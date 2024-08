Proteiinituotannon uudistaja Solar Foods suunnittelee listautumista

Solar Foods tuottaa proteiinia hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä.

Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka.

Vuonna 2017 perustettu suomalainen Solar Foods suunnittelee listautumista ja osakkeiden hakemista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin Nasdaq First North -markkinapaikalle. Suunniteltu listautuminen toteutettaisiin syyskuussa teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä.

Solar Foods tarjoaa uuden vaihtoehdon nykyisille eläin- ja kasviproteiineille. Yhtiön ensimmäinen tuote on luonnossa esiintyvä yksisoluproteiini Solein, jota voidaan käyttää korkean proteiinipitoisuuden elintarvikeraaka-aineena.

Soleinin tuotanto parantaa pitkällä aikavälillä proteiinin maailmanlaajuista saatavuutta sekä lisää elintarvikeraaka-aineiden hinta- ja laatuvakautta kytkemällä ruoantuotannon irti maataloudesta.

Ilmasta ja sähköstä tuotettava Solein-proteiini saattaa kuulostaa tieteisfiktiolta, mutta sen tuotannon avainasemassa on luonnossa esiintyvä yksisoluinen mikrobi, jonka Solar Foods on onnistunut valjastamaan monikäyttöiseksi ruokaproteiiniksi.

Soleinin tuotantotapa on omintakeinen. Tuotannon pääraaka-aineet ovat hiilidioksidi ja sähkö.

Soleinin tuotannossa käytetään fossiilivapaata energiaa, jolloin ympäristövaikutukset ja hiilijalanjälki ovat tutkimusten mukaan pienimmät verrattuna kaikkiin muihin tunnettuihin proteiininlähteisiin.

Soleinin valmistuksessa alhainen hiilijalanjälki

Yhtiö on todentanut Soleinin toimivuuden laajasti eri elintarvikekategorioissa, kuten maitoa, lihaa ja kananmunaa korvaavissa tuotteissa. Solein sopii kaikille ruokavalioille, eikä sisällä tunnettuja allergeenejä.

Solar Foods Oy:n toimitusjohtaja Pasi Vainikka kertoi viime vuoden lokakuussa, että ruokajärjestelmämme keskeisin ongelma on tehottomien ja saastuttavien tuotantoeläinten käyttö proteiinintuotannossa.

”Ruuantuotannon ympäristövaikutuksista noin 60 prosenttia aiheutuu tuotantoeläimistä, vaikka vain 18 prosenttia kulutetuista kaloreista saadaan eläinperäisistä tuotteista. Sen sijaan Soleinin valmistuksen hiilijalanjälki on vain yhden prosentin verran punaiseen lihaan verrattuna”, Vainikka toteaa.

Yhtiön liiketoimintamallina on tuottaa globaaleille markkinoille uusia elintarvikeraaka-aineita käyttämällä sekä nykyisiä että uusia, kehitteillä olevia, mikrobikantoja. Tämä edellyttää investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä Soleinin tuotantokapasiteettiin.

Koska yhtiö on jo skaalannut tuotantoteknologian demonstraatiomittakaavaan, sillä on mahdollisuus myös lisensoida sekä vetyfermentaatioteknologiaa että tuotanto-organismeja elintarviketeollisuudelle.

Rohkeat kasvutavoitteet

Solar Foodsin listautumisen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön liiketoiminnan kasvattaminen globaaliksi.

Tavoitteena on toteuttaa kasvustrategia, johon kuuluvat tuotantoteknologian skaalaus, siihen perustuvien tehdashankkeiden käynnistäminen, uusien tuotanto-organismien ja tuotteiden markkinoille tuominen sekä teknologian kehittämistä kiihdyttävät strategiset yritysostot.

Solar Foods on käsityksensä mukaan ensimmäinen listautuva vaihtoehtoisten proteiinien teknologiayhtiö. Yhtiö arvioi listautumisen lisäävän sen uskottavuutta tärkeimpien sidosryhmien silmissä.

Yhtiössä on jo mukana merkittäviä tunnettuja sijoittajia, kuten Fazer, Lifeline Ventures, Bridford Group, Agronomics, CPT Capital, Voima Ventures (VTT Ventures) sekä merkittäviä family office -sijoitusyhtiöitä.

Aiempien ylimerkittyjen Springvest-rahoituskierrosten myötä yhtiöllä on yli 2 000 osakkeenomistajaa, minkä ansiosta se pystyy toteuttamaan teknisen listauksen.

Lisäksi Solar Foodsin on taustalla vahva julkisen rahoituksen tuki. EU-komission valtiontukisäännösten nojalla yhtiölle notifioimasta 110 miljoonan euron potentiaalisesta avustuksesta on olemassa olevan avustuspäätöksen kautta myönnetty noin 34 miljoonaa euroa, ja jäljellä 76 miljoonaa euroa, jonka saaminen edellyttää uuden avustushakemuksen jättämistä ja hyväksymistä.

Kohdemarkkinat ja kasvuajurit

Solar Foodsin asiakaskuntaa ovat elintarvikeyhtiöt, joilla on kasvava paine löytää uusia kestäviä, toimitusvarmoja ja hintavakaita elintarvikeraaka-ainelähteitä strategisten ympäristötavoitteidensa saavuttamiseksi. Yhtiön näkemyksen mukaan Solein ratkoo tätä ongelmaa, mikä luo sille vahvan kysyntäpotentiaalin.

Yhtiön teknologia on strateginen alustateknologia, jota hyödyntämällä voidaan kaupallistaa erilaisia tuotteita.

Solar Foodsin edellytyksiä luoda proteiinituotteiden markkinalle eläin- ja kasviproteiinien rinnalle täysin uusi vaihtoehto tukevat sen näkemyksen mukaan maailmanlaajuiset megatrendit.

Ilmastonmuutoksen edetessä kyky tuottaa ruokaa ilmasto-olosuhteista riippumatta korostuu. Maapallon pinta-alasta merkittävä osa on jo maatalouden käytössä, eikä maanviljelyyn käytettävissä olevia maa-alueita voida enää kestävästi laajentaa. Ruoantuotanto on energiantuotannon ohella merkittävin ympäristöä muuttava tekijä ja keskeisin syy lajien sukupuutolle.

Maailman väestön odotetaan kasvavan 10 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Solar Foodsin näkemyksen mukaan riittävän ravitsevan ruokavalion tarjoaminen kasvavalle väestömäärälle vaatii uudenlaisia ruoantuotannon ratkaisuja jo nyt.

Kuluttajat huomioivat entistä vahvemmin ilmasto- ja ympäristötekijät ostopäätöksissään ja pyrkivät vähentämään perinteisten tuotteiden kulutusta. Elintarvikealan yhtiöiden on löydettävä uusia kestäviä proteiinilähteitä, joilla ne voivat paitsi korvata eläinperäisiä proteiineja, myös aidosti uudistaa elintarviketarjoamaa.

Ruoantuotannon omavaraisuuden merkitys korostuu geopoliittisien syiden takia. Globaali ruoantuotantoketju on varsin haavoittuva ja keskittynyt: esimerkiksi yli 80 prosentista maailman soijantuotannosta vastaa kolme maata, jolloin pienelläkin kriisillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia globaaliin proteiinin saantiin tai vähintään hintaan.

Vallitsevat geopoliittiset jännitteet ovat nostaneet ruoan omavaraisuuden monien maiden prioriteettilistan kärkeen. Lisäksi valtiot pyrkivät lainsäädäntöä ohjaamalla löytämään uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseen, luontokatoon ja kestävään ruoantuotantoon.

Solar Foodsin vahvuudet

Yhtiö on todistanut konkreettisesti sen teknologian ja tuotantoprosessin toimivuuden viiden vuoden ajan pilot-mittakaavassa. Lisäksi tuotannon skaalaaminen teolliseen mittakaavaan on todennettu Factory 01 -tehtaalla.

Soleinin toimivuutta elintarviketuotteissa on testattu tuoteprototyypeillä, joista osa on ollut myynnissä Singaporessa. Soleinia käyttäviä elintarvikkeita on testattu myös kuluttajilla laajasti ja tuotteen makuprofiili ja ominaisuudet soveltuvat useisiin ruokiin.

Yhtiö on käsityksensä mukaan ainoa toimija maailmassa, joka on kaupallistanut täysin uudenlaisen elintarvikeproteiinin sekä sen tuottamiseen käytettävän teknologia-alustan, omaan vetytuotantoon perustuvan vetyfermentoinnin. Yhtiö on jättänyt yli 160 patenttihakemusta, joista tähän mennessä on myönnetty 28.

Yhtiö odottaa pystyvänsä monistamaan ja laajentamaan tuotantoaan ilman riippuvuutta yksittäisistä raaka-ainetoimittajista tai joidenkin raaka-aineiden rajallisesta saatavuudesta. Yhtiön teknologia ei myöskään perustu minkään kriittisen alkuaineen hyödyntämiseen.

Solein on Solar Foodsin arvion mukaan hiilijalanjäljeltään pienin verrattuna kaikkiin muihin tunnettuihin proteiininlähteisiin, jos sen tuottamisessa käytetään fossiilivapaata energiaa. Soleinin valmistukseen ei tarvita viljelykelpoista maata, vaan sitä voi tuottaa missä vaan missä on saatavilla uusiutuvaa energiaa, kuten aavikolla tai vaikkapa avaruudessa.

Ison skaalan tuotannossa yhtiö arvioi, että Soleinin kustannus tulee olemaan kilpailukykyinen minkä tahansa muun proteiinin kanssa.

Solar Foods pyrkii rakentamaan vahvasti kannattavan liiketoiminnan kehittämänsä teknologia-alustan pohjalle. Tämä voidaan toteuttaa skaalaamalla tuotantokapasiteettia, alentamalla Soleinin tuotantokustannuksia sekä varmistamalla preemiohinnoittelu vahvan brändin ja korkean hintapisteen tuotekategorioiden kautta.

Solar Foodsin tuotanto ei ole riippuvainen pitkistä raaka-aineiden toimitusketjuista tai niiden strategisista saatavuusriskeistä. Prosessiin sitoutuva käyttöpääoma on vähäistä.

Solar Foodsin lähivuosien strategia

Demonstraatiotehdas Factory 01:n onnistuneen käyttöönoton jälkeen strategian seuraavassa vaiheessa Solar Foods valmistautuu tuotannon globaaliin skaalaukseen ja kaupallistamiseen.

Kaupallistamiselle kriittistä on elintarvikelupien hankkiminen.

Yhtiöllä on voimassa oleva uuselintarvikelupa Singaporessa. Yhtiö arvioi saavuttavansa Yhdysvalloissa vuoden 2024 aikana niin sanotun self-affirmed GRAS-statuksen (Generally Recognized as Safe), joka mahdollistaa myynnin aloittamisen Yhdysvalloissa.

Yhtiön tavoitteena on aloittaa tämän myötä myynti Yhdysvalloissa vuoden 2024 toisesta vuosipuoliskosta alkaen. Tällä arvioidaan olevan merkittäviä hyötyjä muiden markkinoiden vastaavissa lupaprosesseissa.

Solar Foodsilla on meneillään uuselintarvikelupaprosessi EU:ssa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. EU:ssa yhtiö arvioi saavansa uuselintarvikeluvan vuonna 2026.

Elintarvikelupaprosessien rinnalla yhtiö valmistelee strategisia lanseeraus- ja kumppanuussopimuksia suurten ruoka- ja bioteknologiayhtiöiden kanssa. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden kanssa yhdessä Solein-tuotteita ja kaupallistaa niitä eri markkinoissa.

Elintarvikelupien ja strategisten kumppanuuksien myötä yhtiö tähtää tuotantoskaalaltaan kannattavan Factory 02 -tehtaan investoinnin toteuttamiseen.

Yhtiön tehdashankkeet

Vuonna 2024 käyttöön otetun Factory 01:n suunniteltu kapasiteetti Soleinille on noin 160 tonnia vuodessa. Tehtaan tuotanto tullaan myymään asiakkaiden koemarkkinointikampanjoihin sekä uusien tuotteiden pilotointiin. Näiden vaiheiden toteutus on Solar Foodsin arvion mukaan edellytys Factory 02:n myyntisopimusten saamiselle. Tehtaan toteutunut investointi oli yli 40 miljoonaa euroa.

Factory 02:n tuotantokapasiteetin Soleinille arvioidaan olevan yli 50–100-kertainen Factory 01:een verrattuna, jolloin tehdas tuottaisi Yhtiön arvion mukaan 80–200 miljoonan euron liikevaihdon. Yhtiö arvioi Soleinin tuotantokustannuksen Factory 02 -mittakaavassa olevan ilman poistoja ja rahoituskustannuksia tällä hetkellä noin 4,3–5,2 euroa per kilo, ja arvioi sen laskevan edelleen tulevaisuudessa teknologisen kehittymisen myötä.

Factory 02 -tehtaan investointikustannuksen arvioidaan olevan 150–420 miljoonaa euroa riippuen tuotantokapasiteetista ja investoinnin kohdemaasta. Investointikustannukset tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä. Investointipäätökset tehdään yhtiön arvion mukaan viimeistään vuonna 2026.

Ensimmäisen kannattavan teollisen mittakaavan tuotantolaitoksen toteutuksen jälkeen Solar Foodsin tavoitteena on jatkaa tuotannon globaalia skaalausta. Lisäksi yhtiö kehittää uusia tuotteita nykyisen Soleinin rinnalle.

Osana strategiaa yhtiö arvioi myös mahdollisuutta lisensoida sen teknologiaa potentiaalisille kumppaneille. Lisensointisopimuksissa liikevaihto perustuisi asiakkaan tuotantoon perustuvaan lisenssimaksuun.

Yhtiön omavaraisuusaste oli vuoden 2023 lopussa 48 prosenttia ja nettovelka 11,9 miljoonaa euroa. Yhtiön rahavarat olivat vuoden 2023 lopussa 16,4 miljoonaa euroa ja 30.6.2024 noin 24 miljoonaa euroa.

Solar Foods ei ollut vielä vuonna 2023 käynnistänyt tuotteen kaupallistamista. Vuonna 2023 Solar Foodsin liiketappio oli 6,8 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin liiketappio oli 3,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli viime vuonna vielä vaatimaton, 4 987 euroa.