Solidiumin tuotto nousi 7,0 prosenttiin alkuvuonna – kiitos Metson ja Nokian

Metson ja Nokian paino valtion sijoitusyhtiön salkussa on merkittävä.

Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin osakeomistusten tuotto alkuvuonna tammi-kesäkuussa oli 7,0 prosenttia. Kokonaistuotossa korostuu muutaman suuren omistuksen, kuten Nokian ja Metson, myönteinen kurssikehitys katsauskaudella.

Solidiumin sijoitussalkussa näiden yhtiöiden osuus on noin kolmannes. Osakeomistusten arvo oli noin 7,1 miljardia euroa kuluvan vuoden kesäkuun lopussa.

Vuosituotto oli kuitenkin vaatimaton. Yhtiön osakeomistusten tuotto viimeisen kahdentoista kuukauden aikana 1.7.2023-30.6.2024 jäi vain 1,7 prosenttiin.

Kuva: Solidium.

Syksyn 2023 finanssikonserni Sammon osittaisjakautumisen myötä Mandatumista tuli itsenäinen pörssiyhtiö, joka ei täyttänyt Solidiumin kansallisen merkittävyyden sijoituskriteeriä. Solidium myi siten katsauskauden aikana kaikki omistamansa Mandatumin osakkeensa noin 131 miljoonalla eurolla.

Solidium myi katsauskauden aikana myös loput Kemiran osakkeensa noin 125 miljoonalla eurolla. Oras Invest oli jo pitkään toiminut kotimaisena ankkuriomistajana Kemirassa ja oli luontevaa, että Solidium vapautti myynnillä pääomat muihin tarpeisiin.

Solidium sijoitti osan myynneistä saaduista varoistaan satelliittiyhtiö ICEYEhin. Solidium toimi johtavana sijoittajana ICEYEn, suomalaisen SAR-satelliittikuvantamisyhtiön huhtikuussa allekirjoitetussa rahoituskierroksessa. Solidiumin osuus oli puolet yli 80 miljoonan rahoituskierroksesta, eli noin 40 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjamuodossa tehtyyn kierrokseen osallistui Solidiumin kanssa samoin kaupallisin ehdoin uusia sijoittajia, sekä yhtiön aiempia omistajia.

”Sijoituksena ICEYE sopii erinomaisesti päivitettyyn strategiaamme. ICEYE on maailmanlaajuisesti tunnustettu huipputeknologiayhtiö voimakkaasti kasvavalla toimialalla ja sillä on selkeää potentiaalia kasvaa kansallisesti merkittäväksi pörssiyhtiöksi. Sitä kautta ICEYE on myös rakentamassa laajempaa teknologiaosaamista ja toimialaklusteria Suomeen”, Solidiumin toimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka omistaa vähemmistöosuuksia kansallisesti merkittävissä yhtiöissä.

Yhtiö kertoo tehtäväkseen vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa. Yhtiö väittää toimivansa markkinaehtoisesti, eli sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten edellytysten täyttyessä.

Yhtiö uusi strategiansa vuonna 2023. Aikaisemmin Solidium on tarkastellut sijoituskohteikseen yhtiöitä, jotka ovat kansallisesti merkittäviä sijoitushetkellä. Uuden strategian myötä tarkasteluun tulee myös yhtiöitä, joissa Solidium näkee merkittävää potentiaalia kasvaa tulevaisuudessa kansallisesti merkittäväksi yhtiöksi.

Solidiumin osakesijoitusten vuosituotto sen perustamisesta 11.12.2008 lähtien viime vuoden loppuun asti on ollut keskimäärin 9,2 prosenttia.