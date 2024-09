Pörssikonkari First North -listan yhtiöistä: ”Ei se helppoa ole”

First North -pörssilista sisältää kosolti kannattamattomia ja alhaisen osakevaihdon osakkeita.

Kuva: Hannu Angervuo.

First North Suomi on Nasdaqin omistama pörssin vaihtoehtoinen markkinapaikka Suomessa. Se on osa laajempaa Nasdaq First North -markkinapaikkojen verkostoa, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa.

First North on suunnattu erityisesti pienemmille ja kasvaville yrityksille, jotka haluavat hankkia rahoitusta julkisilta markkinoilta mutta eivät täytä vielä perinteisen pörssin tiukempia listausvaatimuksia.

First Northilla listatut yritykset eivät ole virallisesti listattuina pörssissä, vaan ne ovat vaihtoehtoisessa markkinassa. Listautuminen First Northille voi toimia ponnahduslautana kohti myöhempää listautumista Helsingin pörssin päälistalle, kun yritys kasvaa ja täyttää pörssin asettamat kriteerit.

First North markkinapaikan kotimaisista yhtiöistä on saatu tulostiedot vuoden 2024 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta pois lukien Pallas Air ja Rush Factory.

Markkinapaikalta ovat tänä vuonna siirtyneet pörssin päälistalle Kempower kesäkuussa, ja Efecten osakkeet on lunastettu elokuun alussa. Lisäksi Nyab on siirtänyt kotipaikan Tukholmaan.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo laskee, että vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 747 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 771 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu liikevaihto laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla siis maltillisesti, vain 0,8 prosenttia.

Yli puolet yhtiöistä tappiolla

Kannattavuustilanne näyttää sen sijaan lohduttomammalta. Yhteenlasketut tappiot vähenivät, mutta pysyivät silti selvästi pakkasen puolella.

”Jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevoitto vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla jäi -42 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun vertailukauden tulos oli -52 miljoonaa euroa tappiollinen. Keskimmäisen yhtiön liikevoitto laski 8,3 prosenttia vertailukaudesta. Jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen oli vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähes -46 miljoonaa euroa tappiollinen”, Angervuo kertoo.

Kun pörssin päälistan yhtiöiden tuloskehitystä verrataan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, on tuloskehityksen suunnan olleen laskeva, kuten myös oli First North Suomi markkinapaikan yhtiöillä.

First North -yhtiöissä on selvästi enemmän kannattamattomia yhtiöitä kuin päälistalla.

”Pörssin päälistan yhtiöistä tappiollisen tuloksen kirjasi ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 22 prosenttia yhtiöistä, kun First North Suomi markkinapaikan yhtiöistä tappiollisen tuloksen kirjasi 53 prosenttia jo raportoineista yhtiöistä. First North Suomi markkinapaikan jo raportoineista tappiollisista yhtiöistä tulos vajosi aiempaa tappiollisemmaksi 12 yhtiöllä ja 11 yhtiötä pystyi parantamaan tulostaan vaikkakin se jäi silti tappiolliseksi ensimmäisellä vuosipuoliskolla”, Angervuo summaa.

Pörssikonkari arvelee, että First North Suomi markkinapaikan yhtiöistä osa joutunee järjestämään osakeannin tai muun järjestelyn, koska annilla kerätyt varat ovat laskeneet voimakkaasti tappiontekemisen vuoksi. Muitakin toimenpiteitä tullaan ehkä näkemään.

”Osa yhtiöistä joutunee miettimään myös nykyisen liiketoiminnan strategian uusiksi, päästäkseen riittävään kannattavuuteen.”

Alhainen osakkeiden päivävaihto

First North Suomi markkinapaikan yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli vuoden 2024 elokuun lopussa yhteensä hieman alle 2,9 miljardia euroa.

Kahdeksan suurimman yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 1 453 miljoonaa euroa eli yhteensä 50,6 prosenttia koko listan yhteenlasketusta markkina-arvosta. Suurimmat First North -listan yhtiöt ovat Detection Technology, Faron, Admicom, Nightingale Health, Nanoform, Aiforia, Lemonsoft ja Titanium.

Monilla First North -listan yrityksillä on rajallinen osakevaihto.

Angervuon mukaan First North Suomi markkinapaikan yhtiöiden yhteenlaskettu osakevaihto vuoden 2024 elokuussa oli alle 55 miljoonaa euroa ja keskimääräinen päivävaihto yhteenlaskettuna oli 2,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 tammi-elokuussa First North Suomi markkinapaikan yhteenlaskettu osakevaihto oli 362 miljoonaa euroa ja keskimääräinen päivävaihto oli 2,1 miljoonaa euroa.

Kuva: Hannu Angervuo.

”First North Suomi markkinapaikan varsin nihkeästä osakevaihdosta kertoo se, että vuoden 2024 tammi-elokuussa alle 25 000 euron keskimääräisen päivävaihdon jäi peräti 29 listan yhtiötä eli 61 prosenttia 47 yhtiöistä”, Angervuo laskee.

Lähes puolet First North Suomi markkinapaikan yhtiöistä on siten erittäin epälikvidejä, jos sijoittaja aikoo yhtiöihin varojaan laittaa tai myydä niiden osakkeita esimerkiksi 100 000 eurolla, Angervuo tuumaa.