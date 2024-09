Atria investoi massiiviseen biokaasulaitokseen

Suomen ensimmäinen suuren mittakaavan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos nousee Nurmoon.

Biokaasulla toimiva Valion maitoauto. Kuva: Valio

Atria on tehnyt yhdessä Suomen Lantakaasu Oy:n kanssa investointipäätöksen Nurmon Bioenergian biokaasulaitoksen rakentamisesta. Suomen Lantakaasu on Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys

Yhtiöt ovat päättäneet investoida yli 60 miljoonaa euroa 100 gigawattitunnin uusiutuvan biopolttoaineen tuotannon rakentamiseen. Rakennustyöt alkavat heti, ja laitoksen on määrä valmistua vuoden 2026 aikana.

Biokaasulaitos rakennetaan Atrian Nurmossa sijaitsevan tuotantolaitoksen läheisyyteen. Valmistelevat maanrakennus- ja perustamistyöt ovat jo käynnissä.

Biokaasu on uusiutuva energialähde, joka syntyy orgaanisen aineksen, kuten maatalousjätteiden, elintarviketeollisuuden sivutuotteiden tai jäteveden puhdistamolietteen, hajotessa hapettomassa ympäristössä. Tämä hajotusprosessi, joka tapahtuu mikrobien vaikutuksesta, tuottaa kaasua, joka koostuu pääasiassa metaanista ja hiilidioksidista.

Biokaasua voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, kuten sähkön ja lämmön tuotantoon tai jalostettuna liikennepolttoaineeksi. Koska se on uusiutuvaa ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, biokaasulla on merkittävä rooli vähähiilisessä energiataloudessa.

Biokaasulaitos ollut pitkään valmistelussa

Rakennettava biokaasulaitos tuottaa uusiutuvaa kotimaista energiaa ja erityyppisiä biolannoitteita Etelä-Pohjanmaan alueen maatilojen lannasta sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Valmistuttuaan laitoksen tuotantokapasiteetti on noin 100 gigawattituntia kestävästi tuotettua nesteytettyä biokaasua.

Hankkeella on ympäristö- ja rakennuslupa, ja työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt sille investointitukea. Lisäksi nyt toteutettavan investoinnin laajentamiseksi on haettu EU:n elpymis- ja palautumistukea. Jos lisäinvestointituki myönnetään, suurempi laitos voisi käsitellä monipuolisemmin erilaisia maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, ja tuottaa vuositasolla noin 125 gigawattituntia nesteytettyä biokaasua.

”Nurmon biokaasulaitos on ensimmäinen askel Suomen Lantakaasun kansallisen tuotantolaitosverkoston ja yhden terawattitunnin nesteytetyn biokaasun tuotantoverkoston rakentumisessa. On hienoa, että pääsemme viemään eteenpäin keväällä ostamaamme, pitkään valmistelussa ollutta Nurmon biokaasulaitoshanketta, ja että hanke etenee työ- ja elinkeinoministeriön investointituen avulla. Tuki on kriittinen hankkeen toteutumisen kannalta”, toteaa kestävän liiketoiminnan kehitysjohtaja Leena Helminen Valiolta.

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Helmisen mukaan Nurmon biokaasulaitos on hieno esimerkki elintarviketeollisuuden ja energiateollisuuden yhteisestä merkittävästä askeleesta kohti kestävämpää energia- ja ruokajärjestelmää, joka hyödyntää kaikki maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat ja luo uutta kestävää liiketoimintaa.

”Samalla kotimainen lannoiteomavaraisuus paranee, ravinnevalumat vesistöihin pienenevät ja päästöt vähenevät niin ruoka- kuin energiasektorilla”, hän kertoo.

Nurmon laitoksen valmistuessa uusiutuvien polttoaineiden saatavuus raskaassa liikenteessä paranee.

St1 on aloittanut oman nesteytetyn biokaasun tankkausverkoston rakentamisen avaamalla hiljattain kaksi ensimmäistä tankkauspistettä raskaalle liikenteelle Mäntsälässä ja Iittalassa.

”Avaamme uusia nesteytetyn biokaasun asemia vielä tänä vuonna lisää, ja tähtäämme maanlaajuiseen verkostoon vuoteen 2030 mennessä samalla, kun rakennamme LBG-tankkausverkostoa myös Ruotsissa ja Norjassa. Riittävää tankkausinfraa tarvitaan, jotta kuljetusyritykset ja loppuasiakkaat voivat investoida vähäpäästöiseen raskaaseen kalustoon. Arvoketjun rakentumisen kannalta on myös erittäin tärkeää, että lainsäädännössä on riittävät kannusteet biokaasun tuotantoon, eikä niitä muuteta jatkuvasti”, sanoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Atria Suomen teollisista toiminnoista vastaava johtaja Tauno Perälä kertoo, että Nurmon biokaasulaitos luo uusia mahdollisuuksia alueen maatilojen liiketoiminnan kehittämiseen ja sitä kautta tilojen kannattavuuden parantamiseen.

”Atrialaiselle arvoketjulle tämän hankkeen toteutuminen tarkoittaa hiilineutraalisuustavoitteemme edistymistä”, hän toteaa.