljoonaan euroon.

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia vertailukaudesta 34 miljoonaan euroon ja liikevoitto nousi viime vuoden 3,7 miljoonasta eurosta 4,5 miljoonaan euroon. Liikevoitto ylitti analyytikoiden 4,2 miljoonan euron konsensusennusteen.

Talenom on rakentanut kilpailuetuja toimialallaan

Talenom erottuu kilpailijoistaan useilla vahvuuksilla.

Yhtiö on panostanut merkittävästi taloushallinnon prosessien automatisointiin ja omaan ohjelmistokehitykseen, mikä mahdollistaa rutiinitehtävien, kuten kirjanpidon ja palkanlaskennan, tehokkaan ja kustannustehokkaan hoitamisen. Tämä tekee Talenomista houkuttelevan vaihtoehdon pk-yrityksille.

Vaikka yhtiö on vahvasti teknologialähtöinen, se yhdistää tämän paikalliseen asiakaspalveluun laajan toimistoverkostonsa avulla Suomessa ja Ruotsissa. Tämä yhdistelmä teknologiaa ja henkilökohtaista palvelua on merkittävä kilpailuetu verrattuna joko täysin digitaalisiin tai perinteisiin kirjanpitotoimistoihin.

Lisäksi Talenomin liiketoimintamalli on erittäin skaalautuva, mikä mahdollistaa nopean kasvun sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

Yhtiö on myös laajentunut nopeasti Pohjoismaiden markkinoille, mikä kasvattaa sen asiakaskuntaa ja markkinaosuutta.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala kertoi tulosraportin yhteydessä, että Talenom jatkoi kuluvan vuoden strategisten painopistealueiden toteuttamista.

”Tärkeimpänä tavoitteenamme oli kannattavuuden parantaminen, joka on toteutunut suunnitellusti. Lisäksi Ruotsissa saimme siirrettyä asiakkaita omaan alustaamme tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on siirtää vuoden 2024 aikana vähintään 50 prosenttia säännöllisesti raportoivista asiakkaista omiin järjestelmiin”, Huhtala toteaa.

Suomen kokemuksiin pohjautuen, Talenomin prosessien ja alustan käyttöönotto mahdollistaa rutiinityöajan tiputtamisen jopa 75 prosenttia nykyisestä, Huhtala lupailee.

Taakkana asiakkaiden kamppailu heikossa suhdanteessa

Vertailukauteen nähden yhtiö on hidastanut yritysostotahtia merkittävästi suunnitelman mukaan.

Haasteena yhtiölle on kuitenkin heikko taloudellinen suhdanne sekä Suomessa että Ruotsissa, mikä näkyy Talenomin asiakkaiden liiketoiminnan volyymien laskuna.

”Tästä seurasi Talenomille transaktiovolyymien laskua, mikä johti asiakaskohtaisten laskutusten pienenemiseen. Yritystoiminnan lopettamiset ja konkurssit olivat vertailukautta suuremmat. Onnistuneella uusasiakashankinnalla kompensoitiin heikon taloussuhdanteen vaikutuksia”, Huhtala kertoo.

Huhtalan mukaan yhtiö onnistun parantamaan kannattavuuttaan Suomessa merkittävästi vuonna 2023 aloitetutuilla tehostamistoimenpiteillä.

Talenom ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä, vaan odottaa edelleen merkittävää kasvua viime vuoteen verrattuna. Yhtiö arvioi edelleen vuoden 2024 liikevaihdon olevan noin 130–140 miljoonaa euroa ja liikevoiton 14–17 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 102 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,9 miljoonaa euroa.

Ruotsin tuloskehitys on avaintekijä

Inderesin analyytikko Juha Kinnunen arvioi, että Suomen talouden piristyminen ei näytä olevan odotetulla uralla, minkä takia Inderes laski Talenomia koskevia lähivuosien kasvu- ja tulosennusteita noin viisi prosenttia.

Lähivuosien kriittinen tekijä Talenomin menestyksen kannalta on erityisesti Ruotsin tehokkuus- ja kannattavuuskehitys. Inderes odottaa yhtiön pystyvän kuitenkin lähivuosina merkittäviin kannattavuusparannuksiin Ruotsissa omien ohjelmistojen käyttöönoton hyötyjen näkyessä.

Kinnusen mukaan kolmen vuoden päästä Ruotsin kannattavuuden pitäisi teoriassa olla lähellä Suomea, kun 2024 ero käyttökatemarginaalissa on noin 35 prosenttia.

”Omat ennusteemme ovat paljon maltillisemmat, mutta nykytasolta parannukset tulevat olemaan merkittäviä”, analyytikko toteaa.

”Jos Talenom onnistuu Ruotsissa, nykyinen arvostus on erittäin alhainen. Toisaalta yhtiössä merkittäviä riskejä on väisteltäväksi: tulosvaroitusriski, merkittävän velkavivun mahdollistamat rahoitushuolet ja kansainväliseen kilpailukykyyn liittyvä epävarmuus”, Kinnunen toteaa.

Suomessa Talenomilla on Kinnusen mukaan selkeä teknologinen kilpailuetu, mutta tällä hetkellä kotimaassa yhtiön orgaaninen kasvu on hidasta.

Inderes ennustaa kuitenkin Suomen kasvun palaavan 5-10 prosentin välille tulevina vuosina, koska pienyrityssektorilla on merkittävää kasvupotentiaalia.

Osakkeen arvostustaso houkutteleva

Analyytikon mukaan Talenomin osakkeen arvostustaso on voimakkaan kurssilaskun ansiosta laskenut houkuttelevaksi. Vuoden 2024 EV/EBIT-kerroin on 20x, ja se on Kinnusen mukaan kohtuullinen, vaikka tulostaso on heikko Ruotsin ja Espanjan ollessa tappiolla.

Vuoden 2025 EV/EBIT-kerroin on vain 15x ilman oleellista kansainvälistä tuloskontribuutiota, Kinnunen toteaa.

Inderes nostaa Talenomin suosituksen osta-tasolle aikaisemmalta lisää-tasolta, mutta tarkistaa osakkeen tavoitehintaa alaspäin aiemmasta 6,0 eurosta 5,6 euroon. Osake on pitkän kurssilaskun jälkeen laskenut vajaaseen 4,6 euroon.