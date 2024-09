Analyytikko: Nvidian osakkeen kurssiralli jatkuu

Häikäisevästi nousseen Nvidian menestystarina pörssissä ei ehkä vielä ole ohi.

Nvidia on ollut viime vuosina niin järisyttävä menestystarina, että osakkeen hintaan on leivottu jo läjäpäin suuria odotuksia. Sirujätin viimeisin tulosraportti oli markkinoille kuitenkin pettymys siitäkin huolimatta, että tuloskehitys oli analyytikoiden ennusteita vahvempaa.

Nvidia raportoi oikaistun osakekohtaisen tuloksensa olevan 0,68 dollaria 30 miljardin dollarin liikevaihdolla tilikauden toisella neljänneksellä. Analyytikot odottivat 0,64 dollarin osakekohtaista tulosta ja 28,8 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Kasvu oli siis analyytikoiden kovia odotuksiakin vahvempaa – kuten usealla vuosineljänneksellä aiemminkin. Vuoden takaisesta yhtiön tulos nousi peräti 168 prosenttia.

Jotkut sijoittajat saattoivat kiinnittää huomiota Nvidian myyntikatteeseen, joka laski hieman neljänneksellä 75,1 prosenttiin edellisen kauden 78,4 prosentista. Kaksi vuotta sitten lukema oli 43,5 prosenttia ja viime vuoden toisen vuosineljänneksen 70,1 prosenttia.

Koko vuodelle yhtiö arvioi myyntikatteensa olevan ”70 prosentin puolivälissä”. Analyytikot odottivat koko vuoden katteeksi yli 76 prosenttia.

Osakkeessa vielä nousuvaraa

Monet sijoitusammattilaiset uskovat silti teknojätin tarjoavan ruhtinaallista tuottoa jatkossakin.

Yksi optimisti on S&P Global Ratings, yksi maailman johtavista riippumattomista luottoluokituslaitoksista. Luottoluokittaja antaa Nvidian näkymistä positiivisen arvion ja uskoo yrityksen osakkeilla olevan merkittävää kasvupotentiaalia seuraavien 12–18 kuukauden aikana.

S&P:n teknologiajohtaja Andrew Chang viittaa Nvidian toimitusjohtajan Jensen Huangin viimeaikaisiin kommentteihin, jotka saivat aikaan osakkeen voimakkaan nousun tämän viikon aikana.

Huang esiintyi Goldman Sachsin konferenssissa San Franciscossa ja tarjosi lisävalaistusta Nvidian kuluttajakysyntään, erityisesti yhtiön seuraavan sukupolven grafiikkaprosessorin, Blackwellin, osalta. Blackwellin kysyntä vaikuttaa olevan vahvaa ja saa tukea Nvidian kumppaneilta, kuten Oraclelta, joka on nostanut omia liikevaihtoennusteitaan osoittaen luottamusta Nvidian tuotteisiin.

Chang totesi Schwab Networkin haastattelussa perjantaina, että Huangin kommentit vahvistavat ennusteita Nvidian jatkavasta noususta.

”Se vain vahvistaa näkemystämme siitä, että meillä on vahva kasvunäkymä ainakin seuraavien 12 kuukauden ajan,” hän kertoo.

Vaikka näkymät ovatkin optimistisia, sijoittajat pohtivat myös Nvidian kasvun kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Nvidian osakekurssin kehitys kolmen vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Vaikka osakekurssi on noussut huikeat yli 2500 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana, on huolta siitä, että kysyntä Nvidian siruille saattaa laskea tulevaisuudessa. Suuret asiakkaat kuten Apple ja Microsoft kehittävät omia tekoälyratkaisujaan, mikä saattaa vähentää niiden riippuvuutta Nvidian tuotteista. Lisäksi tekoälyteknologioiden mahdollinen sääntelyvalvonta voi vaikuttaa Nvidian markkina-asemaan.

Nvidian osakkeet ovat nousseet lähes 150 prosenttia tänä vuonna, mikä on vaikuttanut merkittävästi S&P 500 -indeksin kokonaiskasvuun. Osakkeen kehitys on ollut tiiviisti sidoksissa markkinatunnelmaan, ja analyytikoiden konsensus on pääosin positiivinen.

Keskimääräiset osakkeen tavoitehinnat viittaavat edelleen nousuun tulevina kuukausina. Tällä hetkellä Nvidian konsensuksen mukainen tavoitehinta on 149 dollaria, mikä perustuessaan 40 analyytikon suosituksiin tarkoittaisi noin 28 prosentin nousupotentiaalia nykyisestä osakekurssista.

Nvidia hyötyy asiakkaiden kasvavista investoinneista

S&P Global Ratings on tunnistanut useita keskeisiä tekijöitä, jotka tulevat vaikuttamaan Nvidian osakkeen kehitykseen lähitulevaisuudessa.

Sirujätti hyötyy merkittävästi pilvipalveluiden ja yritysten nopeista investoinneista generatiiviseen tekoälyyn, mikä lisää yhtiön tuotteiden kysyntää, S&P uskoo. Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huangin kommentit vahvasta kuluttajakysynnästä, erityisesti tulevalle Blackwell-grafiikkaprosessorille, vahvistavat uskoa jatkuvaan kasvuun.

Lisäksi Nvidian täysi ratkaisu piireistä järjestelmiin ja ohjelmistoihin luo merkittävän esteen kilpailijoille ja toimii yhtiölle suurena kilpailuetuna keskipitkällä aikavälillä.

S&P ennustaa, että Nvidian datapalvelusegmentti kolminkertaistuu seuraavan neljän vuoden aikana pilvipalveluntarjoajien panostaessa yhä enemmän generatiiviseen tekoälyyn ja suuriin kielimalleihin. Lisäksi Nvidian kumppanin Oraclen nostetut tulosennusteet ja lisätyt pääomainvestoinnit osoittavat luottamusta yhtiön tuotteisiin.

S&P uskoo, että Nvidian osakkeella on merkittävää kasvupotentiaalia seuraavan 12–18 kuukauden aikana, johtuen yhtiön vahvoista kilpailueduista ja tekoälymarkkinoiden nopeasta kasvusta.

Uudessa Blackwell-prosessorissa vakuuttavia ominaisuuksia

Nvidian Blackwell-grafiikkaprosessori on yhtiön seuraava iso askel grafiikkateknologiassa, suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin laskentatarpeisiin. Blackwell edustaa suurta harppausta grafiikkaprosessorien kehityksessä, tarjoten enemmän tehoa, energiatehokkuutta ja ominaisuuksia tulevaisuuden haasteisiin.

Vaikka kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä julkisia, tiedetään, että Blackwell on rakennettu erityisesti parantamaan suorituskykyä. Se soveltuu erityisen hyvin tekoälyn, koneoppimisen ja muiden vaativien laskentatehtävien käsittelyyn.

Blackwell pystyy käsittelemään suuria laskentatehtäviä, kuten tekoälymallien harjoittamista ja reaaliaikaista datan analysointia, tehokkaammin kuin aiemmat GPU-sukupolvet.

Uusi grafiikkaprosessori on suunniteltu myös energiatehokkaaksi. Se kuluttaa vähemmän energiaa suhteessa suorituskykyynsä, mikä on erityisen tärkeää datakeskuksille ja pilvipalveluntarjoajille, jotka etsivät keinoja pienentää energiankulutusta ja -kustannuksia.

Lisäksi Blackwell tarjoaa kehittyneitä ominaisuuksia, jotka parantavat käyttäjäkokemusta. Tuki uusimmille grafiikkatekniikoille, kuten ray tracingille, mahdollistaa entistä realistisemman grafiikan peleissä ja muissa sovelluksissa.

Suurin uhka on kilpailun kiristyminen

Riskitekijöitä on kuitenkin olemassa.

Yksi suurimmista on kilpailu generatiivisen tekoälyn alalla, jossa sekä asiakkaat että kilpailijat investoivat omiin ratkaisuihinsa. Myös mahdolliset toimitusketjun häiriöt Nvidian pääasiallisen valmistuskumppanin TSMC:n kanssa geopoliittisten jännitteiden vuoksi muodostavat riskin yhtiölle.

Lisäksi kilpailijoiden toiminta, kuten AMD:n ja Intelin kehittämät omat tekoälyprosessorit ja uudet startup-yritykset kuten D-Matrix, lisäävät kilpailua markkinoilla. D-Matrix esimerkiksi suunnittelee julkaisevansa palvelimille suunnatun puolijohdekortin, joka vähentää tekoälymallien suorittamisen kustannuksia ja viivettä.

Suuret pilvipalveluntarjoajat, kuten Amazon, Google ja Microsoft, kehittävät myös omia sirujaan, mikä voi vähentää niiden riippuvuutta Nvidian tuotteista ja luoda tilanteen, jossa Nvidian suurimmat asiakkaat muuttuvat myös sen kilpailijoiksi.

Lisäksi kilpailijat tarjoavat erilaisia arkkitehtuureja ja teknologioita, jotka voivat vähentää Nvidian markkinaosuutta. Esimerkiksi AMD:n ja Intelin osallistuminen UXL-säätiöön, joka kehittää ilmaisia vaihtoehtoja Nvidian CUDA-ohjelmointialustalle, voi vaikuttaa Nvidian asemaan markkinoilla.