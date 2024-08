Tämä yhtiö on osinkosijoittajan helmi

Kanadalainen Enbridge on osinkoaristokraatti. Yhtiön liiketoimintamalli on rakennettu lujalle perustalle.

Kuva: Enbridge Inc.

Pohjois-Amerikassa pörssiyhtiöt jakavat tunnetusti keskimäärin vähemmän osinkoja kuin kotimaiset pörssiyhtiöt. Atlantin toisella puolella suositaan omien osakkeiden ostoja.

Poikkeuksiakin kuitenkin on.

Sellainen on kanadalainen energiayhtiö Enbridge, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua osinkoaristokraatiksi. Tällainen yhtiö ei ole vain hyvä osingonmaksaja vaan myös osingonkasvattaja. Osinkoaristokraatilla nimittäin tarkoitetaan yhtiötä, joka on kasvattanut maksamaansa osinkoa vähintään 25 vuoden ajan.

Osinkojen jatkuva ja johdonmukainen kasvu on myös merkki laadusta. Vain säännöllisesti tuloskuntoaan parantava yritys kykenee kasvattamaan osinkoja vuodesta toiseen.

Enbridge kuuluu tähän kastiin. Se on kasvattanut osinkoaan jo peräti 29 vuoden ajan.

Enbridgen osinkotuotto on erittäin korkea, 6,9 prosenttia. Yhtiön osinkotuotto on ylittää selvästi osakeindeksien keskimääräisen osinkotuoton – myös energiasektorin osinkotuoton. Lisäksi yhtiö ei jaa koko tulostaan osinkoina, vaan osingonjakosuhde on 60-70 prosenttia. Siten yhtiö pystyy rahoittamaan kasvuaan osin tulorahoituksen avulla.

Enbridge hallitsee öljy- ja kaasuputkia Pohjois-Amerikassa

Millainen yhtiö Enbridge sitten on?

Kanadalaisyhtiö on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista öljy- ja kaasuyhtiöistä. Sen pääkonttori sijaitsee Calgaryssa, Albertan provinssissa, Kanadassa. Enbridge tunnetaan erityisesti öljyputkistaan, mutta se on myös merkittävä toimija kaasun siirrossa ja jakelussa sekä uusiutuvan energian sektorilla.

Enbridge operoi laajaa putkiverkostoa, joka kuljettaa öljyä ja muita nestemäisiä hiilivetyjä Kanadasta ja Yhdysvalloista. Se omistaa maailman suurimman öljyputkijärjestelmän, joka kattaa yli 17 000 kilometriä.

Yhtiö on myös yksi Pohjois-Amerikan suurimmista maakaasun siirto- ja jakeluyhtiöistä. Sillä on huomattava kaasun siirtoverkosto, joka ulottuu Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Lisäksi Enbridge on laajentanut toimintaansa uusiutuvan energian sektoriin investoimalla tuuli- ja aurinkoenergiahankkeisiin sekä muihin vähähiilisiin energiamuotoihin. Tämä monipuolistaminen auttaa yritystä vastaamaan energiamarkkinoiden muutoksiin ja vahvistaa sen asemaa pitkällä aikavälillä.

Enbridge hyötyy jatkuvasta öljyn, maakaasun ja muiden energianlähteiden kysynnän kasvusta Pohjois-Amerikassa. Vaikka uusiutuvat energialähteet kasvavat, fossiilisten polttoaineiden siirto ja jakelu on edelleen merkittävä osa energia-alan infrastruktuuria, ja Enbridge on tässä keskeisessä asemassa.

Yhtiöllä on vahva kokemus monimutkaisten sääntely- ja lupa-asioiden hoitamisesta, mikä antaa sille kilpailuetua uusien projektien käynnistämisessä. Se kykenee usein saamaan tarvittavat luvat suurille infrastruktuurihankkeille, mikä mahdollistaa jatkuvan kasvun.

Liiketoimintamalli tuo vakaan kassavirran

Toimittaja Reuben Gregg Brewer kertoo The Motley Fool -sivuston artikkelissaan, että kasvavien osinkojen lisäksi sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota Enbridgen tuottavaan liiketoimintamalliin.

Enbridgen liiketoimintamalli perustuu pitkälti pitkäaikaisiin sopimuksiin ja vakaisiin kassavirtoihin säännellyistä omaisuuseristä, jotka vähentävät taloudellisia riskejä ja tukevat yhtiön kasvua.

Yhtiö on siis kyennyt rakentamaan vallihautaa, jonka ansioista kilpailijoiden on vaikea päästä apajille.

Enbridgen liiketoiminnan ydinomaisuus, joka muodostaa noin 75 prosenttia käyttökatteesta, on öljy- ja maakaasuputket. Näistä omaisuuseristä yhtiö kerää maksuja – asiakkaat maksavat Enbridgen omistaman elintärkeän energiainfrastruktuurin käytöstä. Noin 22 prosenttia käyttökatteesta on puolestaan peräisin maakaasulaitoksista, jotka ovat säänneltyjä omaisuuseriä. Nekin tuottavat luotettavaa kassavirtaa. Loput käyttökatteesta tulee yhtiön uusiutuviin energialähteisiin liittyvästä omaisuudesta, jonka tulot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin.

Brewer painottaa, että jokaisesta Enbridgen omaisuuserästä se kerää maksuja, ja se tuottaa siten luotettavaa kassavirtaa osingonmaksun tukemiseksi. Toiseksi Enbridge on alallaan melko monipuolinen toimija verrattuna kilpailijoihinsa.

Yhtiön liiketoiminnan monipuolistamisen tavoitteena ei ole ollut vain luoda erilaisia tulovirtoja. Enbridgen johto on nimittäin hyvin tietoinen siitä, että maailma on siirtymässä pois saastuttavista energialähteistä kohti puhtaampia. Siksi se sopi hiljattain ostavansa Dominion Energyltä kolme maakaasulaitosta. Tämä vähentää Enbridgen riippuvuutta öljytuloista 57 prosentista 50 prosenttiin käyttökatteesta, Brewer toteaa.

Vaikka maakaasu on edelleen hiilivetypolttoaine, se on puhtaampaa polttoainetta kuin öljy ja hiili.

”Maakaasun odotetaan olevan siirtymävaiheen polttoaine, johon luotetaan, kun maailma siirtyy käyttämään paljon enemmän uusiutuvaa energiaa, joka on vielä pieni osa koko energiakakusta. Enbridge ei kuitenkaan jätä huomiotta puhdasta energiaa, vaan sillä on pieni jalanjälki myös tällä alalla, ja se tuottaa noin kolme prosenttia sen käyttökatteesta. Tavoitteena ei ole yhtiön uudistaminen, vaan maailman tarvitseman energian toimittaminen. Johto tekee juuri niin siirtyessään hitaasti kohti puhtaampia vaihtoehtoja”, Brewer toteaa.

Enbridgen liiketoiminnan riskit

Mikään sijoitus ei tietenkään ole riskitöntä.

Enbridge toimii laajoilla öljy- ja kaasuputkiverkostoilla, mikä altistaa sen ympäristöriskeille, kuten öljyvuodoille ja muille onnettomuuksille. Tällaiset tapahtumat voivat johtaa merkittäviin kustannuksiin, oikeudellisiin seurauksiin ja mainehaittoihin.

Yhtiön toiminta on tiukasti säänneltyä, ja muutokset ympäristölainsäädännössä, turvallisuusvaatimuksissa tai muissa säädöksissä voivat lisätä yhtiön kustannuksia tai rajoittaa sen toimintaa. Lisäksi sääntelyviranomaisten lupaprosessit voivat viivästyttää tai estää uusia projekteja.

Vaikka Enbridge ei ole suoraan altis raaka-aineiden hintojen vaihtelulle, se toimii öljyn ja kaasun siirron ja jakelun parissa, ja näiden hintojen vaihtelut voivat epäsuorasti vaikuttaa sen asiakkaisiin ja siten myös yhtiön liiketoimintaan.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja siihen vastaaminen voivat johtaa tiukempiin sääntelyvaatimuksiin ja vähentää fossiilisten polttoaineiden kysyntää pitkällä aikavälillä. Tämä voi vaikuttaa Enbridgen perinteiseen liiketoimintaan ja pakottaa yhtiön investoimaan uusiutuvaan energiaan nopeammin kuin se on suunnitellut.