Exel Composites sai tärkeän sopimuksen

Uusi toimitussopimus Intiaan edustaa pankin mukaan hyvin Exelin keskeisiä vahvuuksia

Komposiittivalmistaja Exel Composites ja sen yhteisyritys Kineco-Exel India (KECI) ovat voittaneet tarjouskilpailun Intiassa tuuliturbiinien lapojen tukiranteissa käytettävien hiilikuitulattojen toimittamisesta tanskalaiselle tuulivoimalaitosten valmistajalle, Vestas Wind Systemsille. KECI on Exel Compositesin ja intialaisen Kineco Groupin vuonna 2021 perustama yhteisyritys.

Tanskan Aarhusissa pääkonttoriaan pitävä Vestas on yksi tuulivoima-alan suurimmista ja merkittävimmistä yhtiöistä. Se suunnittelee, valmistaa, asentaa ja huoltaa tuulivoimaprojekteja maailmanlaajuisesti.

Sopimus on jatkoa vuonna 2023 päivitetylle monivuotiselle puitesopimukselle ja syventää yhtiöiden yli kymmenen vuotta sitten alkanutta yhteistyötä.

Hiilikuitulattoja käytetään siipisaloissa, jotka ovat tuuliturbiinien lapojen tärkeä tukirakenne. Lujuutensa, jäykkyytensä ja tuulikuorman kantavuutensa ansiosta ne kestävät hyvin käytönaikaisia dynaamisia voimia. Tuuliturbiinien koon kasvaessa hiilikuitukomposiiteilla on ratkaiseva rooli vaativien mekaanisten vaatimusten täyttämisessä.

Exel Composites ja Kineco Exel India tarjoavat tuuliturbiinien valmistajille kattavan valikoiman lasi- ja hiilikuitukomposiitista valmistettuja komponentteja nykyaikaisten maa- ja merituulivoimaloiden turbiinien valmistukseen.

Tuotteet valmistetaan KECIn uudella tehtaalla Intian Goassa, joka on optimoitu palvelemaan tuulivoimateollisuuden asiakkaita Intiassa ja maailmanlaajuisesti.

Valmistus tapahtuu putruusiomenetelmällä. Suulakeveto- eli pultruusiomenetelmillä valmistetaan putkimaisia kappaleita.

Osapuolet ovat aloittaneet tuotantolaitoksen hyväksyntäprosessin Vestasin laatuvaatimusten mukaisesti, minkä jälkeen KECIstä tulee hiilikuitulattojen hyväksytty toimittaja Vestasille maailmanlaajuisesti. Toimitusten arvioidaan alkavan vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.

Tärkeä sopimus Exelille

Evli arvioi sijoittajakirjeessään, että Exelin julkaisema uutinen on erittäin positiivinen asia Exelin nykyisessä tilanteessa, kun yhtiö on muutaman viime vuoden aikana kärsinyt tilausten puutteesta.

”Industrial Solutions -yksikön osuus koko yhtiön liikevaihdosta oli vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla vain 17 prosenttia, suhteutettuna 40 prosenttia pitkän aikavälin tavoitteeseen, ja sopimus antaakin lisää vauhtia kohti korkeiden volyymien tavoitetta”, pankki toteaa.

Lisäksi nyt tiedotettu sopimus edustaa pankin mukaan hyvin Exelin keskeisiä vahvuuksia, koska sekä pultruusiotuotanto että tuulivoimatoimitukset ovat olleet toiminnan keskiössä yhtiön edellisillä hyvin kannattavilla ajanjaksoilla. Tosin tuulivoimatilausten suhteelliset myyntikatteet ovat olleet muita asiakastoimialoja matalammat.

Evlin mukaan Exelin liiketoimintamalli on myös ainakin historiallisesti saavuttanut parhaan kannattavuutensa melko korkealla asiakaskeskittymällä. Yhtiö on menettänyt liikevaihtoa avainasiakkaaltaan, joka saattaa olla juuri Vestas.

”Yhtiön suurin yksittäinen asiakas on jo pitkään ollut tuulivoima-alan toimija, mutta parin viimeisen vuoden aikana kyseisen asiakkuuden volyymit laskivat rajusti noin 15 prosentin liikevaihto-osuudesta vuoden 2023 7,5 prosentin osuuteen. Absoluuttisessa määrässä vuoden 2023 osalta kyseisen asiakkuuden liikevaihtoa jäi puuttumaan karkeasti noin 10-15 miljoonaa euroa suhteessa aiempiin. Exel ei ole kertonut suurimman asiakkuudensa nimeä julkisuuteen, mutta mielestämme se on hyvin voinut olla Vestas (Exelillä on menneinä vuosina ollut ainakin kaksi tuulivoima-alan asiakkuutta)”, Evli toteaa.

Exel ei kerro nyt tehdyn sopimuksen euromääriä. Evlin arvion mukaan se todennäköisesti nousee ainakin useampaan miljoonaan eli ainakin muutamaan prosenttiin yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta.

Tilauskanta vahvassa nousussa

Exelin huhti-kesäkuun tulosraportti antoi merkkejä liikevaihdon ja tuloksen elpymisestä. Kyseessä oli kolmas peräkkäinen kasvusuuntainen vuosineljännes Exelin liikevaihdossa ja toinen oikaistussa liiketuloksessa.

Exelin tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 4,0 prosenttia vertailukaudesta 26,4 miljoonaan euroon. Tilauskanta oli kesäkuun lopussa noin 35 miljoonaa euroa, ja kasvua vuodentakaisesta oli 31 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia vajaaseen 27 miljoonaan euroon.

Oikaistu liiketulos nousi viime vuoden tappiollisesta 0,1 miljoonasta eurosta 1,4 miljoonaan euroon.

”Markkinat kehittyivät odotustemme mukaisesti. Olimme arvioineet, että tämän vuoden ensimmäinen puolisko tulee olemaan vilkkaampi kuin sitä edeltäneet kuusi kuukautta, ja asiakasaktiivisuus kasvoikin katsauskaudella kaikilla strategisilla toimialoillamme lukuun ottamatta rakennusmarkkinoita, jossa tilanne on edelleen haastava”, kertoi yhtiön toimitusjohtaja Paul Sohlberg tulosraportin yhteydessä.

Exel Composites arvioi, että vuonna 2024 liikevaihto nousee ja oikaistu liiketulos nousee merkittävästi verrattuna vuoteen 2023.

Yhtiö tarjoili markkinoille ikävän pommin alkuvuonna, kun yhtiön liikevoitto painui yllättäen pakkaselle tammi-maaliskuussa.

Oikaistu liikevoitto oli tammi-maaliskuussa -0,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin oikaistu liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa. Yhtiötä seuraava Inderes odotti 0,9 miljoonan euron positiivista liikevoittoa.