Onko tekoälybuumi luonut pörssikuplan?

Markkinoiden kasvanut hintaheilunta on herättänyt kysymyksen tekoälybuumin kestävyydestä.

Nvidian ja AMD:n kurssikehitys kolmen vuoden aikana. Vertailutietona koko S&P 500 -osakeindeksin kehitys.

Markkinoilla on epävarmuus noussut Yhdysvaltojen työttömyysasteen nousun ja Japanin kiristyvän rahapolitiikan vuoksi.

Geopoliittisella rintamalla markkinat seuraavat edelleen Lähi-idän kehitystä odottaen Iranin ja sen liittolaisten vastausta Israeliin Hamasin johtajan Ismail Haniyehin salamurhan jälkeen. The Wall Street Journalin mukaan Iran on uhannut kostaa, vaikka se tarkoittaisi sotaa.

Markkinoiden kasvava epävarmuus saattaa olla myrkkyä viime vuosina vahvasti kehittyneille tekoälybuumista hyötyneille osakkeille.

Viime vuoden aikana tekoälyyn voimakkaasti sijoittaneiden yritysten osakearvot ovat nousseet ennennäkemättömiin korkeuksiin. Siruvalmistaja Nvidia, jonka huipputeknologiset grafiikkaprosessorit ovat tekoälyinfrastruktuurin selkäranka, on kokenut meteoriittisen nousun, ja sen osakekurssi on yli kolminkertaistunut viime kesästä lähtien.

Ennenaikaisia varoituksia tekoälykuplasta

Nvidian huikea kurssinousu on ottanut kuitenkin hieman takapakkia. Vaikka osake on kivunnut vuodessa lähes 150 prosenttia, on osake laskenut viimeisen kuukauden aikana 15 prosenttia.

”Spekulaatio ja pelko siitä, että paljon puhuttu tekoälykupla saattaa olla puhkeamaisillaan, on vallannut sijoittajat maailmanlaajuisesti sen jälkeen, kun globaaleilla osakemarkkinoilla koettiin suuria heilahteluja viime viikolla”, toteaa finanssitalo deVere Groupin toimitusjohtaja ja perustaja Nigel Green sijoittajakirjeessään.

Johtopäätöksiä on hänen mukaansa kuitenkin vielä liian aikaista tehdä.

”Pelon lietsominen perustuu siihen, että tekoälyn johtavien yritysten, kuten Nvidian, Googlen ja Microsoftin, osakekurssien jyrkkä lasku nähdään merkkinä hidastumisen alkamisesta.”

Greenin mukaan jotkut analyytikot julistavat ennenaikaisesti tekoälybuumin hyytymistä sen perusteella, että Nvidian osake on laskenut.

”Tämä narratiivi ei ole vain ennenaikainen, vaan se jättää myös huomiotta tekoälyteknologioiden, erityisesti generatiivisen tekoälyn, syvällisen ja pysyvän vaikutuksen globaaliin talouteen.”

Nvidian räjähdysmäinen kasvu on herättänyt huolta siitä, että markkinat paisuvat kestämättömälle tasolle, mikä muistuttaa 1990-luvun lopun it-kuplaa.

Kriitikot väittävät, että tällaiset osakekurssien nopean nousut, erityisesti silloin, kun ne näyttävät olevan irrallaan välittömästä konkreettisen arvon tuottamisesta, ovat usein merkki siitä, että korjausliike on väistämätön.

Mutta onko näin todella tekoälyn kohdalla?

”Nykyisen tekoälymaiseman kutsuminen ’yliarvostetuksi’ – kuten eräs hedge-rahastonhoitaja on tehnyt – on perustavanlaatuinen väärinkäsitys niistä teknologisista edistysaskeleista, jotka ovat meneillään,” huomauttaa Nigel Green.

Greenen mukaan generatiivinen tekoäly ei ole vain ohimenevä trendi; se on vallankumouksellinen voima, joka muuttaa jo nyt toimialoja ja tulee jatkamaan tätä muutosprosessia tulevina vuosikymmeninä.

”Nvidia, jonka huipputason laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut ovat tämän muutoksen ytimessä, on keskeinen toimija tässä transformaatioprosessissa. Yhtiön grafiikkaprosessorit ovat ratkaisevan tärkeitä suurten tekoälymallien kouluttamisessa, jotka ovat generatiivisten tekoälysovellusten taustalla.”

Kun yritykset ja kehittäjät jatkavat tekoälyn valtavan potentiaalin tutkimista, Nvidian rooli tämän teknologian mahdollistajana tulee vain kasvamaan, Green ennustaa.

Yrityksen osakekurssien heilahtelut eivät ole siten merkki heikkoudesta tai yliarvostuksesta, vaan osa markkinoiden luonnollista syklistä liikettä, joka on yhä vasta ymmärtämässä tekoälyn täysiä vaikutuksia.

Tekoälyn käyttö laajenee

Huolimatta viimeaikaisesta markkinoiden hermoilusta, laajemmat tekoälyn omaksumisen trendit kertovat toisenlaista tarinaa.

Yritykset eri toimialoilla integroivat tekoälyä yhä enemmän toimintaansa, edistäen innovaatioita ja avaten uusia arvolähteitä, Green kertoo.

Hän kertoo muutamia esimerkkejä.

Esimerkiksi terveysalalla tekoäly mullistaa diagnostiikkaa ja yksilöllistä lääketiedettä. Rahoitusalalla puolestaan tekoälyalgoritmit parantavat riskienhallintaa ja petosten tunnistamista. Valmistusteollisuudessa tekoälypohjainen automaatio lisää tuottavuutta ja vähentää kustannuksia.

”Nämä eivät ole spekulatiivisia sovelluksia – ne ovat todellisia, konkreettisia esimerkkejä tekoälyn vaikutuksesta”, Green toteaa.

Tekoälyn potentiaalia ei ole Greenen mukaan vielä läheskään täysin hyödynnetty.

”Kehittyneempien tekoälymallien jatkuva kehittäminen, koneoppimistekniikoiden hienosäätö ja tekoälypohjaisten palveluiden laajentaminen ovat kaikki merkkejä siitä, että olemme edelleen pitkän aikavälin teknologisen siirtymän alkuvaiheessa. Kun tekoäly kehittyy edelleen, se avaa uusia mahdollisuuksia, joita emme vielä voi täysin ennustaa, ja vahvistaa edelleen sen asemaa tulevaisuuden talouden kulmakivenä.”

Greenen mukaan on siten aivan liian aikaista julistaa tekoälybuumia yliarvostetuksi tai kestämättömäksi.

Sijoittajalle tämä tarjoaa mahdollisuuksia.

”Viimeaikaiset osakekurssien laskut tulisi nähdä mahdollisuutena sijoittajille hyödyntää tekoälyn pitkän aikavälin kasvupotentiaalia, eikä merkkinä uhkaavasta tuhosta. Kupla-puhkeamisen narratiivi tekoälyn kohdalla on sellainen, joka jättää huomioimatta ne syvälliset ja pysyvät muutokset, joita tekoäly tuo maailmaan”, Green esittää.