Rahoitusalan osakkeiden myyntiaalto Yhdysvalloissa

Toimialan näkymät ovat heikentyneet odotuksia enemmän.

Kuvio 1: Artikkelissa mainittujen finanssialan yhtiöiden osaketuotot viimeisen vuoden aikana. Kuva Koyfin.

Sijoittajat ovat nykytilanteessa varovaisia syklisten osakkeiden suhteen. Heikompaa suhdannetta indikoivat uutiset otetaan tosissaan, ja ne voivat aiheuttaa suuria osakekurssireaktioita. Kuluneella viikolla myyntiaalto kohdistui rahoitusalaan. Alan yhtiöt kertoivat tiistaina liiketoiminnan haasteista New Yorkissa järjestetyssä Barclays Global Financial Service -konferenssissa.

JPMorgan Chasen operatiivinen johtaja Daniel Pinto arvioi konferenssissa, että pankin nettokorkotuoton ja kulujen ennusteet ovat liian optimistisia.

Vaikka pankki arvioi yltävänsä tänä vuonna kutakuinkin 91,5 miljardin dollarin nettokorkotuottotavoitteeseensa, ensi vuoden noin 90 miljardin dollarin ennuste ei ole realistinen. Korkotuottojen voi odottaa Pinton mukaan heikentyvän enemmän, koska Fed leikkaa ohjauskorkoa.

Nettokorkotuotto on tyypillisesti yksi pankkien tärkeimmistä tulonlähteistä. Se on lainoista ja muista korkoinstrumenteista saatavien korkotulojen ja talletuksista sekä muista korkoinstrumenteista maksettavien korkomenojen erotus. Kun korot laskevat, pankin myöntämät uudet lainat ja sen ostamat joukkovelkakirjalainat tuottavat matalampaa korkoa.

Toisaalta laskevat korot saattavat auttaa myös pankkeja siinä mielessä, että asiakkaat eivät allokoi yhtä paljon varoja talletustililtä lyhyen koron tuotteisiin, kuten rahamarkkinarahastoihin ja määräaikaistalletuksiin. Pinto totesikin, että laskevat korot vähentävät talletusten uudelleenhinnoittelupaineita.

Hän arvioi, että analyytikoiden ensi vuoden 94 miljardia dollarin ennuste kulujen osalta on liian optimistinen sitkeän inflaation ja uusien investointien ympäristössä. Pankin ennusteen mukaan sijoitusinstrumenttien kaupankäynnin liikevaihto pysyy kolmannella vuosineljänneksellä lähellä vertailukauden tasoa. Kasvun arvioidaan olevan 0-2 prosenttia. Investointipankkipuolen palkkioiden odotetaan kasvavan 15 prosenttia.

JPMorgan on suurin amerikkalainen pankki taseen varojen perusteella. Se on ollut viime vuosien voittaja lainanantoliiketoiminnassa. Pankin nettokorkotuotto on kehittynyt vahvemmin kuin analyytikot ovat ennustaneet. Sen taustalla on ollut talletuskannan vahva kasvu. JPMorganin osakekurssi laski noin viisi prosenttia Pinton kommenttien vuoksi.

Toisen suuren pankin, Citigroupin, talousjohtaja Mark Mason kertoi konferenssissa, että pankki arvioi kolmannen vuosineljänneksen nettokorkotuoton laskevan lievästi ja markkinatuottojen heikentyvän noin neljä prosenttia. Citigroup arvioi investointipankkitoiminnan palkkioiden kasvavan 20 prosenttia.

Mason totesi, että luottokorttilaskujen maksuongelmat ovat kasvaneet erityisesti matalien luottoluokituspisteiden asiakkailla, joskin luottokorttimaksujen viivästysten nousu on alkanut jo tasaantua. Varakkaimmat asiakkaat ovat kasvattaneet kulutustaan, kun taas heikommassa taloustilanteessa olevat keskittävät ostonsa välttämättömyyshyödykkeisiin. Citigroupin osake halpeni yli viisi prosenttia varovaisten kommenttien vuoksi.

Kulutusluottojen korkotason nousu vaikeuttaa kotitalouksien taloustilannetta

Kuluttajien taloustilanne vaihtelee merkittävästi kotitalouksien välillä. Kuluttajahintojen nousun lisäksi monien ostovoimaa on heikentänyt kulutusluottojen korkeampi korko. Keskimääräinen luottokortin korko oli Fedin mukaan toukokuussa 21,51 prosenttia, kun se vielä vuonna 2019 oli noin 15 prosenttia.

New Yorkin keskuspankin tilasto kertoo, että luottokorttikorttimaksuhäiriöiden osuus nousi viime vuonna 9,1 prosenttiin. Se oli korkein luku yli vuosikymmeneen.

Luottokortteja myöntävä Bread Financial odottaa luottokorttien luottotappioiden kasvua loppuvuoden aikana. Toinen kulutusluottoyhtiö, Synchrony Financial, arvioi luottotappioiden nousevan korkeammaksi kuin ne olivat ennen pandemian alkamista. Yhtiön mukaan suurempien kotihankintojen ja kosmeettisten toimenpiteiden kulutus on laskenut. Kyseisten yhtiöiden osakkeet laskivat kommenttien jälkeen.

Myös autolainojen maksuhäiriöt ovat kasvaneet.

Ally Financialin talousjohtaja Russ Hutchinson kertoi, että autolainojen myöhästyneet maksut ja luottotappiot olivat heinä- ja elokuussa odotettua korkeammat. Hänen mukaansa lainanottajilla on ollut haasteita sekä elinkustannusten että heikentyneen työllisyystilanteen kanssa.

Hutchinsonin kommentit huolestuttivat sijoittajia, koska autolainojen hoitaminen priorisoidaan yleensä korkealle. New Yorkin keskuspankin mukaan autolainoista muuttui maksuhäiriöiksi noin kahdeksan prosenttia vuonna 2023. Se oli korkein lukema yli 10 vuoteen. Ally Financialin osake halpeni tiistaina peräti noin 18 prosenttia.

Amerikkalaisten taloustilanne on keskimäärin yhä hyvä

Kaiken kaikkiaan amerikkalaisten kotitalouksien taloustilanne on hyvä, vaikka maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvussa niin luottokortti- kuin autolainoissa.

Kotitalouksien velanhoitokulut suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin ovat kasvaneet viimeisen noin kolmen vuoden aikana, mutta ovat silti matalalla tasolla suhteessa historiaan. Asuntolainojen maksuhäiriömerkinnät ovat harvinaisempia kuin esimerkiksi viime vuosikymmenellä.

Verrattain hyvä kotitalouksien taloustilanne johtuu vähintään kahdesta syystä. Kotitalouksien säästämisaste nousi merkittävästi koronapandemian aikana. Se on tuonut puskuria korkeamman inflaation ympäristössä.

Tärkein tekijä on kuitenkin ollut Yhdysvaltain vahva työllisyys, jonka ansiosta maksuhäiriöt ovat pysyneet matalina.

Työllisyystilanne on viime kuukausina kuitenkin hieman heikentynyt, ja amerikkalaisten säästämisaste on laskenut matalammalle tasolle kuin viime vuosikymmenellä. Amerikkalaisten kotitalouksien taloustilanteissa on suuria eroja. Vaikka kotitalouksien tilanne on yhä hyvä eikä makrotalouden tilastot indikoi taantumaa, suhdanne on pikkuhiljaa heikentymässä.