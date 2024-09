Tässä OP:n analyytikoiden loppuvuoden osakevalinnat – ”Odotamme suomalaisyhtiöiden tulosten kääntyvän kasvu-uralle loppuvuonna”

Helsingin pörssi tarjoaa mahdollisuuksia pitkäjänteiselle sijoittajalle, uskovat OP:n analyytikot.

Teräsyhtiö SSAB on tällä hetkellä yksi OP:n kotimaisista osakesuosikeista. Kuva: SSAB.

Helsingin pörssin kehitys on ollut vaatimatonta viimeisen vuoden aikana. Koko indeksi on tarjonnut sijoittajille tuottoa lähinnä osinkojen kautta, sillä hintaindeksi ei ole vuodessa noussut lainkaan. Samalla Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksi on kivunnut neljänneksen eli 25 prosenttia tekoälybuumin siivittämänä.

Historia ei kuitenkaan ole tae tulevasta.

OP:n analyytikoiden mukaan alhossa ollut Helsingin pörssi alkaa nousta viimeistään siinä vaiheessa, kun globaalin teollisuuden elpymisestä saadaan vankempia merkkejä.

Pörssin matala arvostustaso tarjoaa toisaalta mahdollisuuksia, ja OP:n analyytikot listasivat loppuvuoden kahdeksan osakesuosikkiaan.

Osakkeiden arvostustasot ovat kuluneen vuoden aikana kohonneet ympäri maailman, kun luottamus korkojen laskukäänteeseen on vahvistunut. Helsingin pörssin arvostustaso on kuitenkin säilynyt matalana, mikä tarjoaa OP:n analyytikoiden mukaan mahdollisuuksia pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Helsingin pörssikehitys verrattuna USA:n S&P 500 -osakeindeksin kehitykseen. Vuoden tarkastelujakso. Kuva: Koyfin.

Tutut kansanosakkeet pankin suosikkeina

Analyytikot listasivat sijoittajan strategiajulkaisu OP Pörssitutkassa loppuvuoden osakesuosikkinsa.

Suurista yhtiöistä ne ovat Kesko, Metso, Neste ja SSAB.

”Keskon osalta odotamme tuloksen pohjaavan vuonna 2024 ja arvioimme tuloksen kääntyvän kasvuun vuonna 2025. Osake tarjoaa myös vakaata ja korkeaa osinkotuottoa”, sanoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

Ruoan hintakehityksen tasaantuminen ja elpyvä ostovoima antavat edellytyksiä laadun merkityksen palautumiselle ja hintaherkkyyden palautumiselle lähivuosina. Nämä suuntaukset ovat Keskon etu kaupan alan kilpailussa. Myös rakentamisen mahdollinen suhdannekäänne auttaa Keskoa.

Metson osake on puolestaan laskenut Saaren mukaan houkuttelevilla tasolle alkuvuoden vaisujen tilausten myötä. Metallien hinnat ovat vakiintuneet aiempaa korkeammalle tasolle, mikä tukee kaivosinvestointeja ja siten Metson ratkaisujen kysyntää. Myös korkotason lasku tukee Metsoa.

”Yhtiö on kuitenkin julkistanut mittavia uusia projekteja kesän jälkeen, ja odotamme kaivosteollisuuden kysynnän piristyvän matalampien korkojen ansiosta”, hän toteaa.

Lisäksi pitkän aikavälin trendi on sähköistyminen, mikä lisää akkumetallien ja kuparin kysyntää. Sähköistyminenkin saattaa nostaa Metson tuotteiden kysyntää.

OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kuva: OP.

Nesteen osalta investointihankkeet kasvattavat yhtiön kapasiteettia merkittävästi, Saari uskoo. OP:n näkemyksen mukaan yhtiön osakekurssi aliarvioi uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärien kasvusta seuraavan positiivisen kannattavuusvaikutuksen.

SSAB puolestaan tulee analyytikoiden arvioiden mukaan hyötymään esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaaleista.

Suurten suomalaisyhtiöiden lisäksi analyytikot listasivat loppuvuoden suosikkinsa myös pienistä ja keskisuurista yhtiöistä. Nämä ovat F-Secure, Pihlajalinna, Sanoma ja Tokmanni.

Suomalaisyhtiöiden arvostukset elpyvät ennen pitkää

Yhtiöiden tulokset kääntyivät Euroopassa nousuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta Suomi laahaa vielä perässä. OP:n analyytikot odottavat suomalaisyhtiöiden tulosten kuitenkin vähitellen elpyvän.

Saaren mukaan suomalaisyhtiöiden tulosten kääntyvän kasvu-uralle vuoden viimeisestä neljänneksestä lähtien.

”Globaalin nousumarkkinan laaja-alaistuessa ja pääindeksien arvostustasojen saavutettua suhteellisen normaalit tasot, on perusteltua olettaa, että myös suomalaisyhtiöiden arvostukset elpyvät ennen pitkää. Arviomme mukaan tämä tapahtuu viimeistään siinä vaiheessa, kun globaalin teollisuuden elpymisestä saadaan vankempia merkkejä.”

OP:n analyytikot odottavat varsinkin sellaisten yhtiöiden ja toimialojen suoriutuvan hyvin, jotka hyötyvät laskevista koroista ja joiden toimintaympäristössä on viitteitä vahvistumisesta.

”Lisäksi sellaiset yhtiöt, joiden arvostustasot ovat historiaan peilaten houkuttelevat tai vähintäänkin kohtuulliset, ovat nyt valokeilassa. Näitä kriteereitä olemme noudattaneet kantavana teemana yhtiö- ja toimialavalintojamme tehtäessä”, täsmentää Saari.