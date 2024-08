Varallisuuden kartuttaminen: Pitkän sijoitushorisontin hyödyt

Keskimääräinen sijoitushorisontti vaihtelee suuresti erityyppisten sijoittajien välillä. Esimerkiksi eläkesäästäjillä se on usein hyvin pitkä, kun taas päiväkauppiailla se voi olla millisekunteja.

Kun varallisuutta pyritään kartuttamaan pitkällä aikavälillä, kärsivällisyys ei ole vain hyve, vaan se on strategia. Menestyksekäs kasvusijoittaminen vaatii erittäin pitkän sijoitushorisontin ja stoalaista tyyneyttä strategian toteuttamisessa.

Pitkällä aikavälillä sijoittamisessa sijoittaja pystyy näkemään metsän puilta.

Suurimmalla osasta ihmisistä ei ole aavistustakaan, miten osakemarkkinat käyttäytyvät seuraavan kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana tai miten jonkin yhtiön osakekurssi kehittyy päivästä toiseen.

Lyhyellä aikavälillä yrityksen osakkeen arvolla on vain löyhä yhteys yrityksen fundamenttien kehittymiseen, koska osakekurssiin voivat vaikuttaa lukuisat eri tekijät.

Yritysten vuosineljännestuloksiin vaikuttavat lyhyellä aikavälillä useat satunnaiset tekijät, joihin yritysten johto ei pysty vaikuttamaan. Silti osakekurssit tyypillisesti ylireagoivat niihin. Miksi? Koska ihmisten on tapana reagoida niin. Päätöksenteossa painotetaan tyypillisesti viimeaikaisia tapahtumia, jolloin uusimman tiedon merkitys ylikorostuu (recency bias).

Pitkän aikavälin sijoittamisen ydinajatus on, että vain pitkällä aikavälillä – tyypillisesti yli viiden vuoden aikavälillä – yhtiön osakekurssi vastaa yhtiön fundamentteja. Osakkeiden pitäminen tätä pidempään ei takaa parempia tuottoja, mutta keskittyminen pitkään aikaväliin parantaa olennaisesti onnistumisen mahdollisuuksia.

Volatiliteetin sietokyky

Pitkän aikavälin sijoittaminen on harvoin tasaista kyytiä. Historia osoittaa, että jotkin parhaiten menestyneet osakkeet ovat kokeneet suuria notkahduksia nousumatkansa aikana. Kuitenkin juuri kyky sietää osakekurssin ja markkinoiden volatiliteettia voi johtaa suuriin tuottoihin.

Otetaan esimerkiksi Tesla. Baillie Giffordin Long Term Global Growth -rahastossa on ollut sähköautoyhtiön osaketta yksitoista vuotta, ja tänä aikana osake on laskenut uskomattomat kahdeksan kertaa yli 30 prosenttia. Silti näinä yhtenätoista vuotena osakkeen tuotto on ollut yli 7 700 prosenttia.

Amazon on toinen hyvä esimerkki. Verkkokaupan ja pilvipalveluiden jättiläisen osakekurssi on pudonnut viisi kertaa yli 30 prosenttia niiden yhdeksäntoista vuoden aikana, jolloin Baillie Gifford on sijoittanut siihen. Tänä aikana osake on kuitenkin tuottanut valtavasti, yli 7 400 prosenttia.

Joidenkin näiden osakekurssien laskukausien vakavuus ja kesto voivat olla huolestuttavia. Nämä esimerkit korostavatkin resilienssin ja kärsivällisyyden merkitystä markkinoiden laskuvaiheessa. Suurimman palkinnon saavat usein ne, jotka ovat valmiita sinnittelemään.

Menestys harvojen varassa

Yksi osakemarkkinoiden vähimmälle huomiolle jääneistä faktoista on se, että pitkällä aikavälillä koko osakemarkkinoiden tuotoista vastaa uskomattoman pieni joukko yhtiöitä.

Yhdysvaltalaisen professori Hendrik Bessembinderin tutkimus osoittaa, että useimmat osakkeet eivät yksinkertaisesti paranna paljoakaan markkinoiden kokonaistuottoa pitkällä aikavälillä.

Jos olisit ostanut vuosien 1990 ja 2018 välillä kaikkia maailman osakemarkkinoilla olevia osakkeita ja pitänyt niitä salkussa, 61 prosenttia niistä olisi tuottanut vähemmän kuin Yhdysvaltojen valtionlainat. Vain 38 prosenttia osakkeista tuotti paremmin ja kompensoi näin 61 prosentin tappiot.

Todella hämmästyttävää on se, että parhaat 1,2 prosenttia yhtiöistä kasvatti tuona aikana arvoaan saman verran kuin koko globaali osakemarkkina yhteensä.

Tämän havainnon jälkeen Bessembinder seuloi läpi valtavia määriä yritysten tietoja paljon pidemmältä ajanjaksolta löytääkseen menestyvimpiä yhtiöitä yhdistävät tekijät. Hän havaitsi, että voittajayritykset investoivat tutkimukseen ja kehitykseen ja laajentavat samaan aikaan toimintaansa ja parantavat kannattavuuttaan ja tuottojaan.

Yritykset menestyvät tai epäonnistuvat monista syistä, mutta panostaminen tutkimukseen ja kehitykseen on välttämätöntä menestymiselle.

Ihmeellinen korkoa korolle -ilmiö

Pitkän aikavälin sijoittamisessa menestymisen ytimessä on korkoa korolle -ilmiö.

Amerikkalainen liikemies Warren Buffett vertasi kerran ilmiötä lumipalloon, joka vierii pitkää rinnettä alas. Mitä pidemmälle pallo kulkee, sitä nopeammin sen koko kasvaa.

Ferrari on tunnettu esimerkki sellaisesta yrityksestä, jonka tuotot kasvattavat tuottoja pitkän tasaisen kasvun rinteen ansiosta.

Viimeaikaisesta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta Ferrarin operatiivinen tulos on pysynyt vahvana, eikä kysyntä ole osoittanut heikkenemisen merkkejä. Ferrarin tuotanto on myyty vuoteen 2026 asti.

Menestyjien löytäminen varhaisessa vaiheessa ja niiden osakkeiden pitäminen riittävän pitkään on olennaista, jotta korkoa korolle -ilmiöstä pääsee hyötymään täysin. Sijoituksen kesto on paljon tärkeämpi kuin sen ajoittaminen.

Katse tulevaisuuteen

Sijoittaminen on enemmän taidetta kuin tiedettä. Luovuutta vaatii muutosten ennakointi yrityksen, toimialan, yhteiskunnan ja yksilön tasolla. Tavoitteena on katsoa 5–10 vuoden päähän tulevaisuuteen ja tunnistaa se erittäin pieni joukko yrityksiä, joilla on potentiaalia olla aidosti maailman parhaita.

Varallisuuden kartuttaminen sijoittamalla ei ole nopeaa eikä helppoa. Se vaatii kärsivällisyyttä, sinnikkyyttä ja vankkumatonta sitoutumista pitkän aikavälin sijoitushorisonttiin.

Polku voi olla täynnä haasteita, mutta mahdolliset palkinnot tekevät siitä matkan arvoisen.

Jake Halliday

Head of the Nordics

Baillie Gifford