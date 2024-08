UPM sulkee tehtaan Saksassa ja rajoittaa tuotantoa Suomessa

UPM sulkee sanomalehtipaperitehtaan ja rajoittaa sellun tuotantoa.

Sanomalehtipaperin kysyntä on laskenut tasaisesti, erityisesti kehittyneissä maissa, joissa siirtyminen digitaaliseen mediaan on ollut nopeinta. Monet lehdet ovat vähentäneet painoksia tai siirtyneet kokonaan verkkoon, mikä on vähentänyt painopaperin tarvetta.

Paperitehtaat ovat reagoineet kysynnän laskuun vähentämällä tuotantoa tai siirtymällä tuottamaan muita paperityyppejä, kuten pakkausmateriaaleja. Tämä on johtanut monien sanomalehtipaperikoneiden sulkemiseen tai uudelleenohjaukseen.

Sama trendi jatkuu metsäyhtiö UPM:ssä.

UPM Communication Papers ilmoitti toukokuussa suunnitelmasta sulkea pysyvästi Hürthin sanomalehtipaperitehdas sekä yksi hienopaperikone Nordland Papierin tehtaalla Dörpenissä. Molemmat tehtaat sijaitsevat Saksassa.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että muutosneuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa on nyt saatu päätökseen. Suunnitelma vaikuttaa 338:aan UPM:n työntekijään Saksassa. Graafisen paperin tuotannon odotetaan loppuvan Hürthissä 31. elokuuta 2024 ja Nordland Papierin PK3-paperikoneella viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tämän seurauksena Euroopan sanomalehtipaperikapasiteetti vähenee 330 000 tonnia ja päällystämättömän hienopaperin kapasiteetti 280 000 tonnia.

”Olemme käyneet rakentavan vuoropuhelun henkilöstön edustajien kanssa tavoitteenamme löytää vastuulliset ratkaisut työntekijöillemme. Kaikkien osapuolten yhteistyöhön perustuva lähestymistapa neuvottelujen aikana johti molempia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin”, sanoo Antti Hermonen, UPM Communication Papersin operatiivinen johtaja.

UPM Communication Papers tarjoaa globaalisti sanomalehtien, aikakauslehtien, kirjojen ja markkinointi- ja mainosmateriaalien painamiseen sekä koti- ja toimistokäyttöön tarkoitettuja papereita. Pääkonttori sijaitsee Saksassa, ja UPM Communication Papers työllistää noin 6 000 henkilöä ja sillä on 11 modernia paperitehdasta maailmanlaajuisesti.

Metsäkonserni ilmoitti myös sellun tuotannon alentamisesta Suomessa.

UPM Kaukaan ja UPM Kymin sellutehtailla sopeutetaan tilapäisesti tuotantoa vastaamaan markkinatilannetta. Tuotantoa rajoitetaan maaliskuussa käytyjen muutosneuvotteluiden mukaisesti.

”Sopeutamme tuotantoa normaalitoimena markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti, kannattavuus edellä,” toteaa Suomen selluoperaatioiden johtaja Marko Sundqvist.

Kaukaan sellutehtaan alasajo alkaa 9. syyskuuta ja Kymin sellutehdas ajetaan alas 23. syyskuuta. Seisokit kestävät arviolta kolme viikkoa. Seisokeissa tehdään osan aikaa huoltotöitä, mutta henkilöstön lomautukset ovat mahdollisia.

UPM:n Pietarsaaren ja Uruguayn sellutehtaat ajavat täydellä käynnillä. Toimitukset asiakkaille jatkuvat normaalisti seisokkien aikana.

UPM:n sellun tuotanto koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1 800 henkilöä. Sellun vuosituotantokapasiteetti on 3,7 miljoonaa tonnia.

Vuonna 2019 metsäyhtiö aloitti 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan rakentamiseen Uruguayn keskiosiin lähelle Paso de los Torosin kaupunkia. Tehtas on siirtynyt käynnistysvaiheesta säännölliseen tuotantoon.

Kun kilpailukykyinen liiketoiminta-alusta Uruguayssa toimii täydessä mitassa, odottaa yhtiö kasvavien sellutoimitusten parantavan toisen vuosipuoliskon tulosta.

Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta, jonka muodostavat integroitu sellun, uusiutuvan dieselin, sahatavaran ja energian tuotanto sekä puuraaka-aineen hankinta.

Korjaus: Artikkelin otsikossa ja ingressissä kerrottiin virheellisesti, että UPM sulkee kaksi paperitehdasta Saksassa. Suljettavia tehtaita on vain yksi, ja toiselta tehtaalta yhtiö sulkee yhden koneen. Virhe korjattu 22.8.2024 klo 12.55.