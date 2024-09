Bloombergin kysely: Harrisin voitto positiivista joukkolainoille, Trumpin voitto osakkeille

Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään 5. marraskuuta.

Torstaina julkaistussa presidenttiehdokkaiden kansallista kannatusta mittaavassa kyselyssä varapresidentti Kamala Harris ja entinen presidentti Donald Trump keräsivät yhtä suuren 47 prosentin kannatuksen. Kysely tehtiin 11.-16. syyskuuta. Sen toteuttivat The New York Times, The Philadelphia Inquirer ja Siena College. Kyselyn virhemarginaali oli ±3 prosenttiyksikköä. Myös muiden, kuten Washington Postin, järjestämät kannatuskyselyt enteilevät tiukkaa vaalia.

Vaalituloksen kannalta kriittisten niin kutsuttujen vaa’ankieliosavaltioiden tilanne on tasainen. Pennsylvaniassa, yhdessä seitsemästä vaa’ankieliosavaltiosta, Harris säilytti Timesin kyselyssä neljän prosenttiyksikön etumatkan 50 prosentin kannatuksella, kun Trumpin kannatus oli 46 prosenttia. Virhemarginaali oli ±3,8 prosenttiyksikköä.

The Washington Postin kyselyn perusteella kyseisen osavaltion kannatus oli tasaisempi. Harris sai 48 prosentin kannatuksen ja Trump keräsi 47 prosenttia. Kyselyn virhemarginaali oli ±3,6 prosenttiyksikköä.

Vaalien voittajalla on tuskin olennaista merkitystä sijoitustoiminnan kannalta. Tietyt omaisuusluokat ja osakemarkkinoiden sektorit kuitenkin saattavat suhteellisesti hyötyä toisia enemmän, jos Harris tai Trump valitaan.

Osakemarkkinoiden toimialoista ja sektoreista varteenotettavia valintoja olisivat öljy, kaasu, infra ja finanssi, jos Trump olisi seuraava presidentti. Harrisin valinnasta voisivat hyötyä toimialoista uusiutuva energia ja kiinteistösektorin toimijoista muun muassa asuntorakentajat.

Bloomberg teki hiljattain aiheeseen liittyvän lähinnä institutionaalisille sijoittajille suunnatun kyselytutkimuksen. Siinä kysyttiin Harrisin tai Trumpin valinnan vaikutusta osake- ja joukkolaina-allokaatioon.

Kyselyyn vastanneista jopa puolet aikoo lisätä osakepainoa, jos Trump voittaa vaalit. 28 prosenttia tekisi samoin, jos Harrisista tulisi presidentti. Osakepainoa vähentäisi vastanneista 26 prosenttia, jos Trump voittaisi. Harrisin voittaessa niin tekisi 37 prosenttia.

30 prosenttia vastanneista kasvattaisi joukkolainojen osuutta, jos Harris voittaisi. Samoin tekisi vain 17 prosenttia, jos Trump voittaisi. Joukkolainojen osuutta pienentäisi 23 prosenttia, jos Harris voittaisi. Prosenttiosuus oli 46 prosenttia, jos Trump voittaisi.

Kyselytutkimuksen perusteella näyttää siltä, että sijoittajat olisivat valmiimpia kasvattamaan salkun riskitasoa, jos Trump voittaisi. Harrisin voitto saattaisi johtaa riskin pienentämiseen osalla sijoittajista.

Eroja selittää ainakin osittain ehdokkaiden erilaiset verotukseen liittyvät linjaukset. Harris on ehdottanut muun muassa yhteisöveron nostoa. Se olisi negatiivista osakkeille, mutta voisi vahvistaa valtion tulopuolta, ja sen ansiosta tukea valtionlainamarkkinan tuottokehitystä. Trump on sitä vastoin ehdottanut muun muassa yhteisöveron laskua, joka olisi positiivinen ajuri osakkeille.