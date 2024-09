Dell Technologies on S&P 500 -indeksin uusi tulokas ja kiistaton analyytikoiden suosikki

Dell Technologies panostaa vahvasti tekoälyyn. Yhtiön markkina-arvon vahvasta noususta huolimatta analyytikoilla riittää yhä uskoa osakkeeseen.

Dell Technologiesin osakekurssin kehitys. Kuva: Koyfin.

Teknologiayhtiö Dell Technologies on yksi harvoista S&P 500 -indeksiin tänä vuonna nousseista yhtiöistä. Viimeisen vuoden aikana Dellin osake on noussut 82 prosenttia, kun generatiivisen tekoälyn nopea käyttöönotto on saanut sijoittajat näkemään yhtiön laitteisto- ja IT-palveluratkaisut uudessa valossa.

Dell Technologies on amerikkalainen monikansallinen teknologiayritys, jonka pääkonttori on Round Rockissa, Teksasissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman it-ratkaisuja. Yhtiö suunnittelee, kehittää ja valmistaa kannettavia tietokoneita, pöytätietokoneita, työasemia, tallennuslaitteita ja verkkotuotteita. Yhtiö palvelee monenlaisia asiakkaita, kuten suuria yrityksiä, hallituksia, koulutuslaitoksia ja pieniä sekä keskikokoisia yrityksiä.

Dell sijoittui liikevaihdossa 48. sijalle vuoden 2024 Fortune 500 -listalla, joka sisältää Yhdysvaltojen suurimmat yritykset.

Dellin kasvuajurit ovat moninaiset. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on yhtiön kyky sopeutua nopeasti muuttuviin markkinoihin ja asiakkaidensa tarpeisiin. Dell on investoinut voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä on mahdollistanut innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen.

Erityisesti pilvipalveluiden ja tietotekniikan ulkoistuspalveluiden kysyntä on kasvanut merkittävästi, mikä on avannut yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Dell on myös laajentanut tarjontaansa yritysratkaisuihin, kuten palvelimien ja tallennuksen hallintaan.

Yhtiön strategia keskittyy kolmeen pääalueeseen: ydintoimintojen vahvistamiseen, innovaatioihin sekä kumppanuuksien rakentamiseen. Dell pyrkii konsolidoimaan ja kasvattamaan ydinliiketoimintojaan, kuten PC- ja palvelinratkaisuja. Se integroi uusia teknologioita yhteistyössä kumppaneidensa kanssa.

Yhtiö myös näkee kasvumahdollisuuksia hybridipilvessä ja reunalaskennassa, mikä laajentaa sen markkinapotentiaalia merkittävästi.

Dell Technologies ratsastaa tekoälybuumin aallonharjalla

Dell on tunnistanut nopeasti tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet. Yhtiö on laajentanut tekoälyn tarjontaansa esittelemällä uusia Dell Generative AI -ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä rakentamaan ja käyttöönottamaan turvallisesti generatiivisia tekoälymalleja paikallisesti.

Yhtiö on laajentanut Precision-työasemien valikoimaa, jotka tarjoavat tehokasta suorituskykyä tekoälytyökuormien käsittelyyn. Nämä työasemat ovat suunniteltu erityisesti tukemaan tekoälyohjelmistojen käyttöä ja tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden suorittaa vaativia laskentatehtäviä tehokkaasti.

Yhtiö on myös laajentanut yhteistyötään siruvalmistaja Nvidian kanssa kehittääkseen kattavia tekoälyratkaisuja.

Aiemmin tänä vuonna yhtiö esitteli Dell AI Factoryn, jonka voimanlähteenä toimivat Nvidian kultaiset tekoälysirut.

AI Factory on joukko tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka on optimoitu ja räätälöity tekoälytyökuorman käsittelyyn. AI Factory integroituu Dellin laajaan tekoälyportfolioon ja avoimen ekosysteemin teknologiakumppaneihin, mahdollistaen räätälöityjen tekoälysovellusten luomisen.

Dellillä ei ole ainoastaan tekoälyn vaativiin olosuhteisiin suunniteltuja laitteistoja, vaan se voi myös auttaa kaikenkokoisia yrityksiä nopeuttamaan tekoälyn käyttöönottoa.

Yhtiö on myös tehnyt yhteistyötä Microsoftin kanssa ja tuonut markkinoille kattavan valikoiman Copilot+ AI-käyttöjärjestelmällä varustettuja PC-tietokoneita, työasemia, kannettavia tietokoneita ja kannettavia tietokoneita.

Panostus tekoälyratkaisuihin näkyy jo Dellin tuloslaskelman viivan alla. Yhtiön elokuussa päättyneellä toisella vuosineljänneksellä sen laimennettu osakekohtainen tulos nousi 86 prosenttia vertailukaudesta 1,17 dollariin.

”Tekoälyratkaisujemme vauhti kiihtyi toisella vuosineljänneksellä, ja olemme nähneet tekoälyratkaisuja ostavien yritysasiakkaiden määrän kasvavan joka vuosineljänneksellä. Tekoälyyn optimoitujen palvelinten kysyntä oli 3,2 miljardia dollaria, mikä on 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavassa jaksossa, ja 5,8 miljardia dollaria tähän mennessä”, varatoimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja Jeff Clarke totesi viimeisimmän tulosraportin yhteydessä.

Dellin infrastruktuuriratkaisuryhmä – johon kuuluvat palvelimet ja verkkolaitteet – teki ennätyksellisen liikevaihdon kasvaen 38 prosenttia 11,6 miljardiin dollariin, mikä johtui kasvavasta tehokkaan tekoälyn käsittelyyn kykenevien palvelimien kysynnän kasvusta.

Dell saa analyytikoilta ostosuosituksia

Venan mukaan Dellin tulevaisuus näyttää valoisalta, arvioi The Motley Fool sivuston kolumnisti ja sijoittaja Danny Vena.

”Monien pandemian aikana hankittujen tietokoneiden käyttöikä alkaa olla lopussa. Näin syntyvän kysynnän odotetaan yhdessä tekoälyä tukevien tietokoneiden julkaisun kanssa vauhdittavan kasvua seuraavien parin vuoden aikana”, hän arvioi.

Dell on kiistatta analyytikoiden suosikki. Pörssiyhtiöitä ja analyytikoita rankkaava TipRanks-sivuston mukaan 14 analyytikkoa antaa yhtiölle ostosuosituksen, ja kolmen analyytikon suositus on pidä. Vähennä- tai myy -suosituksia ei ole lainkaan.

Konsensuksen mukainen tavoitehinta on 144 dollaria.