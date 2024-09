Kempower hakee mittavia säästöjä, mutta yksi vakava kysymysmerkki luo varjonsa näkymiin

Kempowerin tehostamistoimet tulevat tarpeeseen, mutta tummia pilviä yhtiön yltä ne eivät poista.

Sähköautojen pikalatauslaitteita valmistavan Kempowerin heinäkuussa julkistettu ruma tulosvaroitus – joka oli jo toinen tälle vuodelle – on ollut markkinoille selkeä varoitusmerkki yhtiön pahenevista kysyntähaasteista.

Vaikeudet ovat seuranneet toisiaan. Yhtiö on joutunut useampaan kertaan laskemaan lähiajan näkymiään, yhtiön sisäpiiriläiset ovat myyneet osakkeitaan ja myynnissä on ilmennyt yhä uusia vaikeuksia.

Useiden mollivoittoisten uutisten vuoksi Kempowerin osakkeen arvosta on sulanut vuodessa jo 73 prosenttia.

Kempowerin tilauskanta laski huhti-kesäkuussa 101 miljoonaan euroon viime vuoden 139 miljoonasta eurosta. Tilauskertymä laski 54 miljoonaan euroon viime vuoden 86 miljoonasta eurosta.

Operatiivinen liiketulos painui -8,5 miljoonaa euroa pakkaselle, kun viime vuonna vertailukaudella se oli positiivinen lähes 14 miljoonasta eurosta.

Aiemmin huikeana kasvuyhtiönä tunnettu lahtelaisyhtiö on joutunut sopeuttamaan toimintojaan. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on saanut heinäkuussa 2024 Suomessa aloitetut kannattavuuden parantamiseen tähtääviin toimiin liittyvät muutosneuvottelut päätökseen.

Muutosneuvotteluiden tuloksena Kempowerin henkilöstömäärä Suomessa vähenee noin 70 henkilötyövuodella. Irtisanomiset toteutetaan syyskuun 2024 aikana. Lisäksi yhtiö toteuttaa noin 10 henkilötyövuoden vähennyksen Suomen ulkopuolella.

Muutosneuvotteluiden tuloksena Kempower päätti myös määräaikaisista lomautuksista sekä tuotantoa että koko henkilöstöä koskien Suomessa. Lomautukset toteutetaan Suomessa syksyn 2024 aikana ja niiden odotetaan tuovan säästöjä vähintään miljoona euroa loppuvuodelle.

Kempower toteuttaa myös muita kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä sekä Suomessa että tytäryhtiöissä Suomen ulkopuolella. Niiden tavoitteena on kääntää yhtiön liiketoiminta kannattavaksi loppuvuoden 2024 aikana.

Kempower arvioi, että yhtiö saavuttaa nyt tehtyjen päätösten ja muiden toimenpiteiden avulla noin 10 miljoonan euron säästöt vuositasolla vuoden 2025 aikana verrattuna yhtiön kustannustasoon vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä.

Sijoittaja saa mittasuhteita säästötavoitteiden suuruuteen peilaamalla sitä vaikkapa yhtiön viime vuoden liikevoittoon, mikä oli 41 miljoonaa euroa. Tehostamistavoitteet ovat siis kovat.

”Muutosneuvotteluiden lopputuloksena tehdyt päätökset irtisanomisista Suomessa ovat minulle ja Kempowerin johtoryhmälle raskaita. Kempowerilaiset, jotka joutuvat jättämään yhtiön, ovat tehneet arvokasta työtä kasvun eteen ja tuoneet oman osansa yhtiön kulttuuriin. Nyt meidän on kuitenkin tehtävä vaikeita päätöksiä, jotta turvaamme liiketoiminnan kannattavuuden”, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Tehostaminen ei kuitenkaan riitä. Sijoittajia kun huolettaa tällä hetkellä eniten Kempowerin ratkaisujen usvaiset kysyntänäkymät.

Yhtiön mukaan DC-pikalatausmarkkinoiden kysyntä on ollut alhaisempaa kuin Kempower on aiemmin arvioinut. Myös laturien käyttöönotto on ollut aiemmin odotettua hitaampaa verkkoyhteyksien rajallisen saatavuuden vuoksi.

Molemmat tekijät ovat luoneet yhtiön mukaan ylimääräistä varastoa asiakaspuolella. Useat asiakkaat odottavat myös seuraavan sukupolven latausalustan täyttä saatavuutta vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana.

Yhtiön uusasiakashankinta on edelleen kehittynyt positiivisesti, mutta ei ole riittänyt paikkaamaan olemassa olevien asiakkaiden tilausten laskua.

Lisää päänsärkyä Kempowerin omistajille tuonee tuore tieto, jonka mukaan yhtiön myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Tommi Liuska jättää yhtiön. Myyntijohtajan poistuminen ruodusta herättää luonnollisesti epäilyn suuremmista myyntivaikeuksista kuin mitä on julkisesti tiedossa.

Kempower on jo aloittanut uuden myyntijohtajan haun. Toimitusjohtaja Tomi Ristimäki ottaa tällä välin vastuulleen globaalin myynnin johtamisen.

Tavoitteena on täyttää myyntijohtajan positio vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Kasvunäkymiin liittyvä epävarmuus on lyhyellä aikavälillä koholla, sillä korkeat korot ja mm. sähköautojen myyntivolyymien kasvun hidastuminen voivat vaikuttaa asiakaskunnan päätöksentekoon”, toteaa Inderesin analyytikko Pauli Lohi.