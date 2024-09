Hallitus esittää uutta leikkausta työttömyysturvaan

Työttömyysturvan korotusosien poistuminen saattaa leikata työttömyysturvaa jopa 260 euroa kuukaudessa.

Kuva: Pia Inberg.

Työttömyysturvan korotusosat Suomessa ovat erityisiä lisäetuuksia, joita maksetaan työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa saaville henkilöille. Korotusosa on suunniteltu tukemaan työttömiä, jotka osallistuvat työllistymistä edistäviin palveluihin.

Vuonna 2024 työttömyysturvan korotusosa on 5,29 euroa päivässä. Tämä korotusosa perustuu työttömyyttä edeltävään tulotasoon, ja se on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 3 534,95 euroa, ylimenevältä osalta ansio-osa on 25 prosenttia.

Korotusosaa voidaan myöntää enintään 200 päivän ajaksi, mikäli hakija on sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta TE-toimiston tai kokeilukunnan kanssa.

Hallituksen päätösten mukaan työttömyysturvan korotusosa poistuu kokonaan ensi vuoden alusta. Korotusosaa voitaisiin maksaa vielä ensi vuoden aikana niissä tilanteissa, joissa palvelu on alkanut tämän vuoden puolella.

Myös liikkuvuusavustuksen korotusosasta luovuttaisiin ensi vuoden alusta lähtien. Liikkuvuusavustusta maksetaan silloin, kun henkilö ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Korotettua liikkuvuusavustusta voi saada, jos työpaikka on yli 200 kilometrin päässä.

Työttömyysturvan leikkauksissa korotusosan poisto on ”lempeimmästä päästä”

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kertoo tiedotteessaan, että ansiopäivärahan saajien kohdalla lakimuutoksen vaikutus riippuu työttömyyttä edeltävästä tulotasosta. Vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat tulot henkilöllä on ollut.

Suurimmalla osalla saajia korotusosien poisto leikkaa etuutta noin 60–260 euroa kuukaudessa.

Lakimuutoksen voimaantuloa koskevat tiedot ovat kuitenkin vielä alustavia ja niihin voi tulla muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana.

”Tänä vuonna toteutettujen työttömyysturvan leikkausten joukossa korotusosan poisto on lempeimmästä päästä. Kokonaisuutena katsottuna työttömyysturvasta on kuitenkin leikattu poikkeuksellisen paljon. Myös aiemmin syksyllä voimaan tullut porrastus vaikuttaa opintojen aikaiseen etuuteen. Porrastus leikkaa etuutta kahden kuukauden päivärahajakson jälkeen ja suuri osa työllistymistä edistävistä palveluista kestää huomattavasti tätä kauemmin. Opintojen aikana tullaan siis jatkossa maksamaan alennettua päivärahaa korotetun päivärahan sijasta”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Kun korotusosan poiston lisäksi huomioidaan työttömyysturvan porrastus, palvelujen aikainen etuus laskee suurimmalla osalla 280–650 euroa.

Viime vuonna 26 000 ansiopäivärahan saajalle maksettiin korotettua päivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Tämä tarkoittaa 10 prosenttia saajista.

Ylivoimaisesti suosituin palvelu oli omaehtoiset opinnot, johon osallistui noin puolet korotettua päivärahaa saaneista. Omaehtoiset opinnot tarkoittavat esimerkiksi ammatillista tutkintoa, jonka voi suorittaa joko osin tai kokonaan työttömyysetuudella. Omaehtoisten opintojen ehto on, että opiskelu parantaa ammattitaitoa ja työnhakijan mahdollisuuksia löytää työtä.

”Palveluihin osallistumisella on todettu olevan vaikutusta osallistujien työllisyyteen. Yksi muutokseen liittyvä huoli on se, koetaanko erityisesti pidempikestoisiin palveluihin osallistuminen vähemmän houkuttelevaksi ja voiko muutoksella tätä kautta olla kielteisiä työllisyysvaikutuksia”, Villman toteaa.

Näin korotusosan poistuminen ja porrastus vaikuttavat työttömyysturvaan eri tulotasoilla

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on laatinut taulukon kuvaamaan työttömyysturvan muutosten suuruutta eri tulotasoille ennen työttömyyttä. Työttömyyttä edeltävä palkka siis määrittää päivärahan tason.

Nykyisin palvelun ajalta maksetaan korotettua päivärahaa. Jatkossa ansiopäiväraha maksettaisiin ilman korotusosaa. Porrastus leikkaa lisäksi etuutta noin kahden kuukauden päivärahajakson jälkeen.

Etuuden perusteena oleva palkka oli viime vuonna 1 500–3500 euroa 70 prosentilla ansiopäivärahan saajista. Yleisin palkka oli 2 000–2 500 euroa.