Sano ”ei” ja saat strategiaasi puhtia

Omistaja-arvon kannalta yrityksen kannattaa miettiä myös sitä, mitä ei kannata tehdä.

Strategian määrittelyssä yleensä keskitytään kuvaamaan mitä tehdään. Myös yritysten menestystarinoita kuvataan sen kautta mitä tehtiin. Omistaja-arvon kannalta lähes yhtä tärkeää voi olla miettiä mitä ei tehdä. Strategia ja johtaminen on myös sanomista ”ei”. Sitä kautta fokus voi syntyä ja säilyä.

Otetaan esimerkkejä.

Mission tai strategisen aseman määrittelyssä kuulee usein ilmaisuja ”Suomen johtava”, ”alan edelläkävijä” tai muuta vastaavaa. Mainoslauseina ihan hyviä, mitta strategisina tavoitteina niille voi sanoa ”Ei”.

Omistaja-arvoa luova strategia on hyvä kytkeä seikkoihin, joiden kautta omistaja-arvoa syntyy oikeasti. Näitä ovat esimerkiksi kasvu ja kannattavuus. Sanottuasi ”ei” epämääräisille ”johtajuuteen” tai ”edelläkävijyyteen” liittyville tavoitteille, voit keskittyä varmasti omistaja-arvoa luoviin oman pääoman tuottoon, kasvuun ja osinkoihin.

Johtajan oman roolin ja ajankäytön kannalta oleellista on sanoa kohteliaan ystävällisesti ”ei” loputtomille sinänsä kiintoisille palaveripyynnöille, korkeintaan löyhästi liiketoimintaan liittyville kutsuille tai aikaa vievälle edustamiselle. Näiden sijaan tärkeää on elää ”hands-on” -elämää asiakas- ja toimittajapinnassa. Kun tätä tekee, tietää tuloksen jo paljon ennen kuin se näkyy raporteilla. Parasta kuitenkin on se, että tulokseen voi myös vaikuttaa.

Uuden liiketoiminnan kehittämisen tai investointimahdollisuuksien kannalta pitää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kysyä ”mitä maksaa” tai ”paljonko haluatte tästä”. Kun 90 prosenttiin sanoo suoraan ’”ei’”, yhdeksää prosenttia hieman pidemmälle tutkaillee ja sen jälkeen sanoo ”ei”, jäljelle jää lopulta se yhden prosentin kultakimpale mihin ajankäyttö ja energia kannattaa kohdentaa.

Muoti-ilmiöille lähes poikkeuksetta kannattaa sanoa ”ei”. Brändättyjen johtamisismien, ESG:n, DEI:n ja muiden vastaavien pulma on että ne tarkoittavat yhtä yhdelle ja toista toiselle. Niihin voinee suhtautua seuraajana ja katsoa mistä tulee pysyvää. Tai sitten tulee nähdä kuinka ne oikeasti muodostuvat mitattavaksi omistaja-arvoksi.

Kiinteiden kulujen synnyttämisessä ”ei” on erityisen tärkeää. Ennen IR-, HR-, rahoitus-, viestintä- tai markkinointiyksikön perustamista ylimmän johdon tulee haastaa itsensä ja kysyä ainakin kolme kertaa, voivatko tehtävät olla osa johdon ja linjan luontevia rooleja. Yksi euro kiinteissä kuluissa voi heikentää yhtiön arvoa 20 eurolla.

Ihmisten palkkaamisessa ”ei”voi sanoa sille valtavalle työmäärälle, joka syntyy yksityiskohtaisten toimenkuvien työstämisestä ja päivittämisestä. Ne voivat vanheta jo valmiiksi tullessaan. Vaihtoehtona on palkata ihmisiä, joilla on halu ja kyky ottaa vastuuta sekä toimia joustavasti.

Organisoinnissa voi myös sanoa ”ei” lähes kaikille kehityskeskusteluille sekä vakioiduille viikko-/kuukausi, kvartaalipalavereille. Näiden sijaan on hyvä olla yksinkertaiset, omistaja-arvoa tukevat tavoitteet sekä niiden jatkuva silmälläpito.

Sanominen mahdollisimman usein ”ei” mahdollistaa sen, että organisaation rahat, aika ja energia kohdentuvat liiketoiminnan ja omistaja-arvon kannalta oleellisiin tekijöihin. Näitä ovat asiakkaat, rahoitus, uuden liiketoiminnan luominen, tehokkaat operaatiot ja taitavat neuvottelut. Ne kaikki ovat usein sitä arkista tekemistä. Ja mahdollisuuksien oivaltamista sieltä mitä ”pöhinä” ylenkatsoo.

Helsinki 21.8.2024

Petri Roininen

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja