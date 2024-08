Yhdinbisnekseen keskittyvä Fortum ylitti tulosodotukset

Energiayhtiö Fortum julkisti torstaina odotettua vahvemman toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Kuva: Fortum Oyj, kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Fortum löi tulosodotukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sama tahti jatkui myös huhti-kesäkuussa. Keskittyminen ydinliiketoimintoihin ja tehostamiseen keskittyvä strategia näyttävät toimivan odotetusti. Toisen vuosineljänneksen tulosta rasitti lähinnä yhtiön operatiivisesta toiminnasta riippumaton tekijä eli sää.

Yhtiön liikevaihto laski 1,26 miljardiin euroon viime vuoden 1,37 miljardista eurosta pääasiassa sähkönhintojen laskun seurauksena. Myös vertailukelpoinen liikevoitto pieneni ja oli 233 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 262 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli 1,18 miljardia euroa ja vertailukelpoiselle liikevoitolle 200 miljoonaa euroa, joten sekä myynti että tuloskehitys olivat odotettua vahvempia.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että toisen neljänneksen aikana Pohjoismaiden spot-hintoihin kohdistui paineita erityisesti toukokuussa, kun suuri lumimäärä yhdistettynä lämpimään säähän aiheutti voimakkaita tulovirtaamia. Samalla normaalia pienempi tuulivoiman tuotanto rajoitti Pohjoismaiden spot-hinnan laskua.

”Sähkön spot-hinnan volatiliteetti jatkui Suomessa siirtorajoitteiden sekä Olkiluodon ydinvoimalan huoltojen teknisistä ongelmista johtuneiden pitkittymisten vuoksi. Pohjoismaiset sähköfutuurit laskivat vesitilanteen parantuessa neljänneksen loppua kohti”, Rauramo kertoo.

Pohjoismaisen spot-hinnan aleneminen näkyy Fortumin toisen neljänneksen tuloksessa ja erityisesti Generation-segmentin heikentyneessä tuloksessa. Rauramon mukaan Fortumin saavuttama sähkönhinta oli kuitenkin hyvällä tasolla onnistuneen suojauksen ja fyysisen optimoinnin ansiosta.

Sähkönhinnan laskun negatiivista tulosvaikutusta tasoittivat suurempi vesivoiman tuotanto ja parempi tulos uusiutuvan energian ja dekarbonisaation liiketoiminnoissa, toimitusjohtaja kertoo.

Heinäkuussa katsauskauden jälkeen Fortum sopi kierrätys- ja jäteliiketoimintansa myynnistä Summa Equitylle noin 800 miljoonalla eurolla. Allekirjoitusajankohdan taseen perusteella Fortum kirjaisi kaupasta noin 110 miljoonan euron verottoman myyntivoiton.

Fortum odottaa saavansa kaupan päätökseen neljännellä neljänneksellä. Myynnin jälkeen Fortum jatkaa Rauramon mukaan ”prioriteettiensa mukaista pääoman allokointia”. Se tarkoittaa ainakin sitä, että energiayhtiö suosii osinkoja ja pitää investoinnit maltillisina.

”Meillä on erittäin vahva tase ja hyvin alhainen velkaantumisaste: rahoitusnettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on 0,5. Nykyisessä investointiympäristössä lähivuosien investointinäkymät ovat rajalliset, mutta jatkamme valmistautumista tulevaan kasvuun. Sovellamme osakkeenomistajien tuottoihin edelleen osinkopolitiikkaamme, jonka mukaan osingonjakosuhde on 60-90 prosenttia vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta”, Rauramo toteaa.

Fortum keskittyy sähköntuotannon ydintoimintojemme optimointiin ja vahvistamiseen, Rauramo kertoo.

”Tähän kuuluu esimerkiksi toukokuussa kerrottu investointi Loviisan ydinvoimalaitoksen matalapaineturbiinien modernisointiin osana laitoksen käyttöiän pidentämistä. Modernisointi nostaa tehoa ja lisää sähköntuotantoa voimalaitoksen käyttöiän aikana. Osana Espoo Clean Heat -ohjelmaa suljimme viimeisen kaukolämmöntuotantoon käytetyn hiiliyksikkömme Suomenojalla. Näin Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta luopui hiilen käytöstä Suomessa vuotta ennakoitua aiemmin.”

Toinen strateginen Fortumin tavoite on edistää teollisuuden dekarbonisaatiota eli hiilestä irtautumista.

Rauramon mukaan yhtiö kehittää eri puolille Suomea useita uusia datakeskus- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja kohteita, joita Fortum voi tarjota asiakkaillemme. Lisäksi Fortum on alkanut valmistella vedyntuotannon kahden megawatin koelaitoksen rakentamista Loviisaan. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2025.

Fortum on jatkanut tehostamisohjelmaansa, jonka tavoitteena on vähentää vuotuisia kiinteitä kustannuksia asteittain 100 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä niin, että kustannusvaikutukset toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2026 alusta lähtien.

”Fortum arvioi vähentävänsä kiinteää kulupohjaansa yli 50 miljoonalla eurolla vuoden 2024 loppuun mennessä”, Rauramo toteaa.