USA:n taantumapelot saattavat olla ennenaikaisia

USA:n työmarkkinoiden tilanne ei välttämättä ole niin huolestuttava kuin miltä sen on väitetty olevan.

Työttömyys on odotettua kovemmassa nousussa Yhdysvalloissa. Työministeriön viimeisimmän raportin mukaan työttömyyskorvauksia saavien ihmisten määrä kasvoi heinäkuun puolivälissä korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2021 lopun.

Yhdysvaltojen pitkään jatkunut erinomainen työllisyystilanne osoittaa vähitellen merkkejä käänteestä. Heinäkuussa maan työttömyysaste nousi 2,5 vuoden korkeimmalle tasolle 4,1 prosenttiin.

Työttömyysaste nousi 4,3 prosenttiin, mikä on korkein lukema lokakuun 2021 jälkeen.

Taantumapelkoja on herättänyt myös se, että työttömyysasteen nousu on nostanut esiin niin sanotun Sahm-säännön, joka on Yhdysvaltain keskuspankin entisen ekonomistin Claudia Sahmin kehittämä talouden indikaattori, jota käytetään ennustamaan taantumia.

Sahm-sääntö määrittelee taantuman alkaneeksi, kun kolmen kuukauden liukuva keskiarvo työttömyysasteesta nousee vähintään 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisen 12 kuukauden alin työttömyysaste.

Tämä sääntö perustuu havaintoon, että suurin osa taantumista seuraa nopeasti nousevaa työttömyysastetta. Sahm-sääntö on osoittautunut luotettavaksi ja nopeaksi taantuman tunnistajaksi verrattuna moniin muihin indikaattoreihin, mikä tekee siitä hyödyllisen työkalun talouspolitiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Danske Bankin seniorianalyytikko Antti Ilvonen arvioi kuitenkin, että USA:n talous ei ole vielä taantuman partaalla, vaikka työttömyysaste on laukaissut Sahmin-säännön.

”Emme ole tästä kuitenkaan vielä järin huolissamme, sillä taustalla on työvoiman tarjonnan voimakas kasvu. Pelkästään maahanmuutto kasvatti työvoiman määrää lähes 800 tuhannella, tai juurikin puolella prosentilla, viimeisen kolmen kuukauden aikana”, Sahm toteaa pankin viikkokatsauksessa.

Ilvosen mukaan Yhdysvaltojen rekrytointimäärät ovat laskeneet, mutta varsinaisia irtisanomisia nähdään yhä vähän.

Heinäkuun työllisyyslukuja saattoi analyytikon mukaan myös vääristää poikkeuksellisen aikainen hurrikaanikauden alku.

”Beryl-myrsky aiheutti laajoja sähkökatkoja varsinkin Texasissa, mutta tällä viikolla julkaistu tuorein työttömyyskorvaushakemusdata vihjaisi myrskyn työllisyysvaikutuksen hälvenneen nopeasti”, Ilvonen toteaa.

Tuoreimmat tilastot työttömyyshakemuksista osoittavatkin positiivisia merkkejä.

Amerikkalaisten uusien työttömyysetuushakemusten määrä laski odotettua enemmän viime viikolla, mikä rauhoitti pelkoja työmarkkinoiden romahtamisesta ja vahvisti käsitystä, että asteittainen pehmeneminen jatkuu. Työministeriön torstaina julkistamien tietojen mukaan osavaltioiden työttömyysetuuksien hakemukset laskivat 17 000 hakemuksella, kausitasoitettuna 233 000 hakemukseen viikolla, joka päättyi 3. elokuuta.

Lukema on suurin pudotus noin 11 kuukauteen. Uutistoimisto Reutersin haastattelemat ekonomistit olivat ennustaneet 240 000 hakemusta viimeisimmälle viikolle.

Kyse on todennäköisesti väliaikaisten autotehtaiden sulkemisten ja hurrikaani Berylin vaikutusten hiipumista työttömyyskorvaushakemuksissa.

Tuoreet työttömyyskorvausten lukemat antavat myös lisää todisteita siitä, että viime viikon odotettua huonompi heinäkuun kuukausittainen työllisyysraportti saattoi osittain johtua siitä, että ennätyksellinen määrä ihmisiä ei kyennyt työskentelemään huonon sään vuoksi.

”Keskustelut lähestyvästä taantumasta vaikuttavat liioitelluilta,” kertoo Marc Chandler, Bannockburn Global Forexin päästrategi Reutersille.